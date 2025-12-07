Las claves de los bartenders para lograr cócteles ligeros y creativos en las fiestas de fin de año

La creatividad en la coctelería de fin de año puede inspirarse en recuerdos familiares y momentos especiales, incorporando técnicas de clarificación y maceración junto con bebidas tradicionales como sidra, espumante o vino blanco en los nuevos cócteles de verano (Imagen Ilustrativa de Infobae)

El cierre de año en el hemisferio sur coincide con la llegada del calor, lo que transforma las celebraciones en una oportunidad para explorar cócteles de autor que aprovechan la abundancia de frutas frescas y la preferencia por bebidas ligeras.

Según bartenders consultados por Infobae, la tendencia dominante para estas fechas es la creación de tragos refrescantes, de baja graduación alcohólica y con ingredientes de estación, ideales para acompañar reuniones entre amigos, familiares y colegas bajo el clima estival.

Cómo lograr cócteles ligeros y creativos en las fiestas de fin de año

El bartender Ramiro Ferreri explicó a Infobae que la frutilla es uno de los ingredientes clave. Ferreri detalló su proceso creativo: “El proceso creativo, hablando puntualmente de la frutilla para esta temporada, consistió en trabajar de lleno en un vino de frutillas. Para llegar a este vino, tuve que pensar de qué forma podíamos engañar a la vista y al paladar, porque no es posible elaborar vino directamente de frutillas”.

Bartenders consultados destacan que la tendencia dominante para las fiestas de fin de año es la creación de tragos livianos que aprovechan ingredientes de estación, ideales para disfrutar al aire libre y compartir momentos en encuentros con amigos y familia bajo altas temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Partimos de una base vínica de vino blanco, realizamos una impregnación al vacío y luego una cocción a baja temperatura del vino blanco con frutillas frescas. Posteriormente, preparamos un jugo de frutillas y aplicamos una técnica llamada hidrolato”, añadió Ferreri, quien creó cócteles nada más y nada menos que en la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

“El hidrolato es una destilación alcohólica: básicamente hacemos el jugo de frutillas, lo filtramos para que quede lo más limpio posible, lo calentamos hasta que se evapora y luego lo condensamos por frío, obteniendo así un concentrado transparente de frutillas. Añadimos un poco de jugo de uva y rectificamos el balance del azúcar, así obtenemos nuestro vino de frutillas, que finalmente servimos con un cubo de hielo bien frío y una lámina de frutilla deshidratada”, siguió el bartender.

Ferreri subrayó que los cócteles vínicos, spritz y tónicos, con menor graduación alcohólica y perfil afrutado, son los preferidos para el disfrute relajado y la conexión social en estas fechas.

La frutilla se posiciona como uno de los ingredientes preferidos en la coctelería de verano, según Ramiro Ferreri

En la misma línea, Mona Gallosi destacó a Infobae la versatilidad de las frutas con carozo como damascos, duraznos y ciruelas, que considera emblemáticas para el verano.

Gallosi, responsable de la carta de cócteles de Felicia Bar Sofitel, afirmó: “Me gusta mucho priorizar las frutas con carozo. Me parece que lo que aportan en la coctelería es único, podemos pensar en el damasco, en el durazno y en la ciruela. Creo que la fruta con carozo tiene una versatilidad muy interesante y que va muy bien con las bebidas de baja graduación o con los espumosos. Va bien con los vinos, incluso hasta con bebidas de graduación más alta, como el gin, como el vodka. Macerar un buen durazno con whisky es increíble”.

Sobre el proceso creativo, Gallosi: “Siempre tiene que ver con inspirarnos con algo, con alguien, y después interpelarnos por las técnicas innovadoras que hoy se utilizan como la clarificación, la maceración y manejar las altas temperaturas con la técnica de South Beach. Entonces, siempre que pienso en crear algo para las fiestas, trato de motivarme o inspirarme, por ejemplo, en momentos especiales. Por ejemplo, pensar en la Navidad con mi familia o pensar cuando brindaba con mis abuelos. Entonces, en ese momento de crear y diseñar cocteles festivos, no puedo dejar de incluir una buena sidra, un buen espumante o un vino blanco”.

