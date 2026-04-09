América Latina

Evo Morales reclama al Gobierno que le entreguen su pasaporte diplomático

El exmandatario hizo el pedido a través de la radio cocalera aunque aseguró que no tiene intención de dejar el país. Está recluido en su bastión desde hace más de un año y medio

Guardar
Imagen de archivo del expresidente Evo Morales.
Imagen de archivo del expresidente Evo Morales.

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) solicitó al Gobierno la entrega de un pasaporte diplomático, bajo el argumento de que necesita el documento para poder atender invitaciones internacionales que ha recibido de distintos países. Según manifestó a través de la emisora cocalera Kawsachun Coca, la falta del pasaporte le impide viajar y cumplir con actividades fuera del país.

“Le pido al canciller que me mande mi pasaporte diplomático, no quieren darme, qué egoísmo”, dijo el mandatario y afirmó que le corresponde “por derecho” al tratarse de un exmandatario.

Morales rechazó versiones sobre otros supuestos fines de su solicitud, como evadir procesos judiciales, y aseguró que no tiene intención de darse a la fuga.

El expresidente y líder cocalero se encuentra atrincherado desde octubre de 2024 en su bastión del Trópico de Cochabamba bajo el resguardo de sus seguidores para evitar su aprehensión en el marco de una investigación por abuso de menores.

Morales saluda a sus seguidores durante un acto en su bastión sindical en el Trópico de Cochabamba. 3 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales
Morales saluda a sus seguidores durante un acto en su bastión sindical en el Trópico de Cochabamba. 3 de agosto de 2025. REUTERS/Claudia Morales

El exmandatario está imputado por el delito de trata de menores por haber presuntamente embarazado a una menor de edad en 2016, cuando era presidente. Según la investigación de la Fiscalía, Morales y una joven que entonces tenía 16 años tuvieron una hija a la que inscribieron en un registro civil de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina. La partida de nacimiento es la prueba sobre la que se fundamenta el caso.

El exmandatario fue convocado dos veces —en octubre de 2024 y enero de 2025— a prestar su declaración en la ciudad de Tarija, pero no se presentó. Tras su segunda inasistencia, el juez Nelson Rocabado lo declaró en rebeldía, dispuso su arraigo y la anotación de sus bienes, y emitió una segunda orden de arresto que hasta la fecha no se ejecuta.

En ese contexto, Morales permanece en una suerte de arresto domiciliario en su bastión tropical de Cochabamba, donde sus seguidores han montado una guardia que lo vigila de manera permanente.

Aunque me maten, me voy a quedar aquí, no tengo por qué escaparme”, manifestó Morales y dijo que su solicitud responde a la intención de viajar porque le “llueven invitaciones” fuera del país. “Por derecho, por norma, me corresponde un pasaporte diplomático”, aseveró.

Vista del municipio de Villa Tunari, cerca del lugar donde vive el expresidente Morales. REUTERS/Agustin Marcarian
Vista del municipio de Villa Tunari, cerca del lugar donde vive el expresidente Morales. REUTERS/Agustin Marcarian

En efecto, el Decreto Supremo 1891 de febrero de 2014 establece que entre los beneficiarios de un pasaporte diplomático figuran los expresidentes de Estado y si bien no se especifican las causales para limitar la emisión de este documento, otra normativa faculta al Gobierno, a través de la Cancillería o la Dirección de Migración, a “suspender, cancelar o anular” pasaportes.

Infobae intentó comunicarse con la Cancillería para conocer su posición sobre el reclamo de Morales, pero hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

El tema de los pasaportes diplomáticos y oficiales ha estado en el centro de la controversia en los últimos meses, luego de que se descubriera que la exdiputada Laura Rojas ingresó al país a finales de noviembre con 32 maletas cuyo contenido se encuentra en investigación.

Según las investigaciones, Rojas llegó en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos y utilizó un pasaporte diplomático para facilitar el tránsito de las valijas que fueron llevadas a depósitos aduaneros en la ciudad de Santa Cruz y luego trasladadas a un galpón donde más tarde se encontró droga.

