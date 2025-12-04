Receta de hummus de champiñones, rápida y fácil

El hummus de champiñones se destaca como una innovadora adaptación del tradicional hummus de garbanzos, en la que los champiñones frescos aportan profundidad de sabor y una textura especial. Esta preparación fusiona ingredientes característicos de Medio Oriente, como el tahini, con los matices umami de los hongos, logrando así un dip saludable, sin gluten y apto para dietas veganas. Es una excelente fuente de proteínas vegetales y fibra, además de contener minerales y antioxidantes provenientes tanto de los garbanzos como de los champiñones.
El origen del hummus se sitúa en la cuenca mediterránea y el Levante, donde es un plato fundamental en la cocina tradicional árabe e israelí. Su popularidad ha permitido la creación de numerosas variantes, integrando vegetales, especias y legumbres alternativas. El hummus de champiñones se distingue por su sabor terroso, y suele servirse como entrada, en picadas o como acompañamiento de platos principales. Se puede encontrar en menús vegetarianos y de cocina internacional, y su versatilidad permite presentarlo tanto con pan pita como con vegetales crudos, tostadas o incluso en wraps.
Receta de hummus de champiñones
El hummus de champiñones es una receta súper práctica y rápida, perfecta para improvisar una picada o sumar sabor a tus almuerzos y cenas. Se preparan los champiñones en sartén rápidamente y luego todo va a la procesadora junto a los garbanzos, tahini y otros condimentos, logrando una pasta suave y aromática.
Lo bueno de este hummus es que admite muchas variantes: podés usar garbanzos en lata para ahorrar tiempo, agregar ajo crudo o asado, o ajustar la cantidad de limón según tu preferencia. Sirve igual de bien como dip, en tostaditas integrales o como aderezo cremoso de wraps y ensaladas.
Tiempo de preparación
Este hummus de champiñones se prepara en solo 20 minutos:
- 5 minutos para limpiar y cortar los champiñones.
- 5 minutos para saltearlos en la sartén.
- 10 minutos para procesar y obtener la textura deseada.
Ingredientes
- 200 g de champiñones frescos (pueden ser portobellos o comunes)
- 400 g de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, enjuagados y escurridos)
- 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra (más extra para servir)
- 1 diente de ajo pelado (opcional)
- Jugo de 1 limón grande
- 1 cucharadita de comino molido (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Pimentón dulce o ahumado (opcional, para decorar)
- Perejil fresco picado, para decorar
Cómo hacer hummus de champiñones, paso a paso
- Limpiar y cortar los champiñones en láminas finas.
- En una sartén con 1 cucharada de aceite de oliva, saltear los champiñones y el ajo a fuego medio-alto durante 3-4 minutos, hasta que estén dorados y hayan reducido su tamaño. Salpimentar a gusto.
- Reservar algunos champiñones dorados para decorar (opcional).
- Colocar los champiñones salteados, garbanzos, tahini, jugo de limón, restante aceite de oliva, comino, sal y pimienta en una procesadora o licuadora potente.
- Procesar por 2-3 minutos hasta obtener una pasta cremosa. Si está demasiado espeso, agregar 1-2 cucharadas de agua o más aceite de oliva hasta lograr la textura deseada.
- Agregar sal, pimienta y limón a gusto.
- Servir en un bol, decora con los champiñones reservados, pimentón y perejil fresco picado. Añadir un chorrito extra de aceite de oliva por encima.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes, el hummus de champiñones rinde aproximadamente 4 porciones medianas, ideales para compartir como entrada o picada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de hummus de champiñones (aproximadamente 100 g) contiene aproximadamente:
- Calorías: 170
- Grasas: 7 g
- Grasas saturadas: 1 g
- Carbohidratos: 20 g
- Azúcares: 2 g
- Proteínas: 7 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El hummus de champiñones se puede conservar en la heladera hasta 4 días, bien tapado o en un recipiente hermético para mantener su frescura y evitar que tome olores de otros alimentos.