“A partir de ahí hay que incorporar otra parte: mezclando esas bebidas con técnicas innovadoras, donde desarrollo cócteles muy interesantes, que tal vez no son tan fáciles para desarrollar en una casa, pero sí para poderlos disfrutar en los bares donde yo estoy”, sumó Gallosi.

Bartenders como Mona Gallosi priorizan la fruta con carozo y técnicas innovadoras

La preferencia por ingredientes frescos y de alto contenido acuoso se repite en la visión de Braian Costa, bartender de Sendero, quien señaló a Infobae que el melón y la sandía son protagonistas naturales del verano, ideales para cócteles livianos e hidratantes.

Costa precisó: “En verano solemos priorizar frutos con alto contenido de agua, porque permiten crear cócteles más livianos, frescos e hidratantes. Ingredientes como el melón o la sandía son protagonistas naturales de la temporada: aportan frescura, volumen y una textura muy agradable para drinks de clima cálido. A partir de ellos buscamos preparaciones menos alcohólicas, más fluidas y fáciles de tomar durante celebraciones prolongadas”. Costa también resaltó la tendencia de los cócteles a base de vino, como el tinto de verano, y el auge del vermut, que permite combinaciones aromáticas y versátiles.

Por su parte, Lautaro Britez, bartender de Granero, coincidió en la importancia de las frutas estivales como melón, sandía, durazno, frutillas y frutas tropicales, además de zanahorias y tomate, que se utilizan todo el año. Britez resaltó que el proceso creativo comienza con la elección de la base frutal y la búsqueda de combinaciones que armonicen con la carta de comidas, priorizando colores llamativos y evocaciones a paisajes costeros o tropicales.

Vinos, vermut y tinto de verano son algunas de las bases más usadas para las preparaciones estivales (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre las tendencias, Britez ponderó los tragos sin alcohol, muy frutados y ligeros, como el “tropical detox” a base de limas, maracuyá macerado, miel de naranja y menta fresca. También mencionó la popularidad de los destilados y espumantes de bajo contenido alcohólico, así como las combinaciones con cítricos y hierbas, que remiten a ambientes caribeños y festivos.

En el caso de Hugo de la Silva, bartender de Tanta, la preferencia recae en frutas frescas de temporada como melón, frutillas y cerezas, que abundan y son muy apreciadas por el público. De la Silva detalló a Infobae que el proceso creativo parte de definir la fruta protagonista y decidir su forma de incorporación, para luego seleccionar la espirituosa adecuada y la presentación final. De la Silva afirmó: “En mi opinión, continúa con fuerza la tendencia de cócteles de baja graduación alcohólica, servidos en vaso largo y con abundante hielo, ideales para disfrutar en días calurosos”.

El tipo de hielo utilizado en los tragos es fundamental para mantener la temperatura y textura adecuada, ya que el hielo compacto garantiza menor dilución (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Diego Guerrero, otro de los bartenders consultados por Infobae, el uso de ingredientes frescos como sandía, melón, uvas y pera, presentes en muchas mesas de fin de año.

Guerrero, quien se desempeña en Boticario, enfatizó la importancia de la elección del hielo: “A la hora de proponer un cóctel para el verano, aparte de trabajar con ingredientes de estación que siempre es lo más recomendable por un tema de sabor, es ideal tener en cuenta qué tipo de hielo se usa. Si se usa un hielo picado, va a diluirse bastante rápido. Si es un hielo tipo cubo, va a durar más y a tener menos dilución. El hielo suele ser un detalle que normalmente no se le presta mucha atención, pero termina siendo clave para que el cóctel esté bien”.

Guerrero subrayó: “Es ideal proponer cócteles con baja graduación alcohólica, así los invitados se pueden tomar varios sin importar si es de día o de noche”.

Inés De Los Santos, Alan Pex y su equipo señalaron a Infobae que las bebidas con burbujas, cerezas, duraznos, nísperos, moras y damascos son ideales para la temporada. Sobre la creatividad, explicaron: “Hay miles de caminos para la creatividad, nosotros trabajamos siempre inspirados en Japón”. En cuanto a tendencias, los creadores de la carta de Kona Corner destacaron: “Tragos más ligeros, de menos graduación alcohólica o Mocktails”.