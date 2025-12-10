Tendencias

Cómo evitar que los niños pierdan aprendizaje durante las vacaciones: la rutina simple que recomiendan los expertos

Actividades cotidianas y hábitos familiares pueden transformar el receso escolar en una oportunidad de crecimiento y bienestar

Con la llegada de las vacaciones de verano, muchas familias se preguntan cómo evitar la pérdida de aprendizaje en sus hijos y, al mismo tiempo, asegurarles descanso y diversión.

El fenómeno denominado “desliz de verano” genera inquietud entre padres y cuidadores, aunque los especialistas de Cleveland Clinic sostienen que no es necesario recurrir a la presión ni al estrés para prevenirlo. La clave radica en mantener un equilibrio que combine estructura y actividades lúdicas.

Factores que influyen en la pérdida de aprendizaje

El “desliz de verano” es la disminución de habilidades académicas que algunos niños experimentan durante las vacaciones escolares. La psicóloga pediátrica Emily Mudd, PhD, de Cleveland Clinic, señala que este retroceso afecta sobre todo a quienes no cuentan con programas de apoyo en casa.

Según Mudd, “el desliz de aprendizaje durante el verano podría causar hasta un mes de pérdida, aunque esto varía según el nivel socioeconómico, los recursos y la edad de los niños”.Los estudiantes de primaria son más propensos al declive académico, especialmente en matemáticas. Sin embargo, la mayoría recupera el ritmo rápidamente al volver a clases.

Estrategias prácticas para prevenir el desliz de verano

Para evitar el declive académico durante el verano, los especialistas de Cleveland Clinic proponen estrategias que no implican replicar el ambiente escolar en casa. Mantener una estructura diaria flexible proporciona seguridad y una sensación de normalidad a los niños. “Una estructura predecible puede ayudar a apoyar el bienestar emocional y el aprendizaje de su hijo”, señaló Mudd.

No se trata de imponer horarios rígidos, sino de establecer rutinas sencillas como paseos matutinos, momentos de lectura después del almuerzo o noches de juegos en familia.

El papel de la lectura diaria

La lectura diaria constituye un pilar esencial. Solo quince minutos al día estimulan el desarrollo cerebral y el progreso académico. Mudd recomienda que la lectura sea compartida y divertida, y sugiere pequeñas recompensas, como una noche de cine o tiempo extra con los padres, sin requerir grandes gastos.

Actividades cotidianas y aprendizaje natural

Aprovechar los momentos cotidianos para el aprendizaje resulta una estrategia natural y eficaz. Actividades como sumar precios en el supermercado, leer carteles durante una caminata o seguir una receta representan oportunidades educativas. Otras opciones incluyen contar el cambio, investigar datos curiosos sobre destinos de vacaciones, observar el clima y registrar observaciones en un diario de naturaleza, o construir juntos estructuras y conversar sobre el proceso.

Importancia del juego, la actividad física y el ejemplo adulto

No debe desestimarse el valor de la actividad física y el juego social. “El tiempo al aire libre, el ejercicio y el juego social son tan importantes para el desarrollo cerebral como el aprendizaje”, afirmó Mudd. Mantenerse activo fortalece la salud emocional y las conexiones cerebrales, por lo que resulta esencial permitir que los niños disfruten del movimiento y la interacción con sus pares.

El ejemplo de los adultos juega un papel determinante. “Ser modelo es fundamental. Nuestros hijos ven lo que hacemos y aprenden de ello”, recalcó Mudd. Compartir la lectura o mostrar curiosidad por aprender incentiva conductas positivas en los niños.

Recuperación al regresar a clases y recomendaciones finales

Pese a las preocupaciones, los expertos insisten en que no es necesario angustiarse por el desliz de verano. La mayoría de los niños logra adaptarse y recuperar el ritmo académico al regresar a la escuela. Ante cualquier duda sobre las necesidades específicas de cada niño, resulta útil consultar a los profesores para establecer objetivos personalizados y realistas para la temporada.

El aprendizaje puede integrarse de forma natural en la vida familiar, lejos de un escritorio y sin convertirse en una fuente de presión. Mantener el proceso ligero, divertido y adaptado a las dinámicas de cada familia, con especial atención a la lectura, las rutinas y el juego, contribuye a un verano verdaderamente enriquecedor.

