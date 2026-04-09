La tierna sorpresa de Daniel Vila a Pamela David por sus 10 años de casados en pleno programa en vivo

En plena emisión, Pamela David fue sorprendida con un romántico detalle por parte de su marido (Desayuno Americano - América)

Hay historias de amor que se celebran todos los días, pero algunas fechas merecen un capítulo especial. Este jueves, Pamela David y Daniel Vila vivieron una de esas jornadas que quedan grabadas en la memoria: cumplieron diez años de casados, un aniversario que los encontró más unidos y cómplices que nunca. La mañana comenzó con una sorpresa de esas que emocionan: mientras conducía Desayuno Americano (América), Pamela recibió un ramo de flores rojas de parte de su marido que desbordaba ternura. El gesto no terminó ahí. Junto al arreglo floral, una tarjeta con palabras escritas desde el corazón selló el momento.

“Gracias por haber aceptado ser mi esposa. 10 años de un matrimonio inolvidable. Te amo”, fue el mensaje que Daniel Vila le dedicó a Pamela en vivo y a todo el país. La emoción de la conductora se hizo visible en el estudio, y no tardó en compartir su felicidad con el público y sus compañeros. Entre risas y alguna lágrima, Pamela se permitió bromear sobre la cantidad de años que llevan juntos: “Yo nunca pensé que iba a llegar a diez... ni que me iba a casar, pero diez años, un montón”.

La mañana siguió teñida de recuerdos y confesiones. Pamela abrió su corazón y relató cómo fue aquel instante en el que finalmente le dijo que sí a Daniel, tras varias propuestas de casamiento. “La verdad es que me ofreció matrimonio muchas veces, y la vez que le dije que sí estábamos al lado de la pileta con los chicos y estuvo hermoso, fue improvisado y sentí que con los chicos presentes era la unión de la familia”, compartió, dejando ver la importancia de ese momento sencillo pero cargado de significado.

Pamela David sonríe emocionada al recibir un ramo de flores de su marido, celebrando sus diez años de matrimonio (Captura de video)

Al aire del programa, la conductora también se animó a hablar sobre lo que significó para ella apostar por una familia ensamblada y la transformación que llegó con el matrimonio. “Está buenísimo casarse, te re suma. Se ordenan los chicos y los grandes, todas las partes empiezan a encajar en cada lugar”, expresó con honestidad.

La historia de amor entre David y Vila comenzó en 2010, cuando sus caminos se cruzaron en el ámbito laboral. Ella era parte de Animales Sueltos junto a Alejandro Fantino y él, como dueño de América, no tardó en mostrar su interés. El vínculo fue creciendo, y en 2012 nació Lola, la hija que tienen en común. Desde entonces, la pareja supo construir una relación marcada por el compañerismo, el respeto mutuo y la convicción de caminar juntos en los momentos más felices y en los más desafiantes.

Este jueves, la conductora y su pareja cumplieron diez años de matrimonio (RSFotos)

Las demostraciones de cariño entre ambos no se limitan a los aniversarios. A lo largo de los años, supieron acompañarse en público y en privado, celebrando logros familiares y profesionales. Un ejemplo reciente fue en noviembre pasado, cuando el club Independiente Rivadavia de Mendoza, del cual Vila es presidente, se consagró campeón de la Copa Argentina tras un partido inolvidable ante Argentinos Juniors en Córdoba. Pamela, orgullosa, arrancó su programa con la camiseta azul del club y una sonrisa que reflejaba el orgullo de toda una familia.

“Muy buenos días y buenas noticias. Qué maravilloso. Yo no sabía que se le pone una estrella al escudo”, celebró mientras mostraba la camiseta y compartía la alegría con los televidentes. Entre anécdotas de la noche anterior y fotos familiares, la conductora describió la fiesta mendocina y el sufrimiento de los hinchas. “Fue una fiesta, ¡una locura como se festeja en Mendoza! Mirá al presidente... Qué hermoso y qué manera de sufrir. Cómo se sufrió, qué necesidad, pero bueno. Yo creo que el nivel de sufrimiento todavía… no pasó. Está en el cuerpo”, relató entre risas y gestos de complicidad.

Al comienzo de su programa, Pamela David festejó el triunfo del equipo que preside Daniel Vila (Desayuno Americano - América)

Pamela también confesó el nivel de tensión que vivió durante el partido, reconociendo cuánta ansiedad sintió hasta el último penal. “Dios, podría haber pasado otra cosa”, admitió, mientras recordaba cómo la pasión familiar por el fútbol se mezcla con la vida cotidiana. “Yo en un momento dije: ‘Dios, vos sos el único…'. Fue un partidazo. Ayer metí presión, pensé: ‘Bueno, por lo menos que sean campeones’. Qué lindo que fue”.

Diez años después de ese “sí” al costado de la pileta, Pamela y Daniel siguen celebrando el amor en cada gesto, en cada palabra y en cada logro compartido. Entre flores, recuerdos, camisetas y emociones, la pareja demuestra que la complicidad y el cariño pueden crecer con el paso del tiempo. Su historia, tejida de momentos simples y grandes festejos, es la prueba de que, cuando hay amor y compañerismo, cada aniversario puede ser el inicio de un nuevo capítulo lleno de promesas y gratitud.