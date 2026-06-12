Duelo de estilos entre Kate Moss y Kim Kardashian: cómo lucieron el mismo vestido con guiños propios de glamour

Kim Kardashian transforma el mismo diseño en una escena nocturna pensada para la conversación digital (Instgram: @kimkardashian)

Kate Moss y Kim Kardashian compartieron una elección inesperada: el mismo vestido. En dos apariciones distintas, esa coincidencia dejó algo claro: una prenda puede ser idéntica, pero el efecto cambia por completo según quién la use y cómo la lleve.

El diseño fue de Gucci pero la noticia no estuvo en la etiqueta: estuvo en el contraste. En ellas, el vestido funcionó como espejo de dos estéticas opuestas.

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Dos estilos, un mismo vestido: la visión de Kate Moss y Kim Kardashian

Para la supermodelo británica, pionera de la estética minimalista y desenfadada, el vestido se convierte en una declaración de sofisticación irreverente. Moss fue la primera en lucirlo durante el desfile de la temporada Otoño 2026, donde acaparó todas las miradas en su salida final.

Kate Moss convierte el vestido Gucci G-string en sofisticación irreverente con una actitud relajada (REUTERS/Daniele Mascolo)

La elección de accesorios como los zapatos tipo mule de charol, los pendientes de diamantes y un clutch compacto completaron una imagen pulida pero cargada de guiños a la sensualidad de los años noventa.

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El vestido, completamente cubierto de cristales, resaltaba aún más en contraste con la actitud relajada y el porte natural de Moss, quien domina la pasarela con una mezcla de misterio y seguridad.

El brillo de los cristales domina el impacto visual del vestido incluso sin accesorios llamativos (Instgram: @kimkardashian)

En cambio, Kim Kardashian optó por explotar al máximo la potencia del diseño, llevándolo en un contexto completamente distinto: una travesía nocturna en yate frente a la costa de Montecarlo, inmediatamente después del Gran Premio de Mónaco.

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La empresaria y figura televisiva transformó el vestido en el centro de una narrativa digital pensada para sus seguidores, posando estratégicamente de espaldas para exhibir el elemento más disruptivo de la prenda: la espalda completamente abierta y el icónico tanga G-string, símbolo de la casa Gucci desde la era Tom Ford.

El G-string visible retoma un código asociado a la era de Tom Ford en Gucci (Instgram: @kimkardashian)

Kardashian y su estilista, Dani Levi, eligieron prescindir de accesorios llamativos y apostaron por el brillo absoluto del vestido, que se convertía en protagonista incluso a la distancia, gracias al destello de los cristales bajo las luces del Mediterráneo.

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El diseño del vestido Gucci G-string: detalles y origen

La prenda en cuestión es mucho más que un vestido: es una pieza de alta costura que condensa décadas de historia de la marca italiana. Concebido por Demna, director creativo de Gucci y amigo personal de Kardashian desde su etapa en Balenciaga, el diseño fue el cierre de su primer desfile para la firma y representa una reinterpretación del legado de Tom Ford.

El vestido se distingue por su silueta columna, cuello alto y mangas largas, completamente cubierto de cristales minuciosamente colocados.

La espalda abierta, en forma de óvalo que roza los laterales, desafía las convenciones del recato y expone el tanga con las iniciales entrelazadas de Gucci, ahora reimaginadas con diamantes en cada letra.

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La pasarela Otoño 2026 presenta la prenda como cierre de desfile y declaración de casa (REUTERS/Daniele Mascolo)

El impacto visual del vestido reside en el contraste entre la cobertura total del frontal, donde la tela y las incrustaciones de cristal crean un efecto de armadura brillante, y la revelación radical de la espalda y las caderas.

Es precisamente esa dualidad lo que ha hecho que la prenda sea viral en redes sociales y se haya convertido en una de las más comentadas de la temporada. Kardashian supo capitalizar este efecto, mostrando el vestido desde todos los ángulos posibles en Instagram y subrayando el protagonismo del G-string, mientras que Moss optó por una sofisticación más contenida, dejando que los detalles hablasen por sí solos.

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Contextos y escenarios: de la pasarela al Mediterráneo

Desde su debut en la pasarela, el Gucci G-string dress se ha consolidado como un símbolo de osadía y sofisticación, evocando la nostalgia de los años noventa pero adaptado al brillo y la teatralidad contemporáneos.

Durante la era Tom Ford, el tanga como pieza visible fue introducido en la colección primavera de 1997, cuando Ford lo presentó bajo conjuntos de falda y, en una de sus salidas más recordadas, con un jersey oversize y únicamente el tanga como prenda inferior. La versión 2026 de Demna toma esa silueta audaz y la eleva al terreno de la alta costura, añadiendo cristales y una confección pensada tanto para el espectáculo de la pasarela como para la viralidad de las redes.

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El contraste de estilos subraya cómo una misma tendencia se adapta a cuerpos, contextos y personalidades (REUTERS/Daniele Mascolo)

Ambas celebridades encuentran en el vestido una manera de reafirmar su identidad estilística. Para Moss, se trata de un guiño a su pasado como musa de la moda y a su capacidad para redefinir la sensualidad sin perder elegancia.

En el caso de Kardashian, el vestido es un vehículo para amplificar su presencia digital, pero también un homenaje a su admiración por Moss, a quien considera “el ícono de moda que definió toda una generación”, según expresó en 2021, cuando la supermodelo participó en una campaña de su marca SKIMS.

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La aparición de este diseño en dos personalidades tan disímiles ha renovado el interés por el legado de Gucci y su capacidad para crear piezas que trascienden el tiempo y el contexto.

El vestido, ya convertido en objeto de deseo, ha sido reinterpretado por otras figuras del espectáculo, como Hailey Bieber y Kylie Jenner, consolidando así su lugar como emblema de la moda contemporánea. Pero ninguna aparición ha generado tanto impacto visual y conversación como el duelo estilístico entre Moss y Kardashian, que demuestra cómo una misma prenda puede mutar radicalmente según la actitud, el escenario y la mirada de quien la lleva.