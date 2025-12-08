Tendencias

Brillos, transparencias y flecos: cómo es el repertorio de looks que luce Shakira en los shows

Cada prenda acompaña un momento distinto del espectáculo y resalta la identidad escénica de la artista, que se encuentra en Argentina

“Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” el 11 de febrero de 2025, recorriendo estadios de Latinoamérica y otros continentes hasta febrero de 2026

Shakira arrancó su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” el 11 de febrero de 2025, con shows en estadios de Latinoamérica y otras regiones.

Más allá del espectáculo musical, la gira destaca por el protagonismo de la moda en escena. En cada acto, la artista colombiana alterna looks diseñados para resaltar cada etapa del show.

La artista se encuentra en Buenos Aires, Argentina, con tres funciones agotadas en el estadio Vélez Sarsfield para el 8, 9 y 11 de diciembre. Aquí, un repaso por los vestuarios que ha lucido durante los últimos meses en el escenario.

El vestuario de Shakira combina materiales metálicos, pedrería y colores vibrantes para destacar en cada segmento del show

13 looks que definen cada momento del espectáculo

Shakira ha utilizado cerca de 13 atuendos por show, resultado de un trabajo conjunto con su estilista Nicolás Bru y reconocidos diseñadores internacionales.

Las prendas, seleccionadas para ajustarse a la narrativa de cada segmento, integran materiales y estilos que evocan desde raíces latinoamericanas hasta la cultura pop global. A continuación, los looks principales.

1- Conjunto metálico de top y pollera de tiras plateadas

Los atuendos diseñados junto a Nicolas Bru redefinen la estética visual de las giras internacionales de la artista

Shakira irrumpió en escena con un conjunto de dos piezas que destaca por su confección en texturas brillantes y metálicas. El look se compone de un top ceñido y una pollera de tiras en tonos plateados, simulando la apariencia del aluminio pulido.

2- Corsé dorado, flecos y cadenas

El espectáculo presenta trece cambios de vestuario por función, integrando tecnología y moda en cada acto

En otra de sus apariciones, Shakira optó por un corsé dorado de acabado tornasol, cuyos tirantes y escote en “V” quedan realzados por el movimiento del show. Una pollera o cinturón decorado con flecos metálicos y cadenas de distintos grosores añadió dramatismo y energía.

3- Vestido brillante en lila y plata

El retorno de Shakira a Buenos Aires marca tres funciones agotadas y una renovación de su imagen escénica (REUTERS/Luisa Gonzalez)

El tercer atuendo es un vestido corto confeccionado en tejido brillante de tonos lilas y plateados. Los tirantes finos y la silueta entallada enmarcan la figura de la artista, quien remata el estilismo con botas altas a juego.

4- Mono negro semitransparente con aplicaciones brillantes

Las prendas de inspiración latina y pop global refuerzan la identidad musical y visual del tour (REUTERS/Kylie Cooper)

Para un tramo de mayor intensidad y sofisticación, Shakira elige un mono negro ajustado confeccionado en tejido semitransparente. Los patrones simétricos de aplicaciones brillantes diseñan un efecto de piel cubierta por destellos geométricos, aportando sensualidad y elegancia en igual medida.

5- Conjunto plateado de pantalón acampanado y blazer

El despliegue escenográfico enfatiza la conexión entre música, vestuario y el público en todos los conciertos (Cortesía)

En otra imagen, la artista adoptó una estética de reminiscencias disco y western con un conjunto plateado de pantalón acampanado y chaqueta cubiertos de apliques brillantes y flecos. El estilismo se complementó con un sombrero vaquero y pulseras anchas de reflejos metálicos.

6- Vestido nude asimétrico con flecos

La combinación de vestidos asimétricos, monos brillantes y botas altas crea momentos icónicos en el escenario

En el siguiente cambio, lució un vestido asimétrico en tono nude, decorado con múltiples flecos y aplicaciones que cubren todo el tejido. Una pulsera ancha suma textura al look. La iluminación puntual y los brillos de las aplicaciones realzan la dinámica escénica del conjunto, evocando fluidez y movimiento.

7- Minivestido rosa con botas y guitarra decorada

La guitarra eléctrica decorada y los accesorios personalizados completan la propuesta artística de la gira

Otro de los puntos elegidos de la presentación: un vestido corto ajustado de tejido rosa brillante, botas largas a juego, guantes del mismo material y una guitarra eléctrica ornamentada con cristales rosas.

8- Mono beige y plateado con pedrería

La iluminación avanzada resalta los detalles de cada look y maximiza el impacto visual durante el show (@nicolasgerardin/ Instagram)

El siguiente, es un look que destacó por su confección y destellos. Se trata de un mono ajustado en tonos beige y plateados, recubierto por pedrería y formas onduladas que crecen sobre la silueta. El diseño capturó el brillo de los focos.

9- Brillo metálico y flecos en movimiento

El trabajo conjunto con diseñadores internacionales posiciona la gira de Shakira como un hito en la moda musical actual (@shakira/Instagram)

Shakira también lució un conjunto de dos piezas en color plata: un top brillante y una pollera con pedrería y abundantes flecos metálicos sobre las caderas y muslos. Combinado con guantes largos plateados y un micrófono decorado con cristales, completó el estilismo su cabello largo y ondulado.

10- Transparencias y aplicaciones brillantes

Cada presentación de Shakira está marcada por cambios de vestuario que acompañan las canciones y evolucionan con el repertorio del show (Foto AP/Eduardo Verdugo)

En la última imagen, la artista caminó por la pasarela con un mono ajustado semitransparente, adornado con aplicaciones brillantes de color violeta.

11- Guitarra blanca y vestido de flecos blanco

Los flecos, las cadenas y las texturas brillantes otorgan dinamismo a los atuendos en las coreografías más intensas (REUTERS/Cristina Sille)

En otro look, la cantante apareció sobre el escenario tocando una guitarra eléctrica blanca decorada con pedrería. Vistió un vestido corto blanco, con flecos largos en la pollera y detalles brillantes en el escote.

12- Conjunto largo y brillos

La puesta visual del tour fusiona arte, moda y tecnología, consolidando a Shakira como innovadora de la escena pop internacional (REUTERS/Cristina Sille)

En otro cambio de atuendo, la artista lució un conjunto de pantalón y campera blanca con aplicaciones brillantes y textura satinada.

13- Vestido rosa con brillos

14. La sucesión de looks icónicos transforma cada acto del concierto en una experiencia visual inolvidable para los asistentes (AP/Eduardo Verdugo)

Los brillos volvieron a estar presentes en el escenario, al vestir un vestido corto brillante en tono rose gold con un tajo.

