Nunca discutir: la advertencia de los especialistas sobre este “ideal” de las relaciones

La experiencia de Travis Kelce y Taylor Swift motiva a especialistas a explicar cómo el manejo de diferencias puede beneficiar la construcción del vínculo amoroso

La confesión de Travis Kelce
La confesión de Travis Kelce sobre no discutir con Taylor Swift reabre el debate sobre el conflicto en pareja (AP Foto/John Locher)

La reciente revelación de Travis Kelce sobre la dinámica de su relación con Taylor Swift ha impulsado un debate sobre la salud emocional en las parejas. Durante un episodio del podcast New Heights, el jugador de los Kansas City Chiefs afirmó que, desde el inicio de su vínculo con la reconocida cantante en el otoño de 2023, nunca ha discutido con ella. Esta confesión, recogida por Women’s Health, motivó a especialistas a analizar si la ausencia total de conflictos constituye realmente una señal de bienestar o si podría ocultar desafíos subyacentes.

La relación entre Swift y Kelce ha estado bajo el escrutinio público desde que la artista asistió a un partido de los Chiefs, convirtiéndose en una de las parejas más observadas del panorama mediático. En el mencionado podcast, Kelce respondió a una pregunta sobre discusiones asegurando: “No he discutido. Ni una sola vez”.

Su declaración, en el contexto de la planificación de una boda —una etapa frecuentemente fuente de tensiones—, llevó a Women’s Health a consultar a expertos sobre la importancia del conflicto en pareja.

Apego seguro y resolución de diferencias

La Dra. Sarah Hensley, coach de relaciones y fundadora de The Love Doc, explicó a Women’s Health que incluso las parejas más felices experimentan desacuerdos. Según Hensley, la clave reside en el tipo de apego seguro desarrollado desde la infancia. “Las personas con un apego seguro no discuten, debaten”, señaló Hensley.

El apego seguro, según la
El apego seguro, según la Dra. Sarah Hensley, permite a las parejas debatir diferencias sin recurrir a peleas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este estilo, formado en entornos familiares donde los cuidadores son comprensivos y afectuosos, permite a los adultos compartir pensamientos y emociones de manera abierta y segura. Hensley considera probable que Swift y Kelce aprendieran desde pequeños que es seguro expresar sus sentimientos.

Esto puede traducirse en la capacidad de resolver diferencias con calma y respeto. De este modo, aunque puedan manifestarse desacuerdos, la forma en que la pareja los enfrenta marca la diferencia.

Por su parte, Tera Jansen, psicóloga y terapeuta sexual certificada, sostuvo ante Women’s Health que el conflicto no solo resulta inevitable, sino que también puede ser beneficioso para la relación. “El conflicto suele ser necesario para la salud relacional”, afirmó Jansen. Distingue entre conflicto productivo e improductivo y destaca que las parejas que gestionan sus diferencias de manera constructiva suelen fortalecer su lazo y alcanzar una mayor comprensión mutua.

La gestión constructiva de los
La gestión constructiva de los desacuerdos fortalece el vínculo amoroso y la comprensión mutua en la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para facilitar este proceso, recomienda establecer acuerdos claros sobre cómo encarar los desacuerdos, práctica que denomina “luchar justamente”. Ejemplos incluyen evitar los insultos y no elevar la voz. El ejercicio de dialogar sobre estas reglas ayuda a las parejas a recordar que, pese a las diferencias, forman un equipo.

Estrategias y herramientas para enfrentar desacuerdos

Rachel Wright, terapeuta matrimonial y familiar, aportó una perspectiva centrada en la gestión activa del conflicto. “El objetivo no es evitar el conflicto; es manejarlo con honestidad, cuidado y, francamente, habilidades”, sostuvo Wright.

Anima a las parejas a mantener una actitud curiosa ante los desacuerdos, en lugar de optar por posturas defensivas o buscar culpables. Como herramienta práctica, propone la técnica “AEO”: Reconocer, Explicar y Ofrecer. Este método consiste en reconocer la realidad de la situación, explicar los sentimientos propios y presentar una solución o alternativa, lo que vuelve posible transformar el conflicto en una oportunidad de conexión.

Los especialistas coinciden en que
Los especialistas coinciden en que el diálogo y la colaboración ante las diferencias son claves para una relación sólida (AP/Charlie Riedel)

En conjunto, los expertos consultados por Women’s Health coinciden en que la ausencia de discusiones no representa un ideal universal. El foco debe estar en la capacidad para abordar los desacuerdos con respeto y de manera constructiva. Un conflicto bien gestionado puede fortalecer la confianza y la conexión a largo plazo, por lo que la clave para una relación saludable reside en mantener el diálogo y la colaboración, incluso ante las diferencias.

