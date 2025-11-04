Tendencias

Receta de galletitas de naranja sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Con una preparación simple se logra el equilibrio ideal entre placer y cuidado alimentario, adaptándose a restricciones o preferencias

Guardar
Las galletitas de naranja sin
Las galletitas de naranja sin harina ni azúcar ofrecen una alternativa saludable y deliciosa para todo momento (foto: Freepik)

Las galletitas de naranja sin harina ni azúcar ganan espacio entre quienes buscan alternativas saludables y sabrosas para acompañar sus momentos cotidianos. Estas preparaciones se destacan por su sencillez y por ofrecer un sabor fresco, con el clásico aroma cítrico de la naranja recién horneada. Su popularidad responde tanto a las necesidades de personas con restricciones alimentarias como a quienes desean reducir el consumo de ingredientes ultraprocesados.

La tendencia actual promueve recetas donde la harina de trigo y el azúcar refinado se reemplazan por opciones más nutritivas, como la avena fina, el coco rallado o frutos secos. El toque dulce suele provenir de frutas maduras, como la banana, o de alternativas naturales, entre ellas dátiles procesados.

Así, estos bocados se adaptan a dietas sin gluten, keto o paleo, resultando aptos para celíacos siempre que los ingredientes estén libres de contaminación cruzada. Además, la facilidad de la elaboración los convierte en una invitación para que niños y adultos disfruten la cocina en familia.

Receta de galletitas de naranja sin harina ni azúcar

La receta básica incluye jugo o pulpa de naranja, avena o almendras molidas, huevo y un poco de esencia de vainilla. La banana madura aporta la humedad y el sabor dulce necesarios, aunque puede sustituirse o complementarse con dátiles según la preferencia. Para preparar la mezcla, basta con aplastar la fruta, añadir los demás ingredientes y formar porciones con una cuchara

En pocos minutos, y con un breve horneado, el resultado son galletitas tiernas y húmedas, que pueden enriquecerse con chips de chocolate o semillas. Además, representan una alternativa deliciosa que combina practicidad, nutrición y sabor.

Tiempo de preparación

Preparar estas galletitas de naranja lleva aproximadamente 25 minutos en total:

  • 10 minutos para preparar todos los ingredientes y mezclar.
  • 12-15 minutos de horneado, dependiendo del tamaño y grosor de las galletitas.
  • 2-3 minutos para dejar enfriar antes de servir.

Ingredientes

  • 1 banana madura (grande)
  • 100 ml de jugo de naranja natural
  • Ralladura de 1 naranja
  • 1 huevo grande
  • 100 g de avena fina (o mix de almendras molidas/coco rallado, para versión sin gluten)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • (Opcional) 2 a 3 dátiles sin hueso, picados o procesados
  • (Opcional) Chips de chocolate amargo o semillas (Chía, lino, girasol)
Estas galletitas aportan energía natural
Estas galletitas aportan energía natural y son perfectas para meriendas o desayunos equilibrados (foto: Freepik)

Cómo hacer galletitas de naranja sin harina ni azúcar, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una placa con papel manteca.
  2. Pisar bien la banana en un bol grande, hasta hacerla puré.
  3. Agregar el huevo, el jugo y la ralladura de naranja, la esencia de vainilla y mezclar.
  4. Añadir la avena (o la alternativa elegida), la pizca de sal y los dátiles picados si se usan. Mezclar hasta que quede una masa húmeda pero moldeable.
  5. Incorporar los chips de chocolate o semillas (opcional).
  6. Con una cuchara, formar montoncitos y aplanarlos suavemente en la placa.
  7. Hornear durante 12-15 minutos, hasta que se vean firmes y levemente doradas en los bordes.
  8. Dejar enfriar un par de minutos en la placa antes de levantar para que no se desarmen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, obtendrás aproximadamente 12 a 15 galletitas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada galletita (tomando 15 unidades) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 45 kcal
  • Grasas: 1,5 g
  • Grasas saturadas: 0,5 g
  • Carbohidratos: 7 g
  • Azúcares: 2,5 g (provenientes de fruta)
  • Proteínas: 1 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las galletitas se pueden conservar en frasco hermético a temperatura ambiente hasta 2 días o en la heladera hasta 5 días, manteniéndose suaves.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesPanaderíaÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Avance en la psoriasis: descubren un mecanismo que regula la entrada de células inmunitarias a la piel

Un equipo de investigadores de