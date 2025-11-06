La huella de Emma Stone en las alfombras rojas: ocho elecciones de looks impactantes

Los peinados recogidos y el maquillaje discreto acompañan cada elección, permitiendo que los diseños y texturas sean los verdaderos protagonistas

Emma Stone suele ser protagonista de las alfombras rojas. Su exploración estilística y una predilección clara por los detalles, marcan tendencia siempre.

Hoy, la actriz cumple 37 años. A continuación ocho looks que marcaron su trayectoria en la moda y en los eventos internacionales:

Vestido largo naranja con escote recto y chal coordinado

El vestido largo naranja de Emma Stone resalta por su vibrante color y líneas depuradas, acompañado por un chal perfectamente coordinado (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Stone apostó recientemente, para la premiere de “Bugonia” en el Festival de Cine de Londres 2025, por un vestido largo de tirantes finos en color naranja intenso, una elección que atrajo las miradas por la vibración cromática y la pureza de líneas. El escote recto define una silueta depurada, mientras que la caída fluida de la falda aporta movimiento y ligereza.

Como nota distintiva, la actriz añadió un chal a juego, que descansa suavemente sobre los brazos y refuerza la armonía del conjunto. El peinado, recogido de forma sencilla, y los accesorios discretos permiten que la vitalidad de la prenda se imponga sin distracciones.

Vestido largo negro con volados y encaje

El vestido con volantes y detalles de encaje blanco fusiona clasicismo y modernidad, aportando textura y contraste en un look versátil (REUTERS/Remo Casilli)

Otro de sus recientes looks, durante el Festival de Venecia, fue un vestido largo en negro, que demostró su maestría en la elección de prendas que conjugan clasicismo y originalidad.

El diseño, en tejido satinado, presentó tirantes delicados y un escote en “V” que estilizó la figura. Los volantes asimétricos de encaje al final de la pollera introdujeron textura y contraste, mientras el volumen ligero acompañó el movimiento natural.

Vestido largo plateado con falda abullonada y líneas metalizadas

El look plateado de textura metalizada realza la figura de Emma Stone con una falda abullonada y tirantes finos, transmitiendo sofisticación moderna (REUTERS/Remo Casilli)

La actriz también se destacó, en el Festival de Venecia, con un look en tonos plateados, mediante un vestido largo de textura metalizada y corte estructurado. Las líneas verticales del tejido estilizaron, mientras la falda abullonada en la cadera aporta un volumen dramático y moderno.

Los tirantes finos y el escote recto subrayan la sencillez superior de la prenda. En combinación, optó por peinar su cabello hacia atrás y un maquillaje natural, lo que permitió que el brillo y el dinamismo de la prenda sean el punto focal, sin recurrir a ninguna sobrecarga.

Vestido largo de lentejuelas plateadas

El vestido largo ceñido de lentejuelas plateadas capta la luz en cada movimiento y refuerza la elegancia discreta en la presencia de Emma Stone (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la misma gama cromática plateada, Stone eligió para otra ocasión, para los Oscars 2025, un vestido largo y ceñido, confeccionado enteramente en lentejuelas que capturan la luz con cada movimiento. El escote en “V” y los tirantes anchos rematan una silueta que se prolonga con rectitud hasta los pies.

El cabello iba recogido y el maquillaje mantenía la línea de discreción, haciendo que el conjunto brille por la excelencia de la prenda y la destreza en su portado.

Conjuntos en negro y verde oliva

El vestido corto bicolor con falda verde oliva y cuerpo negro sin mangas combina detalles florales y líneas geométricas para un estilo fresco y contemporáneo (REUTERS/Daniel Cole)

La actriz no pasó por alto la clásica combinación del negro, como se evidencia en el conjunto de top y pollera negra de encaje, durante el Film Independent Sprit Awards de 2025, el top ajustado se combinó con una falda de encaje traslúcido que cae por debajo de la rodilla, logrando un balance entre opacidad y transparencia.

La elección de sandalias negras y el peinado recogido reforzaron la naturalidad y versatilidad de este enfoque monocromático.

Vestidos asimétricos y detalles llamativos

El vestido asimétrico en tonos violeta y negro con manga caída y aros metálicos evidencia la apuesta vanguardista de Emma Stone en la alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

Dentro de sus apuestas más vanguardistas se notó, durante la premiere de la película “Eddington” el vestido largo asimétrico en tonos violeta claro y negro. Este diseño ofreció una manga caída que dejó un hombro al descubierto y presentó ondas geométricas en la construcción, con la cintura decorada por aros metálicos.

El tejido ligeramente brillante complementó una presencia sofisticada, en la que destaca también un maquillaje de ojos más marcado.

Clásico rojo palabra de honor

El clásico vestido rojo palabra de honor con cinturilla ancha y lazo reafirma la preferencia de Emma Stone por los cortes tradicionales y los colores vibrantes (REUTERS/Daniel Cole)

Por último, Emma Stone reafirmó su afinidad por los tonos primarios y cortes clásicos con un vestido rojo palabra de honor, largo, de línea recta y ceñido con una cinturilla ancha que incorporó un lazo plano en el mismo tono.

El pelo, peinado hacia atrás, y los labios en tono rojo coordinaron a la perfección.