Tendencias

Postres fáciles y rápidos para las fiestas de fin de año: seis recetas para compartir

Sabores tradicionales y opciones prácticas se combinan en esta selección de propuestas dulces ideales para cerrar cualquier celebración

Guardar
Para los encuentros de fin
Para los encuentros de fin de año, nada mejor que postres simples, frescos y sabrosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fiestas de fin de año son el escenario ideal para lucirse con postres sencillos, frescos y deliciosos para compartir después de un brindis.

Ya sea para Navidad, Fin de Año o una reunión con amigos, lo importante es poder disfrutar sin pasar horas en la cocina ni necesitar técnicas de chef profesional. La clave está en los sabores de siempre, la practicidad y los ingredientes al alcance de la mano.

La siguiente selección reúne clásicos y propuestas frescas, con pasos fáciles de seguir y tiempos cortos de preparación. Ideales para quienes buscan resolver el postre en pocos minutos y sorprender igual a todos, incluso si la cocina no es su fuerte.

1. Mousse exprés de limón

El mousse exprés de limón
El mousse exprés de limón se prepara solo con leche condensada, crema de leche y jugo de limón, necesita apenas dos horas en la heladera y ofrece una textura suave ideal para quienes quieren un postre liviano y refrescante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 1 lata de leche condensada (400 g)

2- 1 lata de crema de leche (400 g)

3- 1/2 taza de jugo de limón

4- Ralladura de 1 limón (opcional)

Paso a paso:

1- Mezclar la leche condensada con la crema de leche en un bowl.

2- Incorporar el jugo de limón en forma de hilo, mezclando hasta que la preparación espese.

3- Agregar la ralladura si se desea.

4- Verter en copas individuales y llevar a la heladera por al menos 2 horas antes de servir.

2. Trufas de chocolate y galletitas

Las trufas de chocolate y
Las trufas de chocolate y galletitas requieren solo galletitas dulces, cacao, dulce de leche y leche, logran una textura cremosa y permiten jugar con diferentes tipos de cobertura como coco rallado o granas de colores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 200 g de galletitas dulces (tipo María)

2- 3 cucharadas de cacao amargo

3- 100 g de dulce de leche

4- 2 cucharadas de leche

5- Coco rallado, azúcar impalpable o grana de colores (para rebozar)

Paso a paso:

1- Triturar las galletitas hasta obtener un polvo fino.

2- Incorporar el cacao amargo, luego el dulce de leche y la leche.

3- Mezclar hasta formar una pasta.

4- Formar bolitas y rebozar con coco, azúcar o grana.

5- Llevar a la heladera por al menos 1 hora antes de servir.

3. Cremoso de duraznos al natural

Para quienes buscan realizar un
Para quienes buscan realizar un postre sin hornear, el cremoso de duraznos al natural combina queso crema, azúcar y duraznos en almíbar, incluye capas de galletitas y se arma directamente en vasitos listos para llevar al frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 1 lata de duraznos en almíbar

2- 400 g de queso crema

3- 2 cucharadas de azúcar

4- Galletitas dulces (cantidad necesaria)

Paso a paso:

1- Procesar el queso crema con el azúcar y la mitad de los duraznos (escurridos), hasta obtener una crema suave.

2- Armar vasitos colocando trozos de galletitas en el fondo, cubrir con la crema y agregar los duraznos restantes en cubos por arriba.

3- Repetir las capas si se desea.

4- Llevar a la heladera antes de servir.

4. Bombones rápidos de frutos secos

Los bombones rápidos de frutos
Los bombones rápidos de frutos secos resultan de mezclar chocolate fundido con nueces, almendras o maní y frutas secas como pasas o cerezas al marraschino, logran una opción crocante y colorida en tiempo mínimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 200 g de chocolate para fundir

2- 100 g de nueces, almendras o maní

3- 50 g de pasas, frutas abrillantadas o cerezas al marraschino

Paso a paso:

1- Derretir el chocolate a baño María o en microondas.

2- Rellenar pirotines pequeños con frutos secos y frutas, y cubrir con chocolate derretido.

3- Llevar al frío hasta que el chocolate solidifique.

5. Tarta fría de ricota y frutos rojos

La tarta fría de ricota
La tarta fría de ricota y frutos rojos integra una base de galletitas trituradas y manteca, un relleno de ricota y azúcar y una cobertura con frutos rojos frescos o congelados, perfecta para quienes gustan de postres cremosos y frutales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 1 paquete de galletitas de vainilla (170 g)

2- 80 g de manteca derretida

3- 400 g de ricota

4- 100 g de azúcar

5- 1 cucharadita de esencia de vainilla

6- 150 g de frutos rojos frescos o congelados

Paso a paso:

1- Triturar las galletitas y mezclar con la manteca para cubrir la base de un molde desmontable.

