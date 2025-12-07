Tendencias

Cuál es el mejor horario para el sexo y por qué a veces planificar ayuda al deseo

La costumbre de mantener relaciones por la noche está influida tanto por normas sociales como por cambios hormonales, pero el momento ideal depende de múltiples factores

Guardar
Agendar momentos para el encuentro
Agendar momentos para el encuentro íntimo ayuda a superar la rutina y las exigencias diarias, promoviendo una conexión más profunda y satisfactoria entre los miembros de la pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deseo sexual no tiene horario, sin embargo, por distintos factores, sobre todo culturales, se ha naturalizado la noche como el momento más adecuado.

Para los jóvenes, más liberados de responsabilidades, cualquier momento del día puede ser una buena ocasión para tener sexo; luego, ya adultos, el estrés de la vida cotidiana lo va desplazando a la calma de la noche, cuando los cuerpos están mejor dispuestos, tanto física como mentalmente.

La nocturnidad del sexo tiene sus beneficios y sus riesgos. Existe evidencia de que mejora el descanso, permitiendo un sueño más profundo y ayuda a decantar los problemas del día y a mejorar la percepción de estos (no se sienten tan terribles como antes).

No obstante, el sexo nocturno necesita que la libido venga aumentando durante el día hasta encontrar la ocasión para que se active y se consume en la relación sexual.

Las diferencias sobre el mejor
Las diferencias sobre el mejor momento para la intimidad pueden convertirse en fuente de conflicto, afectando la armonía y generando luchas de poder más allá del dormitorio (Freepik)

La biología acompaña este proceso: la dopamina energiza, mejora la voluntad y sube el deseo, la oxitoxina promueve el abrazo y todo el contacto corporal, además, durante la tarde/noche, el cortisol baja y con él disminuye la sensación de estrés.

Los riesgos se miden según la activación del sistema de creencias: “Hay que tener sexo cuando él/ella quiere”, “mañana me tengo que levantar temprano”, “tengo que acostar a los chicos y quedo agotada”, “no me queda resto para nada”, “había programado terminar la serie y ahora lo no voy a poder”, etc.).

Si bien muchas de estas conjeturas tienen visos de realidad, están pensadas para el sexo genital, sin considerar que el contacto cuerpo a cuerpo ya es placentero y no tiene porqué llegar siempre al coito.

Discronaxias sexuales

El romanticismo en la pareja
El romanticismo en la pareja se construye con acciones concretas y acuerdos, no solo con momentos idealizados o espontáneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las discronaxias sexuales son los desacuerdos por el momento del día para tener sexo. En las parejas convivientes suele ser un problema y cada uno defenderá su punto de vista.

Muchas veces, lo que comienza como una falta de consenso, se convierte en una lucha de poder que abarca otras áreas más allá de lo sexual.

Si las discronaxias no son profundas se pueden resolver los fines de semana o los días libres de trabajo, logrando mayores índices de acuerdo.

Los hombres suelen defender el sexo nocturno, en cambio las mujeres pueden preferir el sexo durante la mañana, cuando están más descansadas. La relación entre mayor ansiedad, los cambios hormonales durante la menopausia y el cerebro multitasking, son algunos factores que promueven el sexo matinal en las mujeres.

Intimidad en crisis

La intimidad actual está idealizada. Se espera el momento especial, que los cuerpos estén preparados, la libido en niveles altos, una buena previa con cena y champan, que los chicos estén con sus abuelos y que sea todo felicidad y sexo.

En la imagen, una pareja
En la imagen, una pareja se encuentra en un instante de cercanía emocional, mirándose a los ojos y a punto de besarse. La iluminación tenue resalta la expresión de afecto y conexión entre ambos, transmitiendo la intensidad de su vínculo. La escena refleja la intimidad y la complicidad en las relaciones de pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo esto puede ser posible pero no accesible para la mayoría de las personas. Generar un momento de intimidad supone despejar el panorama de exigencias diarias para mirarnos, comunicarnos con los sentidos, tocarnos y si es posible, tener sexo.

La intimidad se hace real si dejamos de lado tantas conjeturas que se presentan cuando se piensa en ella: que el trabajo, que los chicos, que el estrés, que la falta de ganas; pareciera que todo conspira contra ese instante de placer.

¿Si asumimos tantas responsabilidades para cumplir con las demandas externas, por qué no podemos asumir que la intimidad también es una grata responsabilidad que tiene múltiples beneficios?

