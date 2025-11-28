Martín Fierro de Cable 2025: los looks de las celebridades en la alfombra roja

Las celebridades posaron para los fotógrafos antes de la gala (Fotos: RS y Prensa Martín Fierro de Cable)

La gala de los Martín Fierro de Cable 2025 convocó a las principales figuras de la televisión argentina en el Goldencenter de Buenos Aires. Periodistas, artistas y referentes de la industria protagonizaron el paso por la alfombra roja.

La moda protagonizó la previa del evento, conducido por Lizy Tagliani y Juan Di Natale.

Los diseñadores Pía Carregal y Roberto Piazza analizaron los looks en diálogo con Infobae.

Los looks de las celebridades en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable 2025

Luis Ventura

Luis Ventura, presidente de APTRA

“Tiene un esmoquin de dos piezas. Un ambo con cuello esmoquin, clásico y elegante”, explicó Piazza sobre el look de Luis Ventura, presidente de APTRA.

Verónica de la Canal

La diseñadora Verónica de la Canal al llegar a la gala

Pía Carregal describió al ver a Vero de la Canal: “Me encanta porque tiene un estilo bien definido. Eligió un vestido de su colección, su sello es la corsetería. Me parece muy acertado el color para su tono de piel y colorimetría”.

Adriana Aguirre y Ricardo García

Adriana Aguirre y Ricardo García posaron en la alfombra roja

La diseñadora Pía Carregal sobre la elección del look de Adriana Aguirre afirmó: “Es un vestido aparentemente de raso o creppe con escote cruzado y sobre cola. Me gusta el color, quizás un poco cerrado, ella que tiene mucho busto, pero es correcto”.

El diseñador Roberto Piazza explicó: “Es un interesante corte, interesante color, pero no le sienta el escote tan cerrado”. Junto a ella, Ricardo García lució un elegante traje clásico a tono con la gala.

Fabiana Araujo y Marcelo Dimini

Fabiana Araujo llegó con su pareja, Marcelo Dimini, a la gala

Fabiana Araujo llevó un vestido largo de tul translúcido en tono nude, con aplicaciones bordadas de hilo blanco y detalles brillantes de pedrería en un motivo vegetal que recorrió toda la prenda desde el escote redondo hasta la parte inferior. A su lado, Marcelo Dimini vistió un traje formal de dos piezas en color negro, acompañado por una camisa blanca y una corbata negra lisa.

Carla Czudnowsky

Carla Czudnowsky con un look total black

“Lo más interesante del vestido es la falda, que tiene gran movimiento de gasas o alguna tela volátil. El escote espejo es muy bueno. La transparencia que tienen en la cintura le da un aire seductor. Lindo pelo. Me gusta el pelo corto para ella”, repasó Piazza al ver a Carla Czudnowsky-

Lorena Paola

Lorena Paola completó el conjunto con sandalias de plataforma en tonos metálicos, adornadas con piedras brillantes

Lorena Paola eligió un vestido largo de tono plateado, confeccionado en un tejido brillante con detalles de lentejuelas y transparencias. La prenda combinó un escote profundo en V, tirantes finos y un corset estructurado, con paneles transparentes que dibujaron líneas verticales desde el busto hasta la cintura.

Claudio Cosano

El diseñador Claudio Cosano

Claudio Cosano vistió un esmoquin negro de corte clásico con solapas de satén, combinado con una camisa blanca de puño francés y moño negro.

Julieta Camaño

El diseño de Julieta Camaño presentó un escote pronunciado en V sin mangas y dejó ver sutilmente las piernas a través de las transparencias del material

Julieta Camaño optó por un vestido largo ajustado de color negro, confeccionado en un tejido translúcido con frunces verticales a lo largo de toda la prenda.

Juan Amorín y Guillermo Capuya

El periodista Juan Amorín y el doctor Guillermo Capuya

Juan Amorín posó con un traje de color negro compuesto por saco de corte clásico y pantalón recto, acompañado de una camisa blanca y una corbata negra satinada, con un pasador metálico como detalle. Eligió zapatos negros acordonados y llevó el cabello corto, peinado de forma desenfadada, además de lucir una sonrisa amplia.

Guillermo Capuya se presentó con un traje azul marino de dos piezas, cuyo saco cruzado presentaba solapas anchas y cierre de botones dorados. Lo combinó con una camisa azul claro y una corbata en tono celeste, además de zapatos marrón oscuro de charol.

Baby Etchecopar y Franco Torchia

Baby Etchecopar y Franco Torchia juntos antes de la ceremonia

Baby Etchecopar eligió un conjunto informal formado por un saco azul marino, una camisa blanca y jeans azul claro. Por su parte, Franco Torchia vistió un traje negro de dos piezas con corte clásico, camisa blanca y una corbata de fondo negro decorada con un motivo verde y amarillo.

Any Ventura

La periodista Any Ventura

Any Ventura llegó con un vestido largo negro de líneas rectas, confeccionado en un tejido liviano y semi translúcido con detalles de volados en distintos niveles.

Fernando Piaggio y Lío Pecoraro

Fernando Piaggio y Lío Pecoraro lucieron combinados

Fernando Piaggio eligió un esmoquin negro con solapas de satén, acompañado de una camisa blanca de cuello clásico y moño negro. Llevó un chaleco oscuro debajo del saco y completó el conjunto con zapatos negros de charol. Mantuvo el cabello corto y bien peinado, junto a una barba prolija.

Lío Pecoraro vistió un esmoquin negro de corte clásico, con solapas redondeadas, camisa blanca con botones negros y moño oscuro.

Guido Záffora

Guido Záffora y otra apuesta al total black en la gala

Guido Záffora eligió un traje negro clásico de dos piezas, con un saco de solapas de satén y pantalón recto, al que sumó una camisa negra y omitió la corbata para dar un toque contemporáneo.

*En desarrollo

