La ciencia y el mito del pino: el bienestar es cuestión de recuerdos

El olor a pino suele asociarse con sensaciones de bienestar y alegría, pero la ciencia indica que su impacto en el estado de ánimo no proviene de un compuesto químico especial en el árbol. Según la neurocientífica Rachel Herz, de la Universidad de Brown, la clave está en las asociaciones emocionales y los recuerdos personales que cada individuo vincula con ese aroma, una perspectiva que Popular Science explora en profundidad.

Herz, experta en psicología del olfato, aclara: “No hay nada en el pino que tenga una influencia farmacológica específica o inherente en los humanos”. La percepción de este aroma, explica, depende de las experiencias previas y de las emociones que cada persona ha aprendido a asociar con él.

Así, si alguien relaciona el olor a pino con momentos de relajación, experimentará calma al percibirlo; si, en cambio, lo vincula con situaciones de ansiedad, ese será el efecto predominante. Incluso, para quienes nunca han olido pino, la fragancia no provocará ninguna reacción emocional.

Aromaterapia y creencias populares

La creencia popular de que los aceites esenciales de pino poseen propiedades calmantes o estimulantes por su composición química se ha extendido en el ámbito de la aromaterapia. Se suele atribuir a compuestos como los terpenos, entre ellos el α-pineno y el limoneno, la capacidad de reducir el estrés o mejorar el ánimo.

Sin embargo, Popular Science subraya que, según Herz, la ciencia no respalda esta idea. La experta detalla que la percepción de los aromas se procesa en el complejo amígdala-hipocampal, conocido como la corteza olfativa primaria, donde las asociaciones emocionales se activan de manera inmediata al oler una fragancia determinada.

“La aromaterapia funciona, pero no de la manera en que la gente piensa”, sostiene Herz. El efecto positivo se produce porque el olor activa recuerdos y emociones, no por una acción química directa comparable a la de un medicamento.

Este proceso ocurre incluso antes de que la persona sea consciente de sus recuerdos asociados. Herz señala que el impulso emocional es automático: primero se experimenta la sensación de bienestar y, solo después, puede surgir la evocación consciente de un recuerdo, como una excursión infantil o una celebración navideña.

En este sentido, los humanos se diferencian de otras especies, ya que no nacen con respuestas innatas a los olores, sino que aprenden a interpretarlos según su contexto y vivencias. “No tendría sentido que nos sintiéramos atraídos por el olor a pino sin motivo”, explica la neurocientífica. En determinadas circunstancias, incluso podría asociarse con peligro, como si el primer contacto con el aroma ocurre en una situación amenazante.

El contexto define la experiencia olfativa

El contexto en el que se percibe el olor a pino resulta determinante para la reacción emocional. Popular Science ejemplifica cómo un paseo por el bosque o la presencia de una corona festiva pueden generar sensaciones agradables, mientras que el mismo aroma, presente en productos de limpieza o ambientadores de coche, puede evocar sensaciones neutras o incluso desagradables.

Herz ilustra que, si una persona huele pino en un baño mientras limpia, la connotación será completamente distinta a la de un entorno festivo. La interpretación del aroma depende, por tanto, de la situación y de la percepción global de la experiencia.

Para demostrar la influencia del contexto y la sugestión, Herz y su equipo realizaron un experimento en el que presentaron a los participantes una mezcla de dos sustancias químicas en frascos idénticos. En una ocasión, se les dijo que olían queso parmesano; en otra, vómito. Aunque el aroma era exactamente el mismo, las respuestas variaron radicalmente: quienes creían oler queso lo describieron como agradable y familiar, mientras que al pensar que era vómito lo consideraron repulsivo.

“No podían creer que era el mismo olor”, relata Herz a Popular Science, destacando el poder de la sugestión y la interpretación subjetiva.

Aunque el aroma a pino no contiene compuestos que alteren el ánimo de forma inherente, la experta insiste en que sus efectos sobre el bienestar no deben subestimarse. Como concluye Popular Science, las emociones que despiertan los olores, aunque no sean producto de la química, tienen consecuencias reales en el cuerpo y la mente.