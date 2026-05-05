Creyeron que fue un suicidio, pero una cámara reveló al asesino: así se descubrió el crimen de un policía en Burzaco

El asesino del policía en Burzaco fue registrado junto a la víctima

La DDI de Lomas de Zamora detuvo a José Exequiel Medina, principal sospechoso del homicidio de Juan Donato Pignataro, un oficial de la policía bonaerense hallado muerto en su casa de Burzaco, con un balazo en la cabeza, en septiembre de 2024, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El allanamiento en el que se arrestó a Medina fue solicitado por la UFI N°2 de Almirante Brown y ordenado por el Juzgado de Garantías 3 de Lomas de Zamora, tras una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y rastreo de teléfonos celulares.

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Pignataro, de 48 años, trabajaba en el servicio de custodia y traslado de detenidos en Lomas de Zamora. El 27 de septiembre de 2024, fue hallado sin vida por su hermana, tendido en una de las habitaciones de su domicilio, ubicado en la calle Viale y Moreno, con una herida de arma de fuego en el cráneo.

Al inicio, se sospechó de un suicidio debido a que sus allegados indicaron que se encontraba bajo una profunda depresión. Incluso, gozaba de licencia.

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Sin embargo, el arma no se encontró. Tampoco su celular. La hermana de la víctima, identificó el cadáver e informó que la última comunicación con su hermano se produjo el 25 de septiembre, cuando le comentó que viajaría al partido de La Costa.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores determinaron que, un día antes, Pignataro llegó a su domicilio acompañado de un hombre, sin que se registraran movimientos posteriores. Las autoridades también confirmaron que el día del hecho, la víctima estuvo en el barrio Rayo de Sol de Longchamps.

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Un dato clave surgió cuando el 26 de septiembre, un día después del homicidio, el celular de Pignataro fue activado por otro abonado vinculado a una billetera virtual a nombre de José Exequiel Medina. La verificación de imágenes permitió identificar a Medina como la persona que acompañó a la víctima el día de su muerte. Los videos que fueron esenciales para captar al asesino con la víctima, momentos antes del crimen, acompañan esta nota.

El seguimiento de las antenas de telefonía móvil reveló movimientos coincidentes entre ambos en la zona del barrio Rayo de Sol. Con estos elementos, la fiscalía solicitó la detención de Medina y el allanamiento de su vivienda en Avenida Argentina, de Longchamps. Durante el operativo, el personal de la DDI L.Zamora secuestró dos teléfonos celulares y una carcasa con módulo de teléfono, considerados de interés para la causa.

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