Receta de hummus de champiñones, rápida y fácil

En solo veinte minutos, este dip cremoso y lleno de sabor se convierte en el aliado perfecto para quienes buscan una entrada original, nutritiva y fácil de preparar para compartir con amigos o familia

El hummus de champiñones fusiona la receta tradicional de garbanzos con el sabor umami de los hongos frescos

El hummus de champiñones se destaca como una innovadora adaptación del tradicional hummus de garbanzos, en la que los champiñones frescos aportan profundidad de sabor y una textura especial. Esta preparación fusiona ingredientes característicos de Medio Oriente, como el tahini, con los matices umami de los hongos, logrando así un dip saludable, sin gluten y apto para dietas veganas. Es una excelente fuente de proteínas vegetales y fibra, además de contener minerales y antioxidantes provenientes tanto de los garbanzos como de los champiñones.

El origen del hummus se sitúa en la cuenca mediterránea y el Levante, donde es un plato fundamental en la cocina tradicional árabe e israelí. Su popularidad ha permitido la creación de numerosas variantes, integrando vegetales, especias y legumbres alternativas. El hummus de champiñones se distingue por su sabor terroso, y suele servirse como entrada, en picadas o como acompañamiento de platos principales. Se puede encontrar en menús vegetarianos y de cocina internacional, y su versatilidad permite presentarlo tanto con pan pita como con vegetales crudos, tostadas o incluso en wraps.

Receta de hummus de champiñones

Esta versión de hummus es apta para dietas veganas, sin gluten y rica en proteínas vegetales y fibra

El hummus de champiñones es una receta súper práctica y rápida, perfecta para improvisar una picada o sumar sabor a tus almuerzos y cenas. Se preparan los champiñones en sartén rápidamente y luego todo va a la procesadora junto a los garbanzos, tahini y otros condimentos, logrando una pasta suave y aromática.

Lo bueno de este hummus es que admite muchas variantes: podés usar garbanzos en lata para ahorrar tiempo, agregar ajo crudo o asado, o ajustar la cantidad de limón según tu preferencia. Sirve igual de bien como dip, en tostaditas integrales o como aderezo cremoso de wraps y ensaladas.

Tiempo de preparación

Este hummus de champiñones se prepara en solo 20 minutos:

  • 5 minutos para limpiar y cortar los champiñones.
  • 5 minutos para saltearlos en la sartén.
  • 10 minutos para procesar y obtener la textura deseada.

Ingredientes

  • 200 g de champiñones frescos (pueden ser portobellos o comunes)
  • 400 g de garbanzos cocidos (pueden ser de lata, enjuagados y escurridos)
  • 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra (más extra para servir)
  • 1 diente de ajo pelado (opcional)
  • Jugo de 1 limón grande
  • 1 cucharadita de comino molido (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Pimentón dulce o ahumado (opcional, para decorar)
  • Perejil fresco picado, para decorar

Cómo hacer hummus de champiñones, paso a paso

El hummus de champiñones puede servirse como dip, en wraps, con pan pita o vegetales crudos
  1. Limpiar y cortar los champiñones en láminas finas.
  2. En una sartén con 1 cucharada de aceite de oliva, saltear los champiñones y el ajo a fuego medio-alto durante 3-4 minutos, hasta que estén dorados y hayan reducido su tamaño. Salpimentar a gusto.
  3. Reservar algunos champiñones dorados para decorar (opcional).
  4. Colocar los champiñones salteados, garbanzos, tahini, jugo de limón, restante aceite de oliva, comino, sal y pimienta en una procesadora o licuadora potente.
  5. Procesar por 2-3 minutos hasta obtener una pasta cremosa. Si está demasiado espeso, agregar 1-2 cucharadas de agua o más aceite de oliva hasta lograr la textura deseada.
  6. Agregar sal, pimienta y limón a gusto.
  7. Servir en un bol, decora con los champiñones reservados, pimentón y perejil fresco picado. Añadir un chorrito extra de aceite de oliva por encima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, el hummus de champiñones rinde aproximadamente 4 porciones medianas, ideales para compartir como entrada o picada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de hummus de champiñones (aproximadamente 100 g) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 170
  • Grasas: 7 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 20 g
  • Azúcares: 2 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El hummus de champiñones se conserva hasta 4 días en la heladera, manteniendo su frescura y sabor

El hummus de champiñones se puede conservar en la heladera hasta 4 días, bien tapado o en un recipiente hermético para mantener su frescura y evitar que tome olores de otros alimentos.

