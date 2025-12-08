Navidad 2025: qué significa la corona de Adviento y cómo hacer una en casa

La corona de Adviento simboliza la esperanza y la preparación para la Navidad en hogares religiosos y laicos (crédito Freepik)

La llegada de diciembre marca el inicio de una de las tradiciones más arraigadas en distintas partes del mundo. La corona de Adviento se convierte en un símbolo central de la preparación para la Navidad, una costumbre adoptada tanto en hogares religiosos como en espacios laicos. Familias y comunidades cristianas incorporan este elemento como parte de la espera del nacimiento de Jesús, mientras sectores no religiosos la han integrado por su valor decorativo y su significado de esperanza.

Cómo son las coronas de Adviento

La corona de Adviento presenta una forma circular, confeccionada habitualmente con ramas de pino, abeto u otros materiales vegetales siempre verdes. Esta forma no responde solo a motivos estéticos: el círculo representa el ciclo continuo del tiempo, además de la eternidad, según explicó la Conferencia Episcopal Española en declaraciones recogidas por Europa Press.

Familias y comunidades encienden una vela cada domingo de Adviento para fortalecer la unidad y la reflexión espiritual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suele colocarse en el centro una serie de cuatro velas, generalmente de tonos morados y rosas, apoyadas en la base de ramas. Tradiciones latinoamericanas y europeas agregan ocasionalmente una quinta vela, blanca, para el día de Navidad. Además, algunas versiones incorporan cintas rojas, piñas secas o frutos, cada uno con una simbología específica relacionada con la fertilidad y la vida renovada, según informa la agencia Associated Press en su cobertura sobre costumbres navideñas.

Las velas se encienden progresivamente a partir del primer domingo de Adviento, una por semana, lo que suma cuatro semanas de preparación antes de la Navidad. El País señala: cada domingo, las familias se reúnen alrededor de la corona para prender una nueva vela y compartir lecturas o reflexiones. Este acto busca fortalecer la unidad familiar y la anticipación del evento central para el cristianismo.

Qué simboliza la corona de Adviento

El significado de la corona de Adviento se sustenta en varios niveles, integrando símbolos históricos y religiosos. El círculo expresa eternidad y continuidad, mientras el uso de ramas verdes remite a la esperanza y la vida que perdura durante el invierno, según explica la Academia de Liturgia de España en información publicada por Europa Press. Las velas de colores poseen una función catequética: tres son de color morado, que remite al espíritu de conversión y penitencia, y una rosa, que representa el gozo y la cercanía de la Navidad.

La inclusión de ramas verdes en la corona de Adviento simboliza la vida que perdura y la esperanza durante el invierno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acto de encender progresivamente las velas refleja el avance en el camino espiritual y la espera de la luz, asociada al nacimiento de Jesús. La agencia Associated Press sostiene que “la luz creciente a medida que se encienden las velas simboliza el triunfo de la esperanza sobre la oscuridad”. Además, la posible inclusión de una vela blanca al centro, encendida el 25 de diciembre, expresa la llegada de Cristo, considerado por los creyentes como “la luz del mundo”.

Aunque la práctica tiene raíces cristianas, su capacidad de adaptación al entorno familiar y social ha permitido que personas de distintas creencias la adopten como rito de unión, reflexión o inicio de la temporada festiva. Algunos hogares la utilizan para acompañar reuniones familiares o como parte de las ceremonias previas a la cena de Nochebuena.

Cómo hacer una corona de Adviento en casa

Elaborar una corona de Adviento en casa requiere materiales sencillos y la posibilidad de personalizar el diseño. De acuerdo con un tutorial de El País, los pasos pueden adaptarse a diferentes habilidades y presupuestos. Se recomienda buscar ramas de pino, abeto, laurel o materiales reciclados. El círculo puede formarse con alambre, cartón o bases prefabricadas.

Elaborar una corona de Adviento en casa permite personalizar el diseño con materiales naturales o reciclados y elementos decorativos (crédito Freepik)

Para montar la corona, se fijan las ramas al soporte circular hasta cubrirlo por completo y se añaden elementos ornamentales a gusto: lazos, piñas, bayas artificiales, pequeñas figuras o frutos secos. Las cuatro velas deben disponerse espaciadas y firmemente aseguradas.

Un punto clave radica en la seguridad. Europa Press advierte que las velas nunca deben dejarse encendidas sin supervisión, y que conviene colocar la corona sobre superficies resistentes al calor. Familias con niños pequeños y mascotas pueden optar por velas artificiales, disponibles en formatos de luz LED.

Durante los domingos de Adviento, se enciende una vela nueva y los participantes pueden realizar lecturas, canciones o compartir deseos para la temporada. “El valor de armar una corona en casa reside en la posibilidad de transformar el rito en un momento participativo y significativo”, afirmó la pedagoga Elena Gracia en entrevista con El País.

La seguridad en el uso de velas y la opción de luces LED son claves para adaptar la corona de Adviento a hogares con niños y mascotas (Créditos: X/luissanchezal)

En la actualidad, la manualidad de la corona de Adviento aparece en propuestas escolares y eventos comunitarios, adaptándose a distintos materiales y técnicas. La incorporación de materiales reciclados permite ajustar la tradición a hábitos sostenibles y modernos, según apunta un reporte de Associated Press.