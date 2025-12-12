Moses, el hijo de Gwyneth Paltrow y Chris Martin: de estilo rocker a la modernidad minimalista

Moses Martin apuesta por la sobriedad y el minimalismo en su vestuario dentro y fuera de los eventos públicos (Instagram: @mosesmartin)

Moses Martin, hijo de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, se ha destacado recientemente en escenarios internacionales al consolidar una nueva generación del clan familiar que aporta una propuesta artística fresca y personal. Con 19 años, el joven despertó interés tanto por su parecido físico con su padre como por la evolución de su estilo, marcado por la discreción, influencias musicales y guiños a la moda contemporánea.

En cada evento del mundo del entretenimiento, Moses presenta una identidad visual que lo distingue entre las nuevas celebridades.

La exposición temprana de Moses al entorno artístico internacional, gracias a la presencia constante de sus padres en cine y música, influyó en sus intereses y en sus decisiones estéticas.

La influencia musical y familiar define el estilo cotidiano de Moses Martin en la escena internacional (The Grosby Group)

Predilección por la sobriedad y funcionalidad

En sus apariciones públicas, Moses Martin se inclina por prendas de líneas simples, cortes relajados y colores neutros. Camisas de algodón, pantalones rectos y suéteres lisos conforman su vestuario habitual, reflejo de la influencia directa de Chris Martin, quien privilegia la comodidad y la ausencia de excesos en su imagen pública.

Moses incorpora ocasionalmente elementos urbanos, zapatillas deportivas y chaquetas oversize, sin sacrificar el equilibrio entre modernidad y clasicismo.

La premiere de Marty Supreme

El contraste entre Apple Martin y Moses Martin marca dos caminos independientes en moda juvenil (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la premiere de ‘Marty Supreme’, el joven acompañó a su madre en uno de los eventos más relevantes de la temporada.

Eligió un atuendo sobrio: traje oscuro, camiseta clara, sin accesorios llamativos y un calzado discreto. Se pudo ver la naturalidad con la que cumplió con el protocolo de la alfombra roja, distanciándose del perfil extravagante de otros hijos de celebridades de su generación.

Versatilidad cotidiana y aire atemporal

Fuera de las alfombras rojas, sigue una imagen versátil en su vida diaria. Se lo ve en público con jeans, remeras y camisetas lisas, fiel a una juventud que prioriza el confort. Su guardarropa permite moverse entre contextos variados, desde encuentros familiares hasta actividades musicales, con un sello de sobriedad constante.

Los tonos neutros y prendas funcionales reflejan la identidad visual auténtica de Moses Martin (Instagram: @mosesmartin)

La pasión por la música influye en su vestir. En videos publicados en redes sociales aparece interpretando temas junto a amigos y exhibe una estética que oscila entre el indie y el rock británico clásico.

Camisas abiertas sobre camisetas, chaquetas de segunda mano y botas planas componen el look en el escenario informal, una combinación compartida con integrantes de bandas emergentes londinenses.

El universo juvenil de la moda suele mostrar propuestas llamativas y mezclas arriesgadas. Moses prefiere prendas que evitan la notoriedad inmediata, alejándose del uso exagerado de marcas. Se inclina por una paleta de tonos tierra o azules apagados y utiliza accesorios mínimos, como relojes clásicos o cadenas discretas.

La premiere de ‘Marty Supreme’ consolida la imagen discreta y elegante de Moses Martin (The Grosby Group)

La relación con su hermana también se refleja en el terreno del estilo. Mientras Apple Martin participa activamente en la moda y las redes sociales con combinaciones vintage y sofisticadas, Moses mantiene una identidad propia, basada en la sobriedad y el minimalismo, un contraste que evidencia la autonomía de cada uno dentro del contexto familiar.

En plena etapa de definición personal y profesional, ha decidido pausar su inicio universitario para centrarse en la música y la formación artística, lo cual se traduce en la libertad con la que actualiza su imagen, sin ataduras a tendencias estrictas y adaptando su vestuario a nuevas inquietudes.

La pasión por la música influye en su forma de vestir (BEI)

El recorrido de Moses Martin en materia de estilo mantiene un perfil bajo, alejado de la estridencia, y se consolida como referente de una elegancia funcional.