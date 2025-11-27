Martín Fierro de Cable 2025: nominados, conductores y todo lo que hay que saber sobre la ceremonia

Este jueves por la noche, los conocidos galardones reconocerán a las mejores figuras y productos audiovisuales del ámbito

La espera terminó: esta noche llega un nuevo evento para celebrar a la televisión argentina: los Martín Fierro de Cable 2025 se preparan para brillar y reunir, una vez más, a las máximas figuras, equipos de producción y celebridades que durante el último año marcaron la pantalla. En una gala que premia lo mejor y más diverso de la televisión por cable, todo está listo para un evento que anticipa emociones fuertes, competencia, reencuentros y polémicas.

La ceremonia se transmitirá por C5N y la conducción estará a cargo de una dupla de lujo: Lizy Tagliani y Juan Di Natale. A partir de las 21, serán los responsables de ponerle ritmo, humor y elegancia a la transmisión, ambos guiarán la entrega de más de 35 categorías que reflejan no solo la pluralidad de géneros y formatos, sino también la innovación y renovación permanente del medio. El escenario elegido es el ya clásico Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires, donde se multiplicarán flashes, saludos y momentos inolvidables para la industria.

Como ocurre en cada edición de los galardones realizados por APTRA, la previa promete tanto como la ceremonia principal. Desde las 19, la tradicional alfombra roja estará liderada por Pía Shaw y Barbie Simons, dos especialistas en celebridades que recibirán a los protagonistas, analizarán todos los looks y sumarán el clima clásico de fiesta de premiación. La noche también podrá seguirse al detalle en plataformas digitales: el streaming oficial, bajo la conducción de Luis Piñeyro y La Barby, invitará a conocer el detrás de escena, la trastienda y los momentos más espontáneos, tanto de los nominados como de los invitados.

Lizy Tagliani y Juan Di Natale son los encargados de llevar las riendas en esta edición (Instagram)

Según pudo saber Teleshow, la gala de este año tendrá un despliegue tecnológico inédito: por primera vez en la Argentina se utilizará la GLAMBOT, una cámara de última generación que graba en ultra slow motion, tecnología que hasta ahora solo se había visto en premios internacionales como los Oscars y los Emmy. A lo largo de la noche, se programaron distintos homenajes para reconocer tanto a las señales de noticias y deportes como a los momentos más divertidos de la TV por cable. El segmento in memoriam, dedicado a recordar a quienes partieron entre 2024 y 2025, tendrá la voz en vivo de Valentino Merlo para regalar una despedida cargada de emoción.

Para quienes no quieran perderse ningún instante, habrá una cobertura especial que contemplará las expectativas de la previa, el minuto a minuto de la gala y los testimonios de los ganadores. Se anticipan encuentros entre periodistas, realizadores, panelistas, técnicos y figuras de todo el país, en una velada que es mucho más que la entrega de estatuillas: es la gran celebración de la televisión argentina paga, con promesa de lágrimas, ovaciones, moda y esa pasión única que siempre regalan los Martín Fierro.

Todos los nominados

Interés General Diario

+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)

Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)

Duro de Domar (Pablo Duggan – C5N)

La Pinta es lo de Menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

Labor Periodística Masculina

Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)

Eduardo Feinmann (El Noticiero – LN+)

Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)

Nelson Castro (El Corresponsal – TN)

Noticiero

El Noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)

El Diario (Daniela Ballester – Julián Guarino – C5N)

TN de Noche (Franco Mercuriali – TN)

Último Momento (Crónica HD)

El programa de Baby Etchecopar, Basta Baby, se encuentra nominado por "Interés General Diario" (Candela Teicheira)

Mejor panelista

Mariana Brey (C5N)

Nicolás Pizzi (LN+)

Santiago Cúneo (A24)

Columnista Económico

Alfredo Zaiat (IP)

Rosalía Constantino (Duro de Domar – C5N)

Sofía Diamante (LN+)

Labor Conducción Femenina

Carolina Amoroso (Está Pasando – TN)

Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)

Lucila “Luli” Trujillo (De Una – C5N)

Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)

Periodístico

A Dos Voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)

Argenzuela (Jorge Rial – C5N)

¿La Ves? (Jonatan Viale – TN)

Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

Carolina Amoroso compite en la terna "Mejor Labor en Conducción Femenina" (Candela Teicheira)