2- Batir la ricota con el azúcar y la esencia de vainilla.

3- Extender la mezcla sobre la base.

4- Cubrir con los frutos rojos y llevar a la heladera por un mínimo de 3 horas antes de desmoldar y servir.

6. Copa tropical de crema y frutas

La copa tropical combina crema
La copa tropical combina crema chantilly, ananá y mango en cubos y coco rallado, se sirve fría y puede decorarse con hojas de menta, ideal para un cierre fresco y colorido tras el brindis festivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 1 taza de ananá en cubos

2- 1 taza de mango o durazno en cubos

3- 1/2 taza de coco rallado

4- 200 ml de crema de leche

5- 2 cucharadas de azúcar

6- Hojas de menta (opcional)

Paso a paso:

1- Batir la crema con el azúcar hasta lograr punto chantilly.

2- Armar copas intercalando capas de frutas, crema y coco rallado.

3- Decorar con hojas de menta si se desea.

4- Llevar a la heladera y servir bien frío.

Temas Relacionados

Fiestas de fin de añoGastronomíaRecetasPostresNavidadAño nuevoúltimas noticias

Últimas Noticias

El matrimonio de científicos separado por la teoría del origen del COVID-19: él la sigue buscando y ella permanece oculta

La viróloga de origen chino Li-Meng Yan escapó desde Hong Kong a Estados Unidos tras afirmar que el virus se creó en un laboratorio. Su familia intentó contactarla pero ella evita responder, según indica The New York Times

El matrimonio de científicos separado

La baba de caracol, ¿es realmente un aliado indiscutido para la piel?

La demanda creciente de propuestas con este extracto natural impulsa tanto la innovación cosmética como la investigación; mientras desafía a la ciencia y despierta debates sobre su eficacia real, el modo de uso y la calidad de los productos disponibles

La baba de caracol, ¿es

De hijo mayor a único: mitos y realidades sobre cómo influye el orden de nacimiento en la personalidad

Expertos y diversas investigaciones analizaron hasta qué punto la posición entre hermanos puede asociarse con comportamientos, vínculos afectivos y desarrollo individual dentro de una familia

De hijo mayor a único:

El hábito matutino de Erling Haaland recomendado por científicos para elevar los niveles de la hormona de la felicidad

Los expertos señalan que este simple ritual por las mañanas puede estimular la liberación de serotonina, mejorar el estado de ánimo y favorecer el bienestar general. Es una práctica fácil de incorporar y accesible para cualquier persona

El hábito matutino de Erling

La genética detrás de la resistencia extrema: por qué algunos humanos soportan correr ultramaratones

El biólogo evolutivo Scott Travers, destacó a Forbes cómo la combinación de ciertas condiciones, adaptaciones musculares y la eficiencia en el uso del oxígeno permite que determinados atletas mantengan el esfuerzo físico y mental durante largas distancias

La genética detrás de la
DEPORTES
Día clave para el futuro

Día clave para el futuro de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors en medio de la polémica tras la eliminación ante Racing

El explosivo escándalo detrás de la salida del “despiadado” asesor de Red Bull que fue clave en la llegada de Verstappen a la F1

Un luchador de UFC cayó mal, sufrió una escalofriante lesión y perdió el título mundial en una decisión que desató un debate

Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

El hábito matutino de Erling Haaland recomendado por científicos para elevar los niveles de la hormona de la felicidad

TELESHOW
Cómo Griselda Siciliani y Luciano

Cómo Griselda Siciliani y Luciano Castro evitaron cruzarse con Sabrina Rojas en la entrada al Martín Fierro de Cine

De los gritos de los fans a los panchos tras el show de Shakira: la vibrante noche de Wanda Nara junto a su familia

Abel Pintos celebra 30 años con la música: un concierto inolvidable y una siembra de raíces para el futuro

Shakira hizo vibrar el estadio Vélez en su primera noche: “Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor”

Zoe Hochbaum defendió el cine independiente en los Martín Fierro: “Es un momento importante para darle visibilidad”

INFOBAE AMÉRICA

El multimillonario populista checo Andrej

El multimillonario populista checo Andrej Babiš juró como nuevo primer ministro

El femicidio de una maestra conmociona Uruguay: buscó refugio en una estación de servicio pero su expareja le disparó

Uruguay: tras la aprobación de la eutanasia, la Iglesia advierte que los médicos no tienen “todas las garantías”

Zelensky se reunió con el papa León XIV mientras promete respuesta a plan de paz de Estados Unidos

Un filtro inspirado en peces promete reducir el 99% de los microplásticos del lavado