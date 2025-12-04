Tendencias

Más allá de las cremas: el secreto para la salud cutánea está en la vitamina C, afirman los expertos

La alimentación equilibrada, con abundancia de frutas y verduras, marca diferencias en la apariencia y función del organismo. Por qué el cuidado cutáneo eficaz depende de mucho más que rituales externos, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Otago

Guardar
Un estudio de la Universidad
Un estudio de la Universidad de Otago confirma que la vitamina C en la dieta mejora la producción de colágeno y la salud de la piel (Imagen ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio científico de la Universidad de Otago demostró que aumentar el consumo de vitamina C a través de la alimentación incrementa la producción de colágeno y favorece la renovación de la piel.

Publicada en el Journal of Investigative Dermatology, la investigación aporta evidencia sobre la relación directa entre la dieta y la salud cutánea, y subraya la importancia de obtener este nutriente mediante alimentos frescos.

Resultados principales y metodología

El equipo liderado por la profesora Margreet Vissers, del Centro de Biología Redox y Medicina de la Universidad de Otago, comprobó que los niveles de vitamina C en la piel están directamente conectados con los valores presentes en la sangre.

La investigación demuestra que los
La investigación demuestra que los niveles de vitamina C en sangre y piel están directamente relacionados y afectan la función cutánea (Créditos: Gentileza, estudio Improved Human Skin Vitamin C Levels and Skin Function after Dietary Intake of Kiwifruit: A High-Vitamin-C Food, publicado en Journal of Investigative Dermatology)

El estudio incluyó a veinticuatro adultos sanos en Nueva Zelanda y Alemania, quienes consumieron dos kiwis SunGold ricos en vitamina C al día durante ocho semanas.

Esta intervención elevó la concentración de la vitamina en la piel, mejoró su grosor —indicador de mayor producción de colágeno— y estimuló la regeneración de la capa externa cutánea.

La investigación se dividió en dos etapas. Inicialmente, se estableció la relación entre los niveles de vitamina C en sangre y piel utilizando muestras de tejido cutáneo de pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos electivos en Te Whatu Ora Canterbury, Nueva Zelanda.

Consumir dos kiwis SunGold al
Consumir dos kiwis SunGold al día durante ocho semanas aumenta la concentración de vitamina C en la piel y favorece su renovación (Imagen Ilustrativa Inbfobae)

Posteriormente, los 24 participantes —12 en Christchurch y 12 en Hamburgo— consumieron cada día dos kiwis SunGold (equivalentes a 250 mg de vitamina C) durante ocho semanas. Antes y después de la intervención, se tomaron muestras para analizar cambios en las capas de la piel y se realizaron pruebas de función cutánea.

El SGS Institute Fresenius de Hamburgo, encargado de la parte alemana, aplicó técnicas avanzadas para recolectar la capa dérmica externa y midió la regeneración cutánea mediante mediciones de grosor, elasticidad, protección frente a rayos UV y renovación celular.

El papel de la vitamina C en la piel

La profesora Vissers explicó que la vitamina C es fundamental para la síntesis de colágeno, la proteína responsable de la firmeza y elasticidad cutáneas. Aunque se añade habitualmente a cremas y productos tópicos, su absorción a través de la barrera cutánea es limitada, debido a su alta solubilidad en agua. Por el contrario, la investigación demostró que la piel absorbe eficazmente la vitamina transportada por el torrente sanguíneo y prioriza su captación en la capa epidérmica.

El estudio utilizó técnicas avanzadas
El estudio utilizó técnicas avanzadas para medir el grosor, la elasticidad y la protección frente a rayos UV tras la ingesta de vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vissers destacó: “Nos sorprendió la fuerte correlación entre los niveles de vitamina C en plasma y en la piel; fue mucho más marcada que en cualquier otro órgano que hayamos investigado”. Añadió que su equipo es el primero en demostrar que la vitamina circulante penetra todas las capas de la piel y se asocia con una mejor función cutánea.

El aumento significativo en el grosor de la piel de los participantes reflejó una mayor producción de colágeno y un incremento en la regeneración celular, es decir, la renovación de la piel.