Cronista / Movilero

Adrián Salonia (C5N)

Manuel “Manu” Jove (TN)

Rodrigo Porto (LN+)

Labor Periodística Femenina

Luciana Geuna (Verdad Consecuencia – TN)

Marina Calabró (+Info a la Tarde – LN+)

Melina Fleiderman (Último Momento – Crónica HD)

Rosario Ayerdi (Estamos Jugados – C5N)

Mejor Programa Económico

Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)

La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)

MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

Interés General Semanal

Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)

Dicen que Dicen (Alberto Lotuf – Metro)

GPS (Rolando Graña – A24)

Mi Mejor Versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)

Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

Luciana Geuna se encuentra ternada en la categoría "Labor Periodística Femenina" (Instagram)

Magazine

Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV)

Empezar el Día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)

El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)

Nuestra Tarde (Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN)

Vamos las Chicas (Mercedes Cordero – Canal de la Ciudad)

De Entrevistas

+Caras (Héctor Maugeri – Caras TV)

Deportv Textual (Cecilia Ruffa – DeporTV)

Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

Servicio Informativo

A24

C5N

Crónica TV

TN

Culinario

Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)

Historias Ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)

Ruta 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)

Chiche 2024 se encuentra nominado a la categoría "Magazine" (Captura de video)

Labor Conducción Masculina

Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)

David Kavlin (Quedate con Nosotros - Crónica TV)

Diego Sehinkman (Solo una Vuelta Más – TN)

Jonatan Viale (¿La Ves? – TN)

Nacho Goano (La Pinta es lo de Menos – Canal de la Ciudad)

Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 - Canal 26)

Columnista Político

Danien Bilotta (LN+)

Iván Schargrodsky (C5N)

Santiago Cuneo (GPS – A24)

Periodístico Deportivo

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

Pelota Parada (Pablo Giralt – TNT Sports)

TN Deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)

Jonatan Viale compite por la estatuilla en "Labor Conducción Masculina" (Malcolm MacGibbon)

Temas Médicos

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

El Secreto Mejor Guardado (Fernando Felice – A24)

Las Tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

Columnista Policial / Judicial

Ariel Zak (Minuto 1 – C5N)

Rodolfo “Fito” Baqué (A24)

Rodrigo Alegre (TN)

Producción Integral

A24

Canal de la Ciudad

C5N

TN

Revelación

Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)

Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)

Juan Manuel Boccaci (TN)

Arte, Moda y Tendencia

ADN Moda (Fabiana Araujo – Metro)

La Jaula de la Moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

Planeta Urbano (Pía Slapka – IP)

El ciclo de Pía Slapka, Planeta Urbano, quedó en la terna de "Arte, Moda y Tendencia" (Captura de video)

Deportivo

ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)

La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)

Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)

De Servicios

El Defensor (Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV)

Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)

Lo Justo y Necesario (Clara Salguero – A24)

Transición 2030 (Cata De Elía – A24)

Programa Rural

A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)

Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)

TN Campo (Eleonora Cole – TN)

Turismo y Tiempo Libre

Aguas Abiertas (ESPN)

El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)

Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)

Eleonora Cole compite con TN Campo en la terna de "Programa Rural" (Instagram)

Documental

Cromañón: Cartas y Señales (TN)

Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)

Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)

Musical (Jazz / Tango / Folklore)

Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)

Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)

Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)

Musical (Rock / Pop / Urbana)

Banda Soporte (Quiero)

La Viola (Fernando Molinero – TN)

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

Deportes Extremos

Abriendo Pistas

Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)

Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)

Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)

Noticiero Deportivo

Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)

Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)

La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)

SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)

Cultural / Educativo

Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)

El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)

Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

El Baúl de Charlie compite en la categoría de "Cultural / Educativo" (Instagram)

Labor Periodística Deportiva

Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)

Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)

Morena Beltrán (Generación F – ESPN)

Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

Aviso Publicitario

Betsson — “Cuidamos la pasión”

Infinia (YPF – Liebre)

Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)

Aviso Institucional

Banco Nación — “Mi Banco” (Lado C)

Banco Provincia — “17 Millones” (La América)

Hotel La Argentina (TyC Sports – Mercado McCann

Productor general

Exequiel Darío Sanitz (TN)

Facundo Pedrini (Crónica TV)

Nicolás Boccache (C5N)