El caso derivó en la aprehensión de la exdiputada y cuestionamientos sobre un posible uso indebido del documento oficial, cuyo uso está reservado para funciones de representación o en determinadas condiciones reconocidas por el Estado. En paralelo, abrió el debate sobre los controles y la fiscalización de los pasaportes diplomáticos y sobre las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para otorgarlos, suspenderlos o retirarlos en caso de irregularidades.

Temas Relacionados

BoliviaEvo Moralespasaporte diplomático

Últimas Noticias

Capturan en Quito a hombre que producía y almacenaba material de abuso sexual infantil

La agencia Homeland Security Investigations de Estados Unidos participó en el operativo

Capturan en Quito a hombre que producía y almacenaba material de abuso sexual infantil

Camioneros chilenos en alerta tras posible nuevo aumento de los combustibles

Desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) no descartaron irse a paro tras un reporte bancario que asegura habrá otra alza de combustibles a mediados de abril

Camioneros chilenos en alerta tras posible nuevo aumento de los combustibles

Ecuador entregó a Colombia a alias “Mison”, capo del narcotráfico urbano vinculado al Tren de Aragua

Las autoridades lo señalan como articulador de redes criminales en Bogotá

Ecuador entregó a Colombia a alias “Mison”, capo del narcotráfico urbano vinculado al Tren de Aragua

Ecuador trasladó a 61 mujeres de alta peligrosidad a la cárcel La Roca en un operativo de máxima seguridad

El Gobierno busca aislar perfiles vinculados a violencia extrema y crimen organizado

Ecuador trasladó a 61 mujeres de alta peligrosidad a la cárcel La Roca en un operativo de máxima seguridad

Rodrigo Paz aprueba ley de reclasificación de la tierra pese a advertencias de grupos campesinos

El presidente boliviano promulgó la Ley 157 en medio de alertas sobre el riesgo de concentración de la tierra en pocas manos. El Gobierno defiende que el trámite es voluntario y permitirá a los productores acceder a créditos bancarios

Rodrigo Paz aprueba ley de reclasificación de la tierra pese a advertencias de grupos campesinos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Podrías estar descansando menos tiempo de lo que realmente te corresponde: esto es lo que dice el Tribunal Supremo acerca de la jornada laboral

Podrías estar descansando menos tiempo de lo que realmente te corresponde: esto es lo que dice el Tribunal Supremo acerca de la jornada laboral

“Me importa muy poco que sea funcionario”: las frases destacadas de la escribana de Adorni en Infobae en Vivo

El Senado debate sobre los ascensos de jefes militares y la designación de Crexell como embajadora

Robo de vehículo a familia en menos de 20 segundos expone la inseguridad en Cuautitlán Izcalli

El Gobierno se reunió con empresas de colectivos en medio del conflicto en el transporte

INFOBAE AMÉRICA
Capturan en Quito a hombre que producía y almacenaba material de abuso sexual infantil

Capturan en Quito a hombre que producía y almacenaba material de abuso sexual infantil

El túnel que se convirtió en pasadizo secreto y hoy es uno de los museos más sorprendentes del Reino Unido

Ecuador entregó a Colombia a alias “Mison”, capo del narcotráfico urbano vinculado al Tren de Aragua

Ecuador trasladó a 61 mujeres de alta peligrosidad a la cárcel La Roca en un operativo de máxima seguridad

Rodrigo Paz aprueba ley de reclasificación de la tierra pese a advertencias de grupos campesinos

ENTRETENIMIENTO

La vez que Jenna Ortega estuvo a punto de renunciar a Hollywood: “Se sentía como un buen momento para dejarlo atrás”

La vez que Jenna Ortega estuvo a punto de renunciar a Hollywood: “Se sentía como un buen momento para dejarlo atrás”

Pornografía amateur y voyeurismo: los argumentos de Sean “Diddy” Combs para apelar su condena de prisión

Eva De Dominici cerca de protagonizar un papel clave en la nueva película de Superman: los detalles

Marilyn Monroe, el centenario que sacude Londres: cine, arte y el redescubrimiento de una creadora que desafió Hollywood

Karl Urban prometió que el final de The Boys estará cargado de emociones: “La temporada hará llorar a los fans”