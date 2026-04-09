El llanto de una estrella de Italia en medio de la polémica interna por no clasificar al Mundial: “No le pedí un euro a la Selección”

Donnarumma, entre lágrimas, habló tras no clasificar con Italia al Mundial

Pasan los días y el golpe sigue siendo difícil de asimilar. En medio de una fuerte reconstrucción, tras las renuncias de alto impacto, como las de Gabriele Gravina, presidente de la FIGC, Gianluigi Buffon, que era el jefe de delegación y la del entrenador Gennaro Gattuso, Gianluigi Donnarumma, actual capitán de la Nazionale, brindó una entrevista con Sky Sports en la que expresó, entre lágrimas, la profunda frustración que atraviesa el equipo tras quedar fuera del próximo Mundial.

“Es normal que te sientas un poco responsable de todo lo que está pasando ahora. Y duele. Pero hay que seguir adelante”, afirmó el arquero, quien se mostró visiblemente emocionado al repasar los días posteriores a la eliminación.

Donnarumma relató que los días siguientes a la derrota resultaron “muy duros y agotadores, como lo son para todos los italianos”. El portero subrayó que todos en el plantel compartían el mismo deseo de clasificar y disputar la Copa del Mundo, pero reconoció que el golpe anímico fue significativo. “Todos queríamos ir al Mundial, pero lamentablemente no lo logramos y tenemos que aceptarlo. Tenemos que seguir adelante, aunque duela, duela mucho”, expresó el guardameta del Manchester City.

La entrevista expone la carga emocional que atraviesa el grupo. El arquero sostuvo que, pese a la decepción, es fundamental mirar hacia adelante y reconstruir el proyecto futbolístico de la selección italiana. “Agradezco al entrenador, al presidente y a Gigi (Buffon) porque nos han dado una ayuda importante. Hay que seguir adelante porque, en estos años, además de las decepciones, hemos logrado cosas importantes. Desde el Europeo que ganamos hasta el récord de victorias consecutivas que establecimos. Así que no hay que tirar todo por la borda”, manifestó el jugador.

“Me costó asimilarlo, pero la verdad es que tenemos que volver a empezar y reaccionar”, remarcó. El arquero recordó que la selección de Italia cuenta con cuatro años por delante antes de disputar un nuevo Mundial y que antes de enfocarse en ese objetivo, el camino incluye otros torneos relevantes como la Eurocopa y la Liga de Naciones.

El capitán italiano también abordó un tema sensible que surgió tras la eliminación: los rumores que indicaban que el plantel habría solicitado primas económicas por la clasificación. “Me dolieron los comentarios sobre las supuestas primas que habríamos solicitado. Como capitán, nunca pedí ni un solo euro a la selección italiana”, aseguró. Explicó que, según la tradición, la federación entrega un obsequio a los futbolistas que logran la clasificación a un torneo, pero descartó que existiera cualquier tipo de exigencia económica por parte del grupo. “Nuestro regalo era ir al Mundial, y no lo conseguimos. Lo que salió a la luz me dolió; repito, nadie pidió ninguna prima”, enfatizó.

Durante la charla, Donnarumma también se refirió a los vínculos personales y profesionales que marcaron su recorrido en la selección. Mencionó su relación con figuras como Gianluigi Buffon, el entrenador y el presidente de la federación, a quienes atribuyó un papel fundamental en el acompañamiento del plantel en los momentos más complejos. “Tuve una relación maravillosa con Gattuso, Buffon y Gravina. Es una pena, sobre todo para ellos. Es normal que nos sintamos responsables de lo que está pasando”, admitió el arquero italiano.

A pesar de la amargura, Donnarumma subrayó la necesidad de capitalizar los logros recientes de la selección italiana, entre los que destacó la obtención de la Eurocopa 2021 y el récord de victorias consecutivas. “Ahora hay que reaccionar, y es duro, pero hay que seguir adelante con fuerza y con la certeza de que Italia volverá fuerte. Volverá a ser grande”, concluyó, transmitiendo un mensaje de resiliencia y confianza en el futuro del equipo.

De esta manera, tras la derrota por penales ante Bosnia, la Nazionale verá la Copa del Mundo por televisión por tercera edición de manera consecutiva. La cuatro veces ganadora de esta competición no logró sellar su boleto en Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora tampoco pudo meterse en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Su última actuación fue en Brasil 2014, cuando quedó fuera en fase de grupos.