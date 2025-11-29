Cómo hacer un árbol de Navidad con tapas de plástico, rápido y fácil

El árbol de Navidad con tapas de plástico impulsa la decoración ecológica y creativa en el hogar durante las fiestas (Freepik)

La Navidad se acerca y, junto con ella, surge el entusiasmo por decorar los hogares de manera creativa y sostenible. Una tendencia que gana cada vez más seguidores es aprovechar materiales disponibles en casa para crear adornos originales, y entre las ideas más prácticas se destaca el árbol de Navidad hecho con tapas de plástico.

Esta opción no solo permite reutilizar materiales, sino que convierte la actividad en un momento de colaboración y diversión familiar, ideal para todas las edades. Las propuestas que presentamos a continuación son rápidas, accesibles y pueden adaptarse al espacio y al estilo de cada hogar, permitiendo que la decoración navideña brille con un toque personal.

Cómo hacer un árbol de Navidad con tapas de plástico

La manualidad del árbol navideño con tapas plásticas fomenta la participación familiar y la diversión para todas las edades (Imagen ilustrativa Infobae)

Reutilizar tapitas de gaseosas, leche u otras bebidas es una forma sencilla de sumar creatividad y conciencia ecológica a la decoración navideña. Estas manualidades pueden realizarse con materiales económicos y pasos simples, lo que las vuelve ideales para hacer en familia, sin necesidad de invertir mucho tiempo ni dinero. Existen distintos métodos para elaborar árboles de Navidad con tapas plásticas, cada uno con características propias que lo hacen especial.

Árbol con estructura de triángulo y guirnaldas

Una de las formas más populares para crear un árbol navideño con tapitas plásticas es la propuesta por la usuaria de TikTok @darkycocina. El proceso comienza recolectando 15 tapas de plástico que pueden ser de leche, gaseosas, o cualquier otro envase. Se sugiere que sean del mismo color asociado a la Navidad (como verde), aunque también es posible pintarlas o combinarlas.

Se inicia armando un triángulo, pegando 10 tapas para cada lado usando silicona caliente o fría, y dejando las tapas alineadas en forma triangular. Una vez que la estructura está firme, se envuelve con guirnaldas de colores o luces LED, cubriendo también los bordes para ocultar el cartón base sobre el que se montan.

Reutilizar tapitas de gaseosas y leche permite sumar conciencia ambiental y originalidad a la decoración navideña (Créditos: @darkycocina)

Para dar mayor estabilidad y estética, se prepara una base con dos piezas de cartón unidas, decoradas con goma EVA brillante, y se añade un tubo de cartón reciclado —como el de un rollo de papel higiénico— forrado con guirnalda, que funciona como pie del árbol.

En la punta, se coloca una estrella elaborada con material a elección. Finalmente, se agregan pequeños adornos y luces alrededor, logrando un árbol compacto, colorido y sumamente vistoso que puede ubicarse sobre una mesa, estante o bajo el árbol principal, aportando un toque artesanal y personalizado.

Árbol plano y colgante decorado con goma EVA y flores

Otra alternativa sencilla y decorativa consiste en armar árboles de Navidad planos con tapas de plástico, como muestra la cuenta de Facebook “Un millón de ideas fáciles”. La técnica empieza forrando las tapitas por ambos lados usando goma EVA de distintos colores, lo que proporciona una textura suave y añade color.

El armado se realiza pegando las tapas formando filas: primero cuatro, luego tres, después dos y, finalmente, una, creando así la silueta triangular del árbol. Para dar un acabado prolijo, se pega una tira delgada de foamix de medio centímetro siguiendo el contorno del triángulo.

Las variaciones en colores, bases y adornos permiten adaptar el árbol de tapas plásticas a cualquier estilo y espacio del hogar (Créditos: cuenta de Facebook “Un millón de ideas fáciles”)

El tallo se recorta en un trozo de cartón —también forrado— y se adhiere a la base del triángulo. Para colgar el arbolito en la pared o puerta, se añade un lazo o cordón en la parte superior. En la decoración final, se colocan estrellas en la cima y se añaden pequeñas flores y perlas sobre las tapas, personalizando cada árbol según gusto. Esta modalidad es ligera, ideal para espacios pequeños o para entregar como obsequio.

Variaciones y recomendaciones

Ambos métodos permiten aprovechar materiales reciclados y fomentan la participación de niños y adultos. Se recomienda jugar con los colores de las tapas, añadir luces LED, lazos o pequeñas figuras de papel para lograr efectos únicos.

La base puede adaptarse según el espacio, haciéndola redonda, cuadrada o incluso omitiéndola si el árbol es colgante. Al finalizar, los árboles de tapas plásticas no solo embellecen el hogar sino que promueven la conciencia ambiental y el valor de las actividades compartidas.

Cuándo se arma el arbolito de Navidad

El armado del árbol de Navidad es una tradición que anuncia el inicio de las celebraciones decembrinas en innumerables hogares. Históricamente, esta costumbre tiene raíces profundas en Europa y se ha adaptado a lo largo del tiempo, muchas veces sumando significados religiosos y culturales.

El armado del árbol de Navidad, tradicionalmente el 8 de diciembre, reúne a la familia en torno a la creatividad y la unión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la fecha más habitual para armar el árbol en muchos países de habla hispana es el 8 de diciembre. Esta jornada, reconocida en varias culturas, se convierte en un momento de encuentro familiar donde grandes y chicos participan decorando el árbol, intercambiando ideas y compartiendo la ilusión navideña.

Además de la fecha tradicional, cada familia puede elegir el día que mejor se adapte a sus rutinas y costumbres, aprovechando para personalizar la decoración con detalles únicos como los árboles hechos con tapas de plástico. De esta manera, el árbol deja de ser un elemento estático para transformarse en un reflejo de la creatividad familiar y el espíritu de unión que caracteriza a estas fiestas.