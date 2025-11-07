Tendencias

Crean una “hamburguesa” a base de girasol con un aporte proteico similar al de la carne

Este nuevo desarrollo utiliza harina refinada para lograr un producto apto para dietas veganas, rico en minerales y con una textura mejorada. Por qué esta preparación marca un avance en la oferta de alimentos sostenibles

Guardar
La proteína texturizada de girasol
La proteína texturizada de girasol logra imitar la textura y el sabor de la carne, aportando grasas saludables y minerales esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de científicos en San Pablo y Alemania diseñó una alternativa alimentaria que podría marcar el futuro de la proteína vegetal. Se trata de hamburguesas elaboradas con harina de girasol. El proceso involucra la extracción de aceite de semillas, seguido de la eliminación de cascarillas y compuestos fenólicos para obtener una harina segura, clara y de fácil absorción.

El desarrollo contempló dos versiones principales: una basada en harina de girasol tostada y una con proteína texturizada de girasol. Ambas mezclas incluyeron tomate, especias y aceites vegetales que potenciaron su perfil nutricional y sabor.

De acuerdo al comunicado divulgado en Science Daily, los científicos moldearon las formulaciones en hamburguesas, las cocinaron y luego realizaron pruebas sensoriales y químicas. La variante con proteína texturizada mostró mejores resultados en contenido proteico y consistencia, además de incluir grasas saludables como las monoinsaturadas.

Los investigadores enriquecieron el producto
Los investigadores enriquecieron el producto con tomate en polvo, especias y una mezcla de grasas compuesta por aceites de girasol, oliva y lino (Unicamp)

Estas hamburguesas aportan minerales clave: hasta 49% del hierro diario recomendado, 68% de zinc, 95% de magnesio y 89% de manganeso.

Cabe destacar que el avance, realizado por investigadores del Instituto de Tecnología de Alimentos (ITAL) y la Universidad de Campinas (UNICAMP), en colaboración con el Fraunhofer IVV Institute, surge en el contexto de la demanda global de productos sostenibles, no transgénicos y ricos en nutrientes.

El impulso de la proteína vegetal y el atractivo del girasol

De acuerdo con el estudio, difundido por Science Daily, el uso del girasol en alimentación responde tanto a la expansión global del cultivo como a la preferencia por ingredientes sin modificaciones genéticas.

Las hamburguesas de girasol cubren
Las hamburguesas de girasol cubren hasta el 95% del magnesio y el 68% del zinc diario recomendado, ideales para dietas veganas y vegetarianas (IPCVA)

El aceite de girasol ya se utiliza masivamente en Europa y Sudamérica, y la planta no requiere manipulación transgénica, lo que la vuelve atractiva para consumidores preocupados por la naturalidad de los productos.

La harina de girasol destaca por su capacidad para sustituir proteínas animales y por su sabor neutro, resultado de la eliminación de compuestos que suelen aportar aromas intensos.

Según explicó Maria Teresa Bertoldo Pacheco, autora principal del trabajo publicado en Food Research International, la harina refinada conserva un equilibrio favorable de aminoácidos esenciales, crucial para la nutrición en dietas basadas en plantas.

El proceso de elaboración elimina
El proceso de elaboración elimina compuestos fenólicos y cascarillas, obteniendo una harina de girasol segura, clara y de fácil absorción (Freepik)

El equipo remarcó que, mediante procesos de extrusión, se puede obtener una estructura fibrosa que refuerza la textura “cárnica” de las hamburguesas, lo que mejora la experiencia gastronómica.

El desarrollo tecnológico busca así combinar innovación alimentaria y sostenibilidad ambiental, maximizando el valor agregado del cultivo de girasol. Los resultados posicionan a esta proteína como un pilar potencial en la evolución de los alimentos veganos y vegetarianos para consumidores globales.

Colaboración internacional y próximos desafíos

Los investigadores valoraron la posibilidad de compartir tecnología y capacitar a profesionales de ambas regiones en la creación de nuevos ingredientes proteicos. El estudio remarcó la importancia de ampliar ensayos con consumidores y explorar usos adicionales de la harina de girasol en alimentos como albóndigas, salchichas y otros preparados sin carne.

