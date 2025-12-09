Postres fáciles y rápidos para las fiestas de fin de año: seis recetas para compartir

Para los encuentros de fin de año, nada mejor que postres simples, frescos y sabrosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fiestas de fin de año son el escenario ideal para lucirse con postres sencillos, frescos y deliciosos para compartir después de un brindis.

Ya sea para Navidad, Fin de Año o una reunión con amigos, lo importante es poder disfrutar sin pasar horas en la cocina ni necesitar técnicas de chef profesional. La clave está en los sabores de siempre, la practicidad y los ingredientes al alcance de la mano.

La siguiente selección reúne clásicos y propuestas frescas, con pasos fáciles de seguir y tiempos cortos de preparación. Ideales para quienes buscan resolver el postre en pocos minutos y sorprender igual a todos, incluso si la cocina no es su fuerte.

1. Mousse exprés de limón

El mousse exprés de limón se prepara solo con leche condensada, crema de leche y jugo de limón, necesita apenas dos horas en la heladera y ofrece una textura suave ideal para quienes quieren un postre liviano y refrescante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 1 lata de leche condensada (400 g)

2- 1 lata de crema de leche (400 g)

3- 1/2 taza de jugo de limón

4- Ralladura de 1 limón (opcional)

Paso a paso:

1- Mezclar la leche condensada con la crema de leche en un bowl.

2- Incorporar el jugo de limón en forma de hilo, mezclando hasta que la preparación espese.

3- Agregar la ralladura si se desea.

4- Verter en copas individuales y llevar a la heladera por al menos 2 horas antes de servir.

2. Trufas de chocolate y galletitas

Las trufas de chocolate y galletitas requieren solo galletitas dulces, cacao, dulce de leche y leche, logran una textura cremosa y permiten jugar con diferentes tipos de cobertura como coco rallado o granas de colores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 200 g de galletitas dulces (tipo María)

2- 3 cucharadas de cacao amargo

3- 100 g de dulce de leche

4- 2 cucharadas de leche

5- Coco rallado, azúcar impalpable o grana de colores (para rebozar)

Paso a paso:

1- Triturar las galletitas hasta obtener un polvo fino.

2- Incorporar el cacao amargo, luego el dulce de leche y la leche.

3- Mezclar hasta formar una pasta.

4- Formar bolitas y rebozar con coco, azúcar o grana.

5- Llevar a la heladera por al menos 1 hora antes de servir.

3. Cremoso de duraznos al natural

Para quienes buscan realizar un postre sin hornear, el cremoso de duraznos al natural combina queso crema, azúcar y duraznos en almíbar, incluye capas de galletitas y se arma directamente en vasitos listos para llevar al frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 1 lata de duraznos en almíbar

2- 400 g de queso crema

3- 2 cucharadas de azúcar

4- Galletitas dulces (cantidad necesaria)

Paso a paso:

1- Procesar el queso crema con el azúcar y la mitad de los duraznos (escurridos), hasta obtener una crema suave.

2- Armar vasitos colocando trozos de galletitas en el fondo, cubrir con la crema y agregar los duraznos restantes en cubos por arriba.

3- Repetir las capas si se desea.

4- Llevar a la heladera antes de servir.

4. Bombones rápidos de frutos secos

Los bombones rápidos de frutos secos resultan de mezclar chocolate fundido con nueces, almendras o maní y frutas secas como pasas o cerezas al marraschino, logran una opción crocante y colorida en tiempo mínimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 200 g de chocolate para fundir

2- 100 g de nueces, almendras o maní

3- 50 g de pasas, frutas abrillantadas o cerezas al marraschino

Paso a paso:

1- Derretir el chocolate a baño María o en microondas.

2- Rellenar pirotines pequeños con frutos secos y frutas, y cubrir con chocolate derretido.

3- Llevar al frío hasta que el chocolate solidifique.

5. Tarta fría de ricota y frutos rojos

La tarta fría de ricota y frutos rojos integra una base de galletitas trituradas y manteca, un relleno de ricota y azúcar y una cobertura con frutos rojos frescos o congelados, perfecta para quienes gustan de postres cremosos y frutales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 1 paquete de galletitas de vainilla (170 g)

2- 80 g de manteca derretida

3- 400 g de ricota

4- 100 g de azúcar

5- 1 cucharadita de esencia de vainilla

6- 150 g de frutos rojos frescos o congelados

Paso a paso:

1- Triturar las galletitas y mezclar con la manteca para cubrir la base de un molde desmontable.

2- Batir la ricota con el azúcar y la esencia de vainilla.

3- Extender la mezcla sobre la base.

4- Cubrir con los frutos rojos y llevar a la heladera por un mínimo de 3 horas antes de desmoldar y servir.

6. Copa tropical de crema y frutas

La copa tropical combina crema chantilly, ananá y mango en cubos y coco rallado, se sirve fría y puede decorarse con hojas de menta, ideal para un cierre fresco y colorido tras el brindis festivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1- 1 taza de ananá en cubos

2- 1 taza de mango o durazno en cubos

3- 1/2 taza de coco rallado

4- 200 ml de crema de leche

5- 2 cucharadas de azúcar

6- Hojas de menta (opcional)

Paso a paso:

1- Batir la crema con el azúcar hasta lograr punto chantilly.

2- Armar copas intercalando capas de frutas, crema y coco rallado.

3- Decorar con hojas de menta si se desea.

4- Llevar a la heladera y servir bien frío.