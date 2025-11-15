Las 13 nuevas rutas de trenes internacionales que transformarán los viajes en 2026

El año 2026 traerá consigo una oleada de innovaciones en el sector ferroviario, con la inauguración de rutas que prometen transformar la experiencia de viajar en tren a nivel mundial. De acuerdo con el ranking publicado por el portal especializado Time Out, trece nuevas rutas sobresalen por su impacto, novedad y atractivo.
El listado incluye conexiones que abarcan desde lujosos viajes en Europa hasta mejoradas opciones asequibles en América del Norte y enlaces estratégicos en Asia y Oriente Medio.
1. Conexión ferroviaria entre los siete Emiratos Árabes Unidos
La red Etihad Rail unificará por primera vez a los siete emiratos de los Emiratos Árabes Unidos a través de un tren de pasajeros que recorrerá 900 kilómetros y conectará 11 ciudades y regiones, incluyendo Abu Dhabi, Dubái, Sharjah y Fujairah. El servicio incluirá comodidades modernas y ofrecerá opciones en clase económica, familiar y primera clase para todos los perfiles de viajeros.
2. Al Andalus: tren de lujo entre Sevilla y Madrid, España
El tren Al Andalus propone una experiencia de lujo al transportar a sus pasajeros entre Sevilla y Madrid durante siete días, recorriendo destinos como Toledo y pintorescos pueblos. Los vagones, antaño utilizados por la Familia Real Británica, están reconvertidos en auténticos hoteles sobre rieles, con salones, restaurantes de alta gama y un bar de juegos.
3. Venice-Simplon-Orient Express: nueva ruta de París a la Costa Amalfitana, Italia
Considerado un símbolo de glamour, el Venice-Simplon-Orient Express abrirá una ruta inédita entre París y la Costa Amalfitana, con paradas en Pompeya y una estancia en el hotel Caruso de Positano. Se mantiene la estética de los años 20 y un servicio de primer nivel.
4. Rocky Mountaineer: nueva ruta en Alberta y Columbia Británica, Canadá
El célebre tren Rocky Mountaineer sumará en 2026 una ruta limitada por Alberta y Columbia Británica, que permitirá a los viajeros descubrir lagos glaciales y valles profundos, con vistas panorámicas desde techos de cristal y paradas en destinos alpinos como Banff y Jasper.
5. Caledonian Sleeper: extensión de la ruta Highlander hasta Birmingham, Reino Unido
Por primera vez, el Caledonian Sleeper ampliará su Highlander hasta Birmingham, añadiendo así una conexión sin precedentes entre Escocia y las Midlands inglesas. Habitaciones privadas, asientos reclinables y camas dobles están disponibles, con un servicio nocturno cinco noches a la semana.
6. Ruta internacional entre Praga, Berlín y Copenhague
Una nueva alianza entre operadores ferroviarios de Chequia, Alemania y Dinamarca permitirá recorrer entre Praga, Berlín y Copenhague en trenes de alta velocidad, con velocidades de 230 km/h, coche restaurante y zona de cine a bordo.
7. LibertyLiner250: tren de alta velocidad entre Boston, Nueva York y Washington D.C., Estados Unidos
El LibertyLiner250, impulsado por AmeriStarRail, ofrecerá trayectos rápidos y asequibles entre Boston, Nueva York y Washington D.C., con salidas cada hora y asientos gratuitos para menores de 18 años acompañados. La experiencia premium incluye asientos con masajeadores en primera clase.
8. Ruta de alta velocidad entre París y Múnich
Un nuevo servicio conectará París y Múnich a gran velocidad, al facilitar la posibilidad de desayunar en la capital francesa y cenar en una cervecería bávara el mismo día, y así fortalecer los lazos turísticos y comerciales entre Francia y Alemania.
9. Tren directo entre Kuala Lumpur y Bangkok (con posibles extensiones en Asia)
En Asia, se establecerá una conexión directa entre Kuala Lumpur y Bangkok, que pasará por Butterworth y Padang Besar. Además, se contemplan futuras ampliaciones hacia la frontera de Tailandia y el interior de Malasia, y fomentará el turismo entre ambas capitales.
10. Servicio nocturno de los Ferrocarriles Federales Suizos: Basilea-Copenhague-Malmö
Se lanzará en abril de 2026 un servicio nocturno desde Basilea hacia Copenhague y Malmö, con capacidad para 350 pasajeros y operación tres veces por semana, y facilitará los viajes entre Suiza y Escandinavia.
11. Nueva conexión ferroviaria entre Falmouth y Newquay, Cornualles, Reino Unido
En Cornualles, una nueva ruta directa entre Falmouth y Newquay reducirá drásticamente el tiempo de viaje, al eliminar la necesidad de múltiples transbordos en tren y autobús, y beneficiarán tanto a residentes como a turistas.
12. European Sleeper: rutas nocturnas Bruselas-Barcelona y Bruselas-Milán
Se planea inaugurar rutas nocturnas que conectarán Bruselas con Barcelona y Milán. Aunque no está definido cuál de ellas comenzará primero, ambas circularán tres veces por semana, y ampliarán las opciones de viajes nocturnos en Europa.
13. Servicio de bajo costo de Lumo entre Londres Euston y Stirling, Escocia
Operado por Lumo, este nuevo servicio económico enlazará Londres Euston y Stirling, con paradas intermedias en lugares como Lockerbie y Carlisle. Permitirá un acceso más asequible a Escocia y facilitará el turismo en la histórica ciudad de Stirling.