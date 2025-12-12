Jardinería en macetas: cómo transformar tu balcón en un oasis verde y lograr plantas sanas

Los secretos de Caro Diotti para un jardín en macetas que prospera

La jardinería en macetas es una alternativa versátil para quienes no disponen de un jardín tradicional, ya que permite transformar balcones, patios y terrazas en espacios verdes funcionales y estéticos.

Según explicó a Infobae Deco la paisajista Caro Diotti, el éxito de este tipo de cultivo depende de una serie de cuidados técnicos que garantizan la supervivencia y el desarrollo saludable de las plantas, desde la elección del recipiente hasta la composición del sustrato y el diseño final del conjunto.

Cómo optimizar el drenaje

La jardinería en macetas transforma balcones y terrazas en espacios verdes funcionales y estéticos

Uno de los aspectos fundamentales, explicó Diotti, es asegurar un drenaje eficiente en la maceta.

“Las macetas siempre deben tener un agujero en la base para que el agua pueda salir”, subrayó, y recomendó que, si el recipiente no lo trae de fábrica, es imprescindible realizarlo antes de plantar.

Para optimizar el drenaje, la especialista aconseja llenar al menos un cuarto del volumen de la maceta con materiales como piedra pómez, restos de macetas rotas o canto rodado, lo que evita que el sustrato se compacte y las raíces pierdan acceso a los nutrientes.

Este paso, según Diotti, es clave para evitar que las plantas mueran a los pocos meses de ser trasplantadas.

Un drenaje eficiente en la maceta es clave para evitar la muerte prematura de las plantas y garantizar su desarrollo saludable

En cuanto al sustrato, Diotti enfatizó la importancia de utilizar una mezcla suelta y aireada. “Si se utiliza un sustrato arcilloso, se compacta y las raíces no pueden desarrollarse bien”, advirtió.

Para quienes no disponen de sustratos comerciales, la paisajista sugiere mezclar partes iguales de compost, tierra negra y perlita, un mineral que ayuda a aligerar la mezcla y mejora la aireación.

Mostrando la textura de la perlita, Diotti señaló que “su función es darle aire al sustrato”.

Unos simples ajustes en la elección del recipiente y la mezcla de tierra pueden marcar la diferencia en el crecimiento de tus especies favoritas - Freepik

El diseño de la maceta también requiere atención. Diotti recomienda que el diámetro del recipiente esté bien ocupado por las plantas elegidas, evitando el efecto de una maceta grande con una única planta pequeña en el centro.

Para macetas de mayor tamaño, sugiere combinar especies de diferentes portes: “Una planta que crezca hacia arriba y otra que cubra la base, como un romero rastrero o un erigerón, logran un efecto visual más atractivo”.

El sustrato suelto y aireado, con perlita, compost y tierra negra, favorece el crecimiento de raíces fuertes en la jardinería en macetas

Además, advirtió sobre el carácter invasivo de algunas especies, como la menta, que es preferible cultivar en maceta para evitar que se propague sin control en el jardín.

El riego debe adaptarse a las necesidades de cada especie. “A las mentas les encanta el agua, mientras que las suculentas requieren menos riego”, explicó Diotti, quien insistió en que no todas las plantas deben recibir la misma cantidad de agua.

El diseño de la maceta debe contemplar la combinación de especies de diferentes portes para lograr un efecto visual atractivo y equilibrado.

También es esencial ubicar la maceta en función de los requerimientos de luz de la planta: “Si una especie de sombra se coloca al sol, se quema rápidamente”.

La paisajista Caro Diotti enfatiza: “Si se utiliza un sustrato arcilloso, se compacta y las raíces no pueden desarrollarse bien”

Respecto a los materiales de las macetas, la elección influye tanto en la estética como en la funcionalidad. Diotti destacó que las macetas rotomoldeadas, fabricadas en plástico, son muy livianas y resultan ideales para terrazas o balcones donde el peso es una limitación.

En cambio, las de terracota aportan un estilo mediterráneo y son adecuadas para quienes buscan uniformidad visual. “Es importante que haya una unidad en las macetas, ya sea por color o material, aunque los tamaños varíen”, recomendó la paisajista, quien en su propio jardín utiliza exclusivamente macetas de terracota.

Para quienes no disponen de sustratos comerciales, la paisajista sugiere mezclar partes iguales de compost, tierra negra y perlita

La disposición de las plantas también puede influir en su bienestar, especialmente en interiores.

Diotti explicó que agrupar las plantas puede favorecer el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno, creando un microclima más favorable.

Sin embargo, aclaró que en exteriores este efecto es menos relevante y que, en ocasiones, una sola planta puede ser suficiente para destacar en un rincón.

La menta es una especie invasiva que se recomienda cultivar en maceta para evitar su propagación descontrolada en el jardín

En síntesis, los consejos técnicos de Caro Diotti para el cultivo en macetas se resumen en tres pilares: drenaje adecuado, sustrato suelto y elección de especies acordes al tamaño y ubicación del recipiente.

La combinación de estos factores permite disfrutar de plantas sanas y espacios verdes armoniosos, independientemente de las dimensiones del hogar.

Fotos y video: Belén Altieri - IWoKFilms