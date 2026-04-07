La planta de interior fácil de cuidar que es tendencia en decoración

La monstera, planta interior tendencia, conquista hogares y oficinas por su fácil cuidado y presencia decorativa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de plantas en interiores ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, pero pocas especies han alcanzado el nivel de popularidad de la monstera, una planta que ha transformado la decoración en hogares y espacios urbanos.

Según datos recopilados por Social Life Magazine, la monstera se ha consolidado como una de las principales tendencias en diseño de interiores, destacando por su facilidad de cuidado y su impacto visual. Interioristas de ciudades como Nueva York o Londres la consideran fundamental en ambientes modernos, donde su silueta tropical y hojas recortadas generan un fuerte contraste con estilos minimalistas.

Principales características de la monstera

La monstera, originaria de zonas tropicales de América Central y del Sur, se distingue por sus hojas de gran tamaño, con perforaciones y cortes naturales denominados fenestraciones. Este rasgo no solo aporta un elemento estético singular, sino que también mejora la circulación del aire entre las hojas. Reportes de Nursery Near Me y Soltech indican que existen variedades como monstera deliciosa, conocida por su crecimiento vigoroso y hojas lobuladas, y monstera adansonii, reconocida por sus orificios que recuerdan al queso suizo.

La variedad monstera deliciosa es reconocida por su crecimiento vigoroso y hojas lobuladas en instalaciones vegetales urbanas de lujo (Wikipedia)

De acuerdo con Social Life Magazine, la monstera se ha posicionado como elemento clave en aproximadamente el 68% de las instalaciones vegetales de lujo en grandes ciudades. Su popularidad se debe, en parte, a la facilidad con la que se integra en diferentes estilos de decoración y a su capacidad para crecer tanto en macetas tradicionales como mediante técnicas hidropónicas.

La planta también adquiere protagonismo en redes sociales, donde el hashtag #Monstera supera el millón de menciones y coleccionistas reportan listas de espera para ejemplares con patrones de variegación únicos.

Un aspecto relevante de la monstera es su contribución a la calidad ambiental de los espacios interiores. Según Nursery Near Me, la monstera puede ayudar a purificar el aire, eliminando partículas y contribuyendo a una sensación de frescura en el entorno. Esta característica incrementa su atractivo como opción para oficinas y hogares urbanos.

Cómo cuidar la monstera

El atractivo de la monstera reside también en su bajo nivel de exigencia para el cuidado diario. Social Life Magazine detalla que la clave para mantener la salud de la planta reside en el uso de un sustrato aireado y bien drenado. Una mezcla recomendada incluye dos partes de turba, una de perlita y una de corteza de orquídea, lo que permite evitar la acumulación de humedad en las raíces.

El cuidado óptimo de la monstera requiere sustrato bien drenado, control de humedad y fertilizantes equilibrados para hojas exuberantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia de riego depende de la estación y el tamaño de la maceta, pero la recomendación general es mantener el sustrato húmedo, nunca saturado. Durante la primavera y el verano, el riego suele realizarse cada siete a diez días, mientras que en otoño e invierno puede espaciarse hasta dos o tres semanas. Green Roots Garden aconseja comprobar la humedad introduciendo un palo de madera: si sale limpio, es momento de regar.

Según los expertos, la monstera prospera a niveles de humedad del 60% al 80%, por lo que en climas secos se sugiere colocar la maceta sobre una bandeja con piedras húmedas o emplear humidificadores. La aplicación de fertilizante líquido equilibrado (10-10-10) una vez al mes durante la temporada de crecimiento favorece la aparición de hojas nuevas y la intensificación de las fenestraciones. Social Life Magazine reporta que la utilización de nutrientes adecuados puede incrementar la producción de hojas hasta en un 30% en seis semanas.

El mantenimiento incluye la eliminación de hojas amarillas o dañadas usando tijeras limpias, así como el uso de tutores o palos de musgo para guiar el crecimiento vertical de la planta. Entre los problemas más comunes se encuentran la aparición de plagas como ácaros o cochinillas, que pueden tratarse con soluciones de agua y jabón o aceite de neem, siguiendo las recomendaciones de Soltech y Nursery Near Me.

Cómo elegir el lugar para la monstera en casa

El diseño de interiores moderno incorpora la monstera por su fácil cuidado, impacto visual y hojas recortadas de gran tamaño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del sitio adecuado dentro del hogar influye directamente en el desarrollo de la monstera. Especialistas citados por Social Life Magazine y Soltech sugieren ubicar la planta cerca de ventanas orientadas al este o al norte, donde reciba luz brillante pero indirecta. La exposición prolongada al sol directo puede provocar quemaduras en las hojas, mientras que una iluminación insuficiente ralentiza el crecimiento y reduce el tamaño de las fenestraciones.

El mobiliario y los elementos decorativos deben planificarse para resaltar la forma de la monstera. En proyectos de interiorismo, los diseñadores suelen colocarla junto a paredes blancas para maximizar el contraste visual o al lado de sofás y mesas auxiliares para crear puntos focales. El uso de macetas de cerámica, terracota o materiales con textura refuerza el carácter escultórico de la planta. Además, la rotación periódica de la maceta asegura que todas las hojas reciban la misma cantidad de luz, favoreciendo un desarrollo simétrico.

Para quienes disponen de poco espacio, las variedades compactas o las técnicas de cultivo en agua ofrecen alternativas que permiten disfrutar de la presencia de la monstera en escritorios, estanterías o pequeñas repisas. Según Green Roots Garden, la monstera se adapta a diferentes ambientes siempre que reciba la cantidad adecuada de luz y humedad.

La demanda de monstera variegada ha creado un mercado de coleccionistas donde ejemplares exclusivos superan los 1.500 dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda de ejemplares con variegación, como la monstera deliciosa “Albo Variegata”, ha impulsado el desarrollo de viveros especializados y un mercado de coleccionistas que buscan plantas con patrones únicos. Los precios de estas variedades suelen ser elevados, reflejando una tendencia sostenida en la apreciación de la monstera como objeto de deseo y símbolo de sofisticación en la decoración contemporánea.