Planificar en la semana momentos para el encuentro puede ser una opción, más que idealizar ese instante que nunca llega, es mejor acordar un día (que puede ir cambiando) para dedicarle a la pareja (con mensajes, alguna sorpresa, salidas, hablar temas más profundos, mirarse y tocarse sintiendo al otro).

Para algunos agendar un día (aunque sea cambiante) es demasiado frío, falto de romanticismo, a lo cual respondo: “Entre idealizar y agendar, es mejor lo segundo, el romanticismo no es una idea abstracta, es una acción concreta que surge de la conexión de los cuerpos y de las ganas de estar juntos”.

*El doctor Walter Ghedin (MN 74.794) es médico psiquiatra y sexólogo

Temas Relacionados

deseo sexualsexualidadparejasWalter Ghedín

Últimas Noticias

Manjares de fin de año: recetas frescas y fáciles, consejos de chefs y opciones para compartir

Platos coloridos, ideas prácticas y sabores de estación animan las reuniones de despedida en la temporada más cálida. En diálogo con Infobae, referentes de la gastronomía compartieron consejos y alternativas originales para sorprender en cada encuentro

Manjares de fin de año:

Vinos espumosos argentinos: cómo lograron el mismo nivel de calidad que los afamados Champagne

Las bodegas locales pueden competir de igual a igual en el mercado interno con los vinos espumosos más reconocidos. La diversidad, el concepto definido, el mayor cuidado en los viñedos y la mejora en los métodos de elaboración son factores clave en este avance

Vinos espumosos argentinos: cómo lograron

Cinco estrategias para dejar de fumar y superar las recaídas

Abandonar el hábito de fumar es una meta que muchas personas se plantean de cara al año que termina, al momento de hacer balances. Por qué cuesta lograrlo sin ayuda y qué recomiendan los especialistas para no frustrarse en el intento

Cinco estrategias para dejar de

Las pruebas genéticas podrían anticipar insuficiencia cardíaca en niños con miocarditis, según un estudio

Una investigación en los Estados Unidos y Canadá sugiere que analizar el ADN de los pequeños con inflamación cardíaca permite detectar a tiempo a quienes necesitan controles especiales. Cómo facilitaría el acceso a los tratamientos personalizados y evitaría complicaciones

Las pruebas genéticas podrían anticipar

Prácticas virales para dormir mejor: opiniones de especialistas y por qué la evidencia científica no es suficiente

El uso de aceites esenciales, la cinta adhesiva en la boca o el consumo excesivo de melatonina, generan preocupación entre médicos, quienes advierten sobre la falta de respaldo y los posibles riesgos para la salud

Prácticas virales para dormir mejor:
DEPORTES
Habrá campeón argentino en la

Habrá campeón argentino en la Liga Sudamericana de básquet: el triple heroico que definió una de las semifinales

Escándalo en Liverpool por las declaraciones de Mohamed Salah contra el entrenador: “El club me está traicionando”

La confesión más sincera de Mascherano tras ganar la MLS con Inter Miami y recordar su paso como técnico de la Selección

Messi habló tras conquistar la MLS con Inter Miami y dejó un sentido mensaje para sus amigos Jordi Alba y Busquets

El Inter Miami de Lionel Messi le ganó la final a Vancouver Whitecaps y logró su primer título de la MLS

TELESHOW
María Julia Oliván contó cómo

María Julia Oliván contó cómo sigue su recuperación tras el accidente doméstico que dejó el 25% de su cuerpo quemado

Maru Botana confesó cómo reaccionaron sus hijos ante los rumores de un nuevo embarazo

Mirtha Legrand brilló con un look de alto impacto: vestido negro de organza traslúcida y una selección de joyas

Marixa Balli habló sobre el dibujo de su remera que desató una ola de interpretaciones inesperadas en MasterChef

Marley compartió el nuevo logro de Mirko en taekwondo: emoción y orgullo familiar ante un desafío deportivo

INFOBAE AMÉRICA

Desde el estrés hasta el

Desde el estrés hasta el deterioro cognitivo: cinco formas en que los microplásticos dañan el cerebro

Las pruebas genéticas podrían anticipar insuficiencia cardíaca en niños con miocarditis, según un estudio

Trágico incendio en una discoteca de la India: al menos 23 muertos

María Corina Machado y Edmundo González condenaron la muerte del preso político Alfredo Díaz en prisión: “Es una nueva víctima del régimen criminal de Maduro”

Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras