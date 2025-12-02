Tendencias

La ciencia y el mito del pino: el bienestar es cuestión de recuerdos

La especialista Rachel Herz afirma que el efecto calmante o estimulante del pino responde a asociaciones personales y no a compuestos químicos presentes en el árbol, desafiando creencias populares en aromaterapia

Guardar
El olor a pino se
El olor a pino se asocia comúnmente con bienestar y alegría, pero su impacto emocional depende de experiencias personales previas (Imagen ilustrativa Infobae)

El olor a pino suele asociarse con sensaciones de bienestar y alegría, pero la ciencia indica que su impacto en el estado de ánimo no proviene de un compuesto químico especial en el árbol. Según la neurocientífica Rachel Herz, de la Universidad de Brown, la clave está en las asociaciones emocionales y los recuerdos personales que cada individuo vincula con ese aroma, una perspectiva que Popular Science explora en profundidad.

Herz, experta en psicología del olfato, aclara: “No hay nada en el pino que tenga una influencia farmacológica específica o inherente en los humanos”. La percepción de este aroma, explica, depende de las experiencias previas y de las emociones que cada persona ha aprendido a asociar con él.

Así, si alguien relaciona el olor a pino con momentos de relajación, experimentará calma al percibirlo; si, en cambio, lo vincula con situaciones de ansiedad, ese será el efecto predominante. Incluso, para quienes nunca han olido pino, la fragancia no provocará ninguna reacción emocional.

Aromaterapia y creencias populares

La creencia popular de que los aceites esenciales de pino poseen propiedades calmantes o estimulantes por su composición química se ha extendido en el ámbito de la aromaterapia. Se suele atribuir a compuestos como los terpenos, entre ellos el α-pineno y el limoneno, la capacidad de reducir el estrés o mejorar el ánimo.

La creencia sobre los aceites
La creencia sobre los aceites esenciales de pino destaca sus supuestas propiedades calmantes y estimulantes en aromaterapia

Sin embargo, Popular Science subraya que, según Herz, la ciencia no respalda esta idea. La experta detalla que la percepción de los aromas se procesa en el complejo amígdala-hipocampal, conocido como la corteza olfativa primaria, donde las asociaciones emocionales se activan de manera inmediata al oler una fragancia determinada.

“La aromaterapia funciona, pero no de la manera en que la gente piensa”, sostiene Herz. El efecto positivo se produce porque el olor activa recuerdos y emociones, no por una acción química directa comparable a la de un medicamento.

Este proceso ocurre incluso antes de que la persona sea consciente de sus recuerdos asociados. Herz señala que el impulso emocional es automático: primero se experimenta la sensación de bienestar y, solo después, puede surgir la evocación consciente de un recuerdo, como una excursión infantil o una celebración navideña.

La evocación de recuerdos infantiles
La evocación de recuerdos infantiles o celebraciones navideñas puede surgir tras experimentar una sensación de bienestar por un aroma (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, los humanos se diferencian de otras especies, ya que no nacen con respuestas innatas a los olores, sino que aprenden a interpretarlos según su contexto y vivencias. “No tendría sentido que nos sintiéramos atraídos por el olor a pino sin motivo”, explica la neurocientífica. En determinadas circunstancias, incluso podría asociarse con peligro, como si el primer contacto con el aroma ocurre en una situación amenazante.

El contexto define la experiencia olfativa

El contexto en el que se percibe el olor a pino resulta determinante para la reacción emocional. Popular Science ejemplifica cómo un paseo por el bosque o la presencia de una corona festiva pueden generar sensaciones agradables, mientras que el mismo aroma, presente en productos de limpieza o ambientadores de coche, puede evocar sensaciones neutras o incluso desagradables.

Herz ilustra que, si una persona huele pino en un baño mientras limpia, la connotación será completamente distinta a la de un entorno festivo. La interpretación del aroma depende, por tanto, de la situación y de la percepción global de la experiencia.

El olor a pino genera
El olor a pino genera reacciones emocionales distintas según el contexto en el que se percibe (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para demostrar la influencia del contexto y la sugestión, Herz y su equipo realizaron un experimento en el que presentaron a los participantes una mezcla de dos sustancias químicas en frascos idénticos. En una ocasión, se les dijo que olían queso parmesano; en otra, vómito. Aunque el aroma era exactamente el mismo, las respuestas variaron radicalmente: quienes creían oler queso lo describieron como agradable y familiar, mientras que al pensar que era vómito lo consideraron repulsivo.

“No podían creer que era el mismo olor”, relata Herz a Popular Science, destacando el poder de la sugestión y la interpretación subjetiva.

Aunque el aroma a pino no contiene compuestos que alteren el ánimo de forma inherente, la experta insiste en que sus efectos sobre el bienestar no deben subestimarse. Como concluye Popular Science, las emociones que despiertan los olores, aunque no sean producto de la química, tienen consecuencias reales en el cuerpo y la mente.

Temas Relacionados

Olor a pinoPsicología del olfatoNavidadPopular ScienceNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Detectan que la deficiencia de un nutriente clave en jóvenes con obesidad podría anticipar daño cerebral

Así lo postuló un estudio de la Universidad Estatal de Arizona. Cómo prevenir antes de que aparezcan síntomas

Detectan que la deficiencia de

Efecto natural: los últimos avances en técnicas estéticas de mama y rostro que potencian la belleza real

Los avances en materiales y procedimientos optimizan la seguridad, la recuperación y la armonía. Dos expertos describieron a Infobae las últimas tendencias para lograr una imagen auténtica

Efecto natural: los últimos avances

Cómo aprovechar el carozo de palta en la dieta diaria

A pesar de ser un elemento tradicionalmente desechable, aporta una gran cantidad de beneficios al aplicarlo en comidas habituales

Cómo aprovechar el carozo de

Moverse protege contra el cáncer: así actúa el ejercicio sobre los tumores

Científicos de la Universidad de Yale en los Estados Unidos hicieron experimentos con ratones. La líder del estudio publicado en PNAS contó a Infobae por qué la práctica constante de actividad física puede limitar el crecimiento de tumores

Moverse protege contra el cáncer:

Receta de lechón a la mostaza, rápida y fácil

Una alternativa gourmet que destaca por su sencillez y rapidez, perfecta para quienes buscan sorprender con sabores intensos y una textura jugosa

Receta de lechón a la
DEPORTES
La reacción de Santiago Sosa

La reacción de Santiago Sosa al pasar junto a Marcos Rojo luego de su expulsión en Racing-Tigre que abrió el debate

Impacto en el mundo del tenis: Serena Williams volvería al circuito a los 44 años

14 frases de Darío Benedetto: qué lo “hartó” del fútbol y el origen de la frase “noches alegres, mañanas tristes” en Boca

La extraña afección en un ojo que sufre una estrella de la UFC tras recibir un “piquete”

Con 20 millones de dólares para gastar, las figuras que buscará Marcelo Gallardo para la refundación de River Plate

TELESHOW
La China Suárez y Mauro

La China Suárez y Mauro Icardi reciclaron la decoración navideña de Wanda Nara

La Tora Villar emocionó con su testimonio sobre fe y bautismo: “Dios me salvó la vida”

Justina Bustos compartió cómo creció su pancita de embarazada previo al nacimiento de su hija: el video

El cambio de look de la China Suárez que sorprendió a días de comenzar el invierno en Turquía

Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, presentó a su novio con un tierno video

INFOBAE AMÉRICA

Giro en Honduras: Nasralla toma

Giro en Honduras: Nasralla toma la delantera sobre Asfura en el conteo electoral

¿Cómo acceder a becas completas para estudios universitarios y técnicos en las mejores instituciones del país?

Plásticos programados para degradarse: cómo este avance podría cambiar la lucha contra la contaminación

El CNE de Honduras denunció presiones y boicot de colectivos oficialistas en el reinicio de la divulgación de resultados

Récord mundial para el “Huevo de Invierno” de Fabergé, la joya imperial más sofisticada de la historia