El desarrollo responde a la
El desarrollo responde a la demanda global de alimentos sostenibles, no transgénicos y ricos en nutrientes, con el girasol como ingrediente clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

La harina de girasol tiene potencial para su integración en dietas veganas, vegetarianas y modelos flexitarianos orientados al bienestar y la sostenibilidad. Su producción eficiente y la facilidad para adaptarse a formatos alimenticios populares la convierten en candidata principal para liderar el cambio hacia sistemas alimentarios más responsables y sostenibles.

El mercado global observa el avance con atención, considerando el impacto positivo que puede ofrecer una proteína vegetal accesible, rica en nutrientes y amigable con el medio ambiente. Según los autores, la investigación fomenta el uso integral del girasol y sienta base para innovaciones alimentarias futuras centradas en la salud, el gusto y la sustentabilidad.

La hamburguesa de girasol representa un hito en la búsqueda de alimentos sostenibles y nutritivos, impulsando la transición hacia una “carne” vegetal adaptada a los desafíos del siglo XXI.

Temas Relacionados

Carne veganaGirasolProteína vegetalSostenibilidadNewsroom BUE

Últimas Noticias

El contacto frecuente con la naturaleza potencia las defensas infantiles, afirma un estudio

Investigadores comprobaron en guarderías de Finlandia que incorporar suelos forestales, plantas y espacios de juego naturales mejora la diversidad microbiana y fortalece el sistema inmunitario de los niños

El contacto frecuente con la

Los looks más extravagantes de Chappell Roan, ícono del maximalismo dramático

La cantante pop redefinió las alfombras rojas al usar atuendos que juegan con lo fantasioso y lo performático para marcar un estilo propio

Los looks más extravagantes de

Receta de jugo de apio y pepino, rápida y fácil

Ligera y llena de nutrientes, esta preparación es ideal para hidratarse, desintoxicar el cuerpo y sumar verduras a la alimentación diaria

Receta de jugo de apio

Qué son los misteriosos “números felices” que intrigan a los matemáticos

Una curiosa categoría dentro de la aritmética desafía a quienes gustan de rastrear patrones y descifrar enigmas

Qué son los misteriosos “números

Qué son los nanocuerpos de camellos, que podrían ayudar en el tratamiento de Alzheimer

Una revisión realizada por investigadores de Francia explora el papel de las estructuras diminutas presentes en camélidos. Cómo podrían influir en el desarrollo de enfoques innovadores para trastornos de salud mental

Qué son los nanocuerpos de
DEPORTES
San Lorenzo visita al Rosario

San Lorenzo visita al Rosario Central de Di María en el inicio de la fecha 15 del Torneo Clausura

Quién es el mayor ícono de la NBA para Lionel Messi y por qué su elección reabrió un debate histórico

La sorprendente decisión del DT de Aston Villa con el Dibu Martínez que abre la puerta a un posible conflicto

Gustavo Costas fue nominado como mejor entrenador del mundo: las otras 19 figuras con las que competirá

El jugador de la selección argentina que fue a alentar a Franco Colapinto en el GP de Brasil: “Esperemos darle suerte”

TELESHOW
Maxi López se sinceró acerca

Maxi López se sinceró acerca de su relación con Wanda Nara: “Me es difícil verla como una amistad”

Julieta Prandi habló del rechazo judicial a la prisión domiciliaria de su ex marido, condenado por abuso sexual: “No la merece”

De las lágrimas de Nicki Nicole a Fito Paéz: la reacción de los argentinos a sus nominaciones en los Grammy 2026

Lissa Vera habló del reencuentro con Lourdes Fernández tras el episodio de violencia que sufrió: “Nos juramos amor eterno”

El gesto inesperado de Nico Vázquez con Gimena Accardi por la publicación del afiche de TILF, su nuevo proyecto

INFOBAE AMÉRICA

Emmanuel Macron advirtió que se

Emmanuel Macron advirtió que se mantiene “vigilante” sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur tras las críticas en Francia

El Ejército de Siria anunció la reincorporación de soldados desertores de las antiguas fuerzas de Bashar al Assad

Una confesión de Mick Jagger podría reescribir la historia creativa de los Rolling Stones

La Corte Suprema de EEUU evalúa un caso que podría revertir el fallo que legalizó el matrimonio igualitario en 2015

Receta de jugo de apio y pepino, rápida y fácil