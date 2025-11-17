Cómo preparar lasañas irresistibles: cinco recetas entre lo clásico y lo innovador

La lasaña se destaca por su capacidad para unir personas en la mesa gracias a combinaciones de carnes, vegetales y hasta mariscos, logrando adaptarse a diferentes preferencias culinarias y niveles de experiencia en la cocina, lo que la consolida como un plato presente en múltiples ocasiones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lasaña es ese plato que une a todos en la mesa, gracias a su versatilidad para mezclar sabores.

Cada variante, desde la explosión de vegetales hasta una versión con mariscos, tiene el poder de transformar una comida común en una ocasión inolvidable.

Aquí, un repaso por cinco recetas para todos los gustos y niveles de habilidad en la cocina.

Hay opciones vegetarianas, clásicas, innovadoras y una que sorprenderá a quienes buscan alternativas sin gluten.

Lasaña clásica de carne y salsa bechamel

Una preparación tradicional como la lasaña de carne requiere un proceso que incluye dorar cebolla y ajo, incorporar medio kilo de carne picada y una salsa de tomate, para luego alternar capas de estos ingredientes con salsa bechamel y queso rallado antes de llevarla al horno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

500 g de carne picada (de vaca o mixta) 400 g de salsa de tomate 1 cebolla 2 dientes de ajo 9 láminas de lasaña precocidas 500 ml de leche 40 g de manteca 40 g de harina 200 g de queso rallado Aceite de oliva, sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso:

Dorar la cebolla y el ajo picados en aceite. Agregar la carne y cocinar hasta que cambie de color. Incorporar la salsa de tomate, salpimentar y hervir 10 minutos. Para la bechamel, derretir la manteca, sumar la harina y mezclar 2 minutos. Añadir la leche de a poco sin dejar de revolver, salpimentar y sumar nuez moscada; cocinar hasta espesar. Montar la lasaña en una fuente engrasada alternando capas de pasta, carne y salsa bechamel, terminando con bechamel y queso rallado. Llevar a horno precalentado a 180°C durante 30 minutos. Dejar reposar y servir.

Lasaña de verduras asadas y ricotta

La versión de lasaña con verduras asadas y ricotta utiliza berenjenas, zucchini y morrón rojo, cortados en rodajas y asados, mezclados con una ricotta condimentada y acompañados de salsa blanca y queso rallado, ideal para quienes prefieren recetas sin carne (Imagen ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1 berenjena 1 zucchini 1 morrón rojo 300 g de ricotta 1 huevo 1 pote de salsa blanca (casera o comprada) 9 láminas de lasaña precocidas 100 g de queso rallado Aceite de oliva, sal, pimienta y orégano

Paso a paso:

Cortar las verduras en rodajas, salpimentar y asar en horno o sartén con un hilo de aceite. Mezclar la ricotta con el huevo y condimentar con sal y orégano. En una fuente, alternar capas de pasta, ricotta y verduras asadas. Cubrir cada capa con salsa blanca. Terminar con salsa y queso rallado. Hornear a 180°C por 30-35 minutos.

Lasaña de pollo, espinaca y crema

Entre las variantes propuestas, la lasaña de pollo, espinaca y crema emplea pechuga cocida y desmenuzada, espinaca y cebolla salteadas, además de crema de leche y queso rallado, resultando en una alternativa sabrosa y diferente a la versión clásica de carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

400 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada 300 g de espinaca (puede ser congelada, escurrida) 1 cebolla 300 ml de crema de leche 9 láminas de lasaña precocidas 150 g de queso rallado Aceite, sal y nuez moscada

Paso a paso:

Saltear la cebolla picada en aceite, sumar la espinaca e integrar. Mezclar la espinaca con el pollo y unir todo con la mitad de la crema. Armar la lasaña alternando capas de la mezcla con pollo y espinaca, láminas de pasta y un poco de crema. Cubrir con el resto de la crema y el queso. Hornear a 180°C durante 30 minutos.

Lasaña caprese (vegetariana y fresca)

Una de las opciones más frescas es la lasaña caprese, que combina rodajas de tomate, queso mozzarella y albahaca fresca, ensamblados entre láminas de pasta y bañados en salsa de tomate, pensada para quienes eligen preparaciones vegetarianas y ligeras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

3 tomates frescos grandes 400 g de queso mozzarella en fetas Albahaca fresca a gusto 9 láminas de lasaña precocidas 300 ml de salsa de tomate 50 g de queso rallado Aceite de oliva, sal y pimienta

Paso a paso:

Cortar los tomates en rodajas. Montar capas de pasta, rodajas de tomate, mozzarella y hojas de albahaca. Añadir un poco de salsa de tomate en cada capa. Terminar con salsa de tomate y queso rallado. Rociar con aceite de oliva. Hornear a 180°C por 25-30 minutos.

Lasaña sin gluten de calabaza y ricotta

Alternando las capas de diferentes ingredientes como pastas precocidas, carnes, verduras o quesos, las recetas permiten adaptar la lasaña según lo disponible en casa, demostrando un alto grado de personalización y creatividad al momento de cocinar /Freepik

Ingredientes:

1 calabaza mediana (tipo anco) 300 g de ricotta 1 huevo 1 pote chico de salsa blanca sin gluten 9 láminas de lasaña sin gluten (de arroz o maíz) 100 g de queso rallado Sal, pimienta y nuez moscada

Paso a paso:

Cortar la calabaza en rodajas finas y asar hasta tiernizar. Salpimentar. Mezclar ricotta, huevo y condimentos. Intercalar láminas de lasaña sin gluten, ricotta y rodajas de calabaza asada. Cubrir cada capa con salsa blanca. Finalizar con salsa y queso rallado. Hornear a 180°C por 30-35 minutos.