Recomendaciones dietéticas y alternativas alimenticias

Aunque el estudio utilizó kiwis SunGold por su alto contenido de vitamina C, la profesora Vissers mencionó que otros alimentos frescos ricos en este nutriente —como cítricos, frutos rojos, pimientos y brócoli— probablemente ofrecen beneficios similares. Recomienda mantener una ingesta diaria de al menos 250 mg de vitamina C, accesible con una dieta equilibrada.

Frutas como cítricos, frutos rojos,
Frutas como cítricos, frutos rojos, pimientos y brócoli también aportan vitamina C y pueden beneficiar la función de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Sugerimos aumentar el consumo de vitamina C en la dieta para lograr una absorción efectiva en todas las capas de la piel”, indicó Vissers.

El estudio subraya que la vitamina C obtenida de alimentos resulta más eficaz para la salud cutánea que el uso de productos tópicos, debido a la limitada capacidad de la piel para absorber el nutriente desde el exterior.

La profesora enfatizó la necesidad de mantener niveles óptimos de vitamina C en sangre, ya que el cuerpo no lo almacena. Por ello, recomienda consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día, asegurando que una sea especialmente rica en vitamina C.

Como conclusión, la profesora Vissers sugiere incorporar a la dieta diaria alimentos con alto contenido de vitamina C para favorecer la función y apariencia de la piel, reforzando la idea de que la salud cutánea comienza desde el interior.

Temas Relacionados

Vitamina CUniversidad de OtagoColágenoRenovación de la pielMargreet VissersNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo la sandía ayuda a controlar el peso y la saciedad

Investigaciones científicas resaltan el impacto positivo de este alimento en la calidad de la dieta, la hidratación, la función cardiovascular y la protección frente a enfermedades metabólicas y oxidativas

Cómo la sandía ayuda a

En qué consiste el nuevo método 3/7 y por qué se volvió una de las alternativas más eficaces para ganar masa muscular

Expertos señalan que su combinación de series progresivas con descansos mínimos potencia el estímulo de crecimiento físico, permitiendo resultados visibles incluso con entrenamientos más cortos

En qué consiste el nuevo

Qué es la personalidad tipo B y cómo 3 hábitos simples pueden mejorar su organización, según un psicólogo

Mark Travers detalló en su columna para Forbes que ciertos ajustes cotidianos permiten a quienes tienen este perfil desarrollar mayor claridad, planificar más solidez y sostener rutinas que potencian su bienestar sin perder su estilo flexible

Qué es la personalidad tipo

¿Zorros domesticados? Qué dice la ciencia sobre este comportamiento que se convirtió en tendencia en redes sociales

Diversos estudios científicos y expertos advierten que este fenómeno viral tiene un trasfondo más complejo de lo que parece. Qué se sabe sobre el vínculo entre seres humanos y animales silvestres en pleno entorno urbano, según National Geographic

¿Zorros domesticados? Qué dice la

La raíz asiática poco conocida que ayuda a mejorar la digestión

Se trata de un tubérculo ancestral de la familia de las zingiberáceas, como el jengibre y la cúrcuma. Cómo consumirla para aprovechar sus propiedades

La raíz asiática poco conocida
DEPORTES
Andy Murray describió cómo fue

Andy Murray describió cómo fue la experiencia de trabajar con Novak Djokovic: “Tiene un carácter desafiante y es muy exigente”

Damián Ayude: sus épocas como conductor de Uber, el pacto con el plantel de San Lorenzo y su principal objetivo para 2026

Cuál es el grupo más accesible y el más complicado que le puede tocar a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026

Cambios en River Plate: cómo quedó el vestuario tras la salida de los héroes de Madrid y las figuras que ganaron terreno

Mitos y verdades de los sorteos en Mundiales: de las bolillas frías o marcadas a la iniciativa que impulsó Grondona

TELESHOW
Pamela David: “Perdimos la batalla”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

La fuerte reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre formará parte de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

El caso Steven Miles: cómo

El caso Steven Miles: cómo un adolescente de 16 años comentió un crimen inspirado en la serie Dexter

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania: al menos siete muertos tras un bombardeo con más de 500 drones

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: con un escrutinio que avanza a cuentagotas, crece la incertidumbre mientras el país espera la definición

Macron instó a Xi Jinping a que utilice la influencia de China para impulsar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania

El candidato Salvador Nasralla pidió calma ante el retraso del resultado electoral en Honduras: “Tomará algunos días”