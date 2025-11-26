Receta de wrap de lentejas y espárragos, rápida y fácil

El wrap de lentejas y espárragos es una receta saludable y rápida, ideal para quienes buscan opciones prácticas y nutritivas (Freepik)

El wrap de lentejas y espárragos es una de las mejores opciones para quienes buscan una receta práctica, saludable y deliciosa, que se puede preparar en apenas unos minutos. Con tan solo algunos vegetales, una lata de lentejas y tortillas, que pueden ser caseras o compradas, los ingredientes cotidianos se pueden transformar en una cena gourmet. Además, son ideales para llevar al trabajo o para un picnic, adaptándose a cualquier ritmo de vida sin sacrificar sabor ni nutrientes.

Esta combinación de legumbre con verdura es un homenaje a la cocina rápida pero nutritiva, fusionando las proteínas vegetales y la fibra con la textura y el sabor sofisticado del espárrago. Los wraps, aunque asociados originalmente a la cocina mexicana, hoy en día se han internacionalizado y representan un sector donde caben infinitas combinaciones. En Argentina, incorporar lentejas y verduras de estación es una forma inteligente de sumar sabor y salud, honrando al mismo tiempo nuestro amor por las comidas prácticas y llenadoras.

Receta de wrap de lentejas y espárragos

La receta de wrap de lentejas y espárragos comienza con una base de tortillas, que pueden ser de trigo integral o de harina común. El relleno se prepara a partir de lentejas cocidas (pueden ser enlatadas para agilizar la receta), espárragos salteados apenas para mantener su textura crujiente y un mix de vegetales frescos, como tomate, hojas verdes o zanahoria rallada. Se puede aromatizar con hierbas frescas y un toque de jugo de limón, además de añadir una salsa rápida según tu preferencia.

Lo ideal de esta preparación es su versatilidad. Se puede agregar queso fresco, palta, semillas o cambiar el aderezo a gusto. En tan solo minutos son preparados y pueden servirse fríos o tibios, lo que los vuelve aptos para cualquier estación del año y para llevar a cualquier lado. Es una receta especialmente recomendada para quienes quieren aumentar su consumo de vegetales y proteínas vegetales sin complicaciones.

Tiempo de preparación

Esta receta de wrap de lentejas y espárragos se prepara en solo 20 minutos en total:

5 minutos para preparar los ingredientes.

10 minutos para cocinar los espárragos y mezclar el relleno.

5 minutos para armar los wraps.

Ingredientes

4 tortillas de trigo (pueden ser integrales)

1 lata de lentejas cocidas (aproximadamente 400 g) o 250 g de lentejas cocidas

1 atado de espárragos frescos (aproximadamente 200 g)

1 tomate mediano

1 zanahoria pequeña rallada

Hojas verdes frescas a gusto (rúcula, lechuga, espinaca)

1 cucharada de aceite de oliva

Jugo de 1/2 limón

Sal y pimienta a gusto

Opcional: 100 g de queso fresco o feta, palta en rodajas, semillas de sésamo o girasol, salsa de yogur o mostaza.

Esta receta de wraps combina proteínas vegetales, fibra y vegetales frescos, aportando sabor y textura en solo 20 minutos (Freepik)

Cómo hacer wrap de lentejas y espárragos, paso a paso

Lavar los espárragos, cortar la parte dura y saltearlos en una sartén con aceite de oliva durante 4-5 minutos, hasta que estén tiernos pero aún crujientes. Salar apenas.

Lavar y cortar en cubitos el tomate. Rallar la zanahoria. Lavar las hojas verdes.

En un bol, mezclar las lentejas escurridas, los espárragos salteados, el tomate y la zanahoria rallada. Condimentar con jugo de limón, sal, pimienta y, si se desea, queso desmenuzado.

Calentar las tortillas unos segundos para que sean más flexibles.

Distribuir el relleno sobre las tortillas, agregar hojas verdes. Es opcional sumar palta o semillas.

Enrollar cada tortilla formando un wrap, doblando los bordes para que no se escape el relleno.

Servir tibios o fríos, acompañados de salsa de yogur, mostaza o cualquier otro aderezo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, se pueden preparar 4 wraps abundantes, perfectos como plato principal u 8 mitades para una picada o vianda.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada wrap tiene aproximadamente:

Calorías: 270

Grasas: 6,5 g

Grasas saturadas: 1,3 g

Carbohidratos: 40 g

Azúcares: 4 g

Proteínas: 11 g

Se trata de estimaciones, ya que los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los wraps ya armados pueden conservarse en la heladera hasta 2 días, bien envueltos en film para que no se sequen. Es recomendable agregar la salsa justo antes de consumir, para evitar que la tortilla se humedezca demasiado.