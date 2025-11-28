Entre encajes negros y estallidos de color: los códigos de la moda en los Martín Fierro de Cable 2025

La alfombra roja de los Martín Fierro tuvo una paleta de colores pero el negro fue el más elegido

La alfombra roja de los Martín Fierro de Cable 2025 en el Goldencenter de Buenos Aires mostró a las grandes figuras de la televisión argentina apostando a estilos que fusionaron elegancia clásica, guiños modernos y diversidad cromática.

Entre los destellos de flashes y puertas doradas, la moda femenina brilló con una reinterpretación del negro—esta vez en clave de transparencias, texturas y brillos—mientras que la moda masculina exhibió desde la formalidad del traje a la flexibilidad de detalles personalizados.

Transparencias, encajes y negro renovado: la apuesta femenina

Carla Czudnowsky eligió el negro y mostró su espalada

“En las mujeres, vi una cosa más de insinuar que de mostrar, que me parece bárbaro. Me parece más elegante. Esa cosa sutil de la transparencias o espacios del cuerpo. Predominó sin dudas el negro. También vi colores más oscuros, como ser bordó y el rojo”, comenzó diciendo el diseñador Marcelo Senra.

El negro fue protagonista absoluto entre los looks femeninos, interpelando a la sensualidad y el drama a través de encajes, bordados, lentejuelas y sutiles transparencias.

Diana Deglauy con transparencias y mostrando la ropa interior, una tendencia global según los expertos

Diana Deglauy eligió un vestido de tul negro bordado, con transparencias frontales y mangas largas que dejaban entrever la estructura interna, logrando un efecto etéreo e impactante.

“Tendencia mundial la transparencia y que se vea la ropa interior abajo. Tiene buena figura, eligió como un tul con bordados”, dijo sobre Deglauy el diseñador.

Luciana Geuna de negro y con un vestido sin mangas

Luciana Geuna apostó por un diseño negro sin mangas, con textura de encaje floral y detalles de aplicaciones en los hombros, sumando un guiño de sofisticación contemporánea.

Yuyito González, también apostó al negro con brillos

Yuyito Gonzalez se mantuvo en la misma paleta con un vestido largo ajustado al cuerpo, íntegramente bordado en paillettes negras, complementado por sobre y chal a tono.

Mariana Calabró, en compañía de Barbano, optó también por el negro con brillo: vestido largo, falda con caída y detalles de transparencias geométricas, junto a clutch oscuro.

Mariana Calabró

Carla Czudnowsky y Daniela Ballester mantuvieron la línea del negro, aunque cada una con versiones propias: la primera con transparencias en el torso y pedrería, la segunda con strapless y falda recubierta de lentejuelas.

“Está muy bien Carla”, analizó Senra. “Yo no le hubiese puesto tanto volumen abajo, porque como que le hace más pesado al vestido. Lo hubiese hecho un poquito más recto, no con tanta tela abajo, pero igual me encanta, le queda muy bien el negro, tiene buena figura”, agregó el diseñador.

Julieta Camaño con un atuendo negro ajustado con transparencias y capas superpuestas

Julieta Camaño se sumó a la tendencia del negro ajustado con transparencias y capas superpuestas, en tanto que Any Ventura eligió un vestido largo, chal translúcido y bolso floral, fiel a su estilo personal.

Débora Plager una de las pocas que rompio con el negro

El contraste se vio en los toques de blanco y rojo. Débora Plager deslumbró con un vestido blanco de corte asimétrico y pronunciado escote, falda estructurada y sandalias al tono.

Lorena Paola lució también blanco brillante en un vestido con aberturas y aplicaciones metálicas.

Lorena Paola y un blanco brillante

Entre los colores más vibrantes, Adriana Aguirre apostó al rojo tradicional de falda amplia y cuello halter, mientras que Pilar Smith se diferenció con un vestido ajustado colorado de escote recto, acompañado por banda fucsia cruzada al hombro y clutch en el mismo color, aportando contraste pop.

Pilar Smith entre las que apostó al color

“Qué color que eligió Pilar. ¡Guau! El vestido es como pretencioso, pero tiene buena forma. Me gusta el peinado que tiene, porque es un cuello irregular, entonces necesita verse la cara y sus articulaciones. Pero esto está correcto, es un color fuerte, no le queda mal. Está bien que sea un bloque de color y nada más, y formas más puras, más geométricas. Me gusta la forma”, afirmó Senra sobre Smith.

Verónica de la Canal y un diseño violeta satinado

Verónica de la Canal apostó al violeta satinado con corset y tajo, en un look teatral, y Diana Deglauy introdujo el encaje negro, tendencia que sumó fuerza en la gala.

“Vero está divina. Lo que me confunde un poco es su peinado, pero el look me gusta. El vestido es su onda, una cosa más modernizada, por la que veo. Me gusta el color, ella es muy blanca de piel, le queda muy bien ese color”, dijo Senra.

Adriana Aguirre fue por el clásico rojo

Moda masculina: entre lo clásico y la distinción personal

En la moda masculina, reinó la formalidad del traje en variantes negro, azul y gris, junto a detalles que reflejaron personalidad y relajamiento.

“Los hombres siempre están elegantes, me parece que los trajes les quedan bien, son buenas figuras. Por ahí pueden hacerlo con anteojos o en zapatos, pero me parece que el hombre siempre está impecable”, describió Senra.

Varios de los hombres mantuvo su elegancia con el clasico traje con corbata

Rolando Barbano acompañó con camisa y saco de cuero negro, sumando impronta rockera y barba prolija.

Nacho Goano, Lio Pecoraro y Charly Lopez eligieron el esmoquin en negro o azul profundo, en combinaciones con moño o corbata y zapatos de charol.

El moño también se impuso en la red carpet de los Martín Fierro de la Moda. Aquí, Pollo Álvarez, Coco Fernández, Claudio Cosano y el "Gato" Silvestre

Marcelo Bonelli se diferenció con un traje azul eléctrico, camisa celeste y corbata a tono, mientras que Franco Merculiari optó por traje gris claro y corbata negra, en una solución sobria y moderna.

Guillermo Capuya combinó traje azul y zapatos marrones. Franco Torchia aportó una corbata paisley y lentes de marco grueso en su total look negro.

Lio Pecoraro otro de los de moño

Baby Etchecopar se destacó por su impronta casual chic: jeans azul, camisa blanca, blazer y gafas con tinte dorado. “Fue con jean, que también me divierte cómo está, no me parece mal. Me parece que cada uno le va dando su impronta personal y eso me esta bueno. Por eso vino de gafas divertidas.

Baby Etchecopar rompio el molde usando jeans

Luis Ventura innovó mezclando moño y zapatos bicolor en un guiño retro. Senra apuntó: “Otro con un zapato de colores blanco y negro. Es es un poco apostar a algo personal y eso me parece bien”.

Luis Ventura, cone esmoquin y zapatos blancos

La red carpet de los Martín Fierro de la Moda evidenció la supremacía del negro como código de sofisticación renovado, ahora reinterpretado en clave de encajes, brillos y transparencias que suman sensualidad y teatralidad.

El blanco irrumpió en los looks femeninos más sofisticados y los juegos de color — rojo clásico, fucsia vibrante y violeta— rompieron la monocromía y sumaron identidad.

Susana Rocasalvo, otra de las presentes que apostó por los brillos y el negro

En los hombres no hay dudas: el traje sigue vigente, pero se relaja con acentos de color, texturas inesperadas o una impronta más urbana, reflejando la amplitud de códigos de la alfombra roja actual.

Fotos: RS Fotos y Prensa Martín Fierro de Cable