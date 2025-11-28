Tendencias

Martín Fierro de Cable 2025: los looks de las celebridades en la alfombra roja

El Goldencenter de Buenos Aires fue el escenario elegido para recibir a figuras de la televisión argentina, que posaron ante las cámaras con estilos pensados especialmente para la gala. El análisis de diseñadores a Infobae

Guardar
Las celebridades posaron para los
Las celebridades posaron para los fotógrafos antes de la gala (Fotos: RS y Prensa Martín Fierro de Cable)

La gala de los Martín Fierro de Cable 2025 convocó a las principales figuras de la televisión argentina en el Goldencenter de Buenos Aires. Periodistas, artistas y referentes de la industria protagonizaron el paso por la alfombra roja.

La moda protagonizó la previa del evento, conducido por Lizy Tagliani y Juan Di Natale.

Los diseñadores Pía Carregal y Roberto Piazza analizaron los looks en diálogo con Infobae.

Los looks de las celebridades en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable 2025

Luis Ventura

Luis Ventura, presidente de APTRA
Luis Ventura, presidente de APTRA

“Tiene un esmoquin de dos piezas. Un ambo con cuello esmoquin, clásico y elegante”, explicó Piazza sobre el look de Luis Ventura, presidente de APTRA.

Verónica de la Canal

La diseñadora Verónica de la
La diseñadora Verónica de la Canal al llegar a la gala

Pía Carregal describió al ver a Vero de la Canal: “Me encanta porque tiene un estilo bien definido. Eligió un vestido de su colección, su sello es la corsetería. Me parece muy acertado el color para su tono de piel y colorimetría”.

Adriana Aguirre y Ricardo García

Adriana Aguirre y Ricardo García
Adriana Aguirre y Ricardo García posaron en la alfombra roja

La diseñadora Pía Carregal sobre la elección del look de Adriana Aguirre afirmó: “Es un vestido aparentemente de raso o creppe con escote cruzado y sobre cola. Me gusta el color, quizás un poco cerrado, ella que tiene mucho busto, pero es correcto”.

El diseñador Roberto Piazza explicó: “Es un interesante corte, interesante color, pero no le sienta el escote tan cerrado”. Junto a ella, Ricardo García lució un elegante traje clásico a tono con la gala.

Fabiana Araujo y Marcelo Dimini

Fabiana Araujo llegó con su
Fabiana Araujo llegó con su pareja, Marcelo Dimini, a la gala

Fabiana Araujo llevó un vestido largo de tul translúcido en tono nude, con aplicaciones bordadas de hilo blanco y detalles brillantes de pedrería en un motivo vegetal que recorrió toda la prenda desde el escote redondo hasta la parte inferior. A su lado, Marcelo Dimini vistió un traje formal de dos piezas en color negro, acompañado por una camisa blanca y una corbata negra lisa.

Carla Czudnowsky

Carla Czudnowsky con un look
Carla Czudnowsky con un look total black

“Lo más interesante del vestido es la falda, que tiene gran movimiento de gasas o alguna tela volátil. El escote espejo es muy bueno. La transparencia que tienen en la cintura le da un aire seductor. Lindo pelo. Me gusta el pelo corto para ella”, repasó Piazza al ver a Carla Czudnowsky-

Lorena Paola

Lorena Paola completó el conjunto
Lorena Paola completó el conjunto con sandalias de plataforma en tonos metálicos, adornadas con piedras brillantes

Lorena Paola eligió un vestido largo de tono plateado, confeccionado en un tejido brillante con detalles de lentejuelas y transparencias. La prenda combinó un escote profundo en V, tirantes finos y un corset estructurado, con paneles transparentes que dibujaron líneas verticales desde el busto hasta la cintura.

Claudio Cosano

El diseñador Claudio Cosano
El diseñador Claudio Cosano

Claudio Cosano vistió un esmoquin negro de corte clásico con solapas de satén, combinado con una camisa blanca de puño francés y moño negro.

Julieta Camaño

El diseño de Julieta Camaño
El diseño de Julieta Camaño presentó un escote pronunciado en V sin mangas y dejó ver sutilmente las piernas a través de las transparencias del material

Julieta Camaño optó por un vestido largo ajustado de color negro, confeccionado en un tejido translúcido con frunces verticales a lo largo de toda la prenda.

Juan Amorín y Guillermo Capuya

El periodista Juan Amorín y
El periodista Juan Amorín y el doctor Guillermo Capuya

Juan Amorín posó con un traje de color negro compuesto por saco de corte clásico y pantalón recto, acompañado de una camisa blanca y una corbata negra satinada, con un pasador metálico como detalle. Eligió zapatos negros acordonados y llevó el cabello corto, peinado de forma desenfadada, además de lucir una sonrisa amplia.

Guillermo Capuya se presentó con un traje azul marino de dos piezas, cuyo saco cruzado presentaba solapas anchas y cierre de botones dorados. Lo combinó con una camisa azul claro y una corbata en tono celeste, además de zapatos marrón oscuro de charol.

Baby Etchecopar y Franco Torchia

Baby Etchecopar y Franco Torchia
Baby Etchecopar y Franco Torchia juntos antes de la ceremonia

Baby Etchecopar eligió un conjunto informal formado por un saco azul marino, una camisa blanca y jeans azul claro. Por su parte, Franco Torchia vistió un traje negro de dos piezas con corte clásico, camisa blanca y una corbata de fondo negro decorada con un motivo verde y amarillo.

Any Ventura

La periodista Any Ventura
La periodista Any Ventura

Any Ventura llegó con un vestido largo negro de líneas rectas, confeccionado en un tejido liviano y semi translúcido con detalles de volados en distintos niveles.

Fernando Piaggio y Lío Pecoraro

Fernando Piaggio y Lío Pecoraro
Fernando Piaggio y Lío Pecoraro lucieron combinados

Fernando Piaggio eligió un esmoquin negro con solapas de satén, acompañado de una camisa blanca de cuello clásico y moño negro. Llevó un chaleco oscuro debajo del saco y completó el conjunto con zapatos negros de charol. Mantuvo el cabello corto y bien peinado, junto a una barba prolija.

Lío Pecoraro vistió un esmoquin negro de corte clásico, con solapas redondeadas, camisa blanca con botones negros y moño oscuro.

Guido Záffora

Guido Záffora y otra apuesta
Guido Záffora y otra apuesta al total black en la gala

Guido Záffora eligió un traje negro clásico de dos piezas, con un saco de solapas de satén y pantalón recto, al que sumó una camisa negra y omitió la corbata para dar un toque contemporáneo.

*En desarrollo

Fotos: RS Fotos y Prensa Martín Fierro de Cable

Temas Relacionados

Martín FierroMartín Fierro de cableMartín Fierro de cable 2025LooksModaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Qué está haciendo el Gobierno para aumentar las tasas de vacunación en niños

Un nuevo método de análisis en todo el país, muestra que las inmunizaciones entre los 5 y 11 años presentaron resultados superiores a los alcanzados en años anteriores. Cómo alcanzar mayor rigor técnico en el cálculo de las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación

Qué está haciendo el Gobierno

La doctora Lucía Crivelli recibió el premio Comunicación en Salud de la UBA

La jefa del área de Neuropsicología de Fleni fue reconocida por su labor en la divulgación. Un repaso por su trayectoria y sus reflexiones a Infobae

La doctora Lucía Crivelli recibió

Receta de pionono con frutillas y crema, rápida y fácil

Un plato simple y fresco que se puede preparar en solo 30 minutos, ideal para reuniones o visitas inesperadas, con ingredientes accesibles y un resultado que destaca por su sabor y presentación atractiva

Receta de pionono con frutillas

El auge de los autos de gran tamaño desafía la seguridad y agrava la contaminación urbana, afirma un estudio

Nuevos datos muestran que la presencia creciente de modelos voluminosos en las ciudades altera la movilidad y el entorno ciudadano, lo que lleva al debate sobre transformaciones regulatorias y la adaptación de políticas públicas, según New Scientist

El auge de los autos

Una inmunoterapia mostró resultados prometedores contra la aterosclerosis que causa los infartos

Científicos de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos sugieren que la tecnología que ya se usa para tratar el cáncer podría también aplicarse en el campo de la cardiología. Qué resultados obtuvieron con experimentos en animales

Una inmunoterapia mostró resultados prometedores
DEPORTES
Boca Juniors vence 1-0 a

Boca Juniors vence 1-0 a River Plate en el Superclásico y se clasifica a la final del torneo de Reserva

El impensado contratiempo que sufre Argentinos Juniors antes del choque ante Boca por los cuartos del Torneo Clausura

Portugal le ganó 1-0 a Austria y se consagró campeón del Mundial Sub 17: el mensaje de felicitación de Cristiano Ronaldo

La arriesgada decisión de Neymar para intentar salvar del descenso al Santos

Boca se entrenó en La Bombonera de cara al duelo ante Argentinos: el equipo que paró Úbeda y los dos regresos importantes

TELESHOW
Se conoció el trailer de

Se conoció el trailer de la serie vertical para celulares que protagonizarán cuatro ex Gran Hermano

Premios Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de la gran noche de la TV

La llamativa reacción del influencer Ian Lucas al hablar de las versiones de romance con Evangelina Anderson

Se conoció el motivo detrás del enojo de la China Suárez con Julieta Poggio: la fuerte frase que lo provocó

La irónica respuesta de Mario Pergolini luego de que Pampita aseguró que solo iría a su programa si le pagan

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera

Nicaragua: tras la purga en la Corte Suprema, Daniel Ortega nombró cinco nuevos magistrados, tres de ellos sancionados por Estados Unidos

Ucrania y Estados Unidos retomarán las negociaciones sobre el plan de paz impulsado por Donald Trump

El puente de Choluteca, la obra que venció al huracán Mitch pero perdió su río

Ataque en Washington: Estados Unidos incluyó a cubanos y venezolanos en la “revisión rigurosa” de tarjetas de residencia