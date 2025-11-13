Cuáles son las 25 mejores empresas del mundo para trabajar en 2025

El estudio de Great Place to Work pondera el reconocimiento al desempeño que fortalece la confianza, la colaboración y la salud emocional de los colaboradores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking de los Mejores Lugares para Trabajar del Mundo 2025 de Great Place to Work® distinguió a 25 empresas globales que se destacan por impulsar la cultura de la inclusión, la capacidad de generar confianza y fomentar el crecimiento.

La selección de los 25 mejores lugares para trabajar en el mundo se hizo sobre la base de encuestas de clima organizacional a más de 9 millones de empleados. Solo aquellas organizaciones previamente certificadas por su ambiente laboral excepcional acceden a la competencia mundial, lo que refuerza el nivel de exigencia y el rigor de los criterios de evaluación.

“Ser un empleador global implica una responsabilidad esencial hacia las personas y el entorno. Las empresas seleccionadas están generando cambios concretos, apoyando a sus comunidades y priorizando el bienestar integral sobre cualquier frontera. Cuando las personas se sienten empoderadas, la innovación y el rendimiento florecen, aportando a la construcción de sociedades más justas y sostenibles”, remarcó Michael C. Bush, CEO de Great Place to Work®.

Las empresas líderes ofrecen beneficios únicos, oportunidades de desarrollo y un entorno seguro para sus colaboradores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La metodología implementada en la edición 2025 consistió en encuestar a millones de empleados, evaluar políticas de gestión y analizar el impacto de los programas laborales sobre la vida de los colaboradores.

Para ser evaluadas y luego integrar el ranking, las empresas deben cumplir con los siguientes criterios:

Tener más de 5.000 empleados globales.

Estar certificadas como Great Place To Work®.

Integrar al menos cinco listas regionales de Mejores Lugares para Trabajar (Asia, Europa, América Latina, África, Norteamérica o Australia).

Superar a otras empresas en sus mercados nacionales y demostrar impacto positivo en múltiples países.

Claves de la metodología de evaluación

Más de 9 millones de empleados participaron en las encuestas que definieron los Mejores Lugares para Trabajar del Mundo 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evaluación utiliza el Trust Index™, una encuesta enfocada en aspectos como la confianza en el liderazgo, la equidad por género, origen étnico, edad y orientación sexual, el orgullo por la labor realizada, la autenticidad, el sentido de pertenencia, la seguridad física y el bienestar.

Además, se revisan ensayos corporativos sobre programas, estrategias y valores que respaldan una cultura inclusiva y generosa. Las empresas deben evidenciar de qué manera apoyan a sus equipos de manera personalizada y significativa, tanto dentro como fuera del entorno laboral.

Lo que distingue a los Mejores Lugares para Trabajar, según los empleados

Los cinco indicadores con mejores resultados permiten identificar las fortalezas culturales de las organizaciones líderes: inclusión, seguridad y bienvenida.

Identificar los cinco indicadores con menor puntuación revela áreas de oportunidad vinculadas a la equidad económica, la meritocracia y el reconocimiento. Este contraste ofrece una visión integral sobre el entorno laboral global y orienta a las empresas hacia culturas más justas, humanas y sostenibles.

Las principales fortalezas:

La inclusión, la confianza y el bienestar son los pilares que distinguen a las 25 mejores empresas para trabajar en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las personas aquí son tratadas de manera justa independientemente de su orientación sexual” (96%). Este resultado demuestra el compromiso de las organizaciones con la diversidad y la inclusión. La equidad en la orientación sexual fomenta la autenticidad y el sentido de pertenencia , potenciando la confianza e innovación dentro de los equipos.

“Este es un lugar físicamente seguro para trabajar” (96%). La seguridad física es un pilar esencial que permite a los empleados enfocarse en sus responsabilidades sin temor a riesgos, lo que incrementa la lealtad y productividad.

“Las personas aquí son tratadas de manera justa independientemente de su género” (94%). La igualdad de género, aún un desafío global, muestra avances en las mejores empresas. Ofrecer igualdad de oportunidades promueve la diversidad de pensamiento y fomenta entornos más sostenibles.

“Cuando te incorporas a la empresa, te hacen sentir bienvenido/a” (94%). Una bienvenida genuina desde el primer día establece el tono para la relación empresa-colaborador, promoviendo la confianza y motivación continuas.

“Aquí tenemos beneficios especiales y únicos” (81%) Las organizaciones destacadas buscan diferenciarse al ofrecer beneficios que trascienden lo tradicional, como el acompañamiento familiar, desarrollo personal y experiencias flexibles que satisfacen las necesidades individuales de los empleados.

“Los gerentes evitan tener favoritismos” (78%) La percepción de trato justo por parte de los líderes fortalece la cultura de mérito, reduce tensiones internas y favorece un entorno colaborativo y transparente .

“Las promociones se otorgan a quienes más lo merecen” (75%)Reconocer el desempeño y talento crea estándares claros de crecimiento profesional, lo que repercute en la retención y compromiso.

El ranking mundial exige impacto positivo en múltiples países y presencia en al menos cinco listas regionales de mejores lugares para trabajar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking de las 25 mejores empresas para trabajar en el mundo

1. Hilton

2. DHL Express

3. Cisco

4. Accenture

5. Marriott International

6. AbbVie

7. TP

8. Stryker

9. Salesforce

10. MetLife

11. ServiceNow

12. Specsavers

13. Siemens Healthineers

14. Experian

15. Nvidia

16. Cadence

17. Allianz

18. Dow

19. Viatris

20. Adobe

21. Crowdstrike

22. SC Johnson

23. Trek Bicycle

24. Hilti

25. Admiral Group

Para consultar el ranking completo de Los Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo 2025 hacé click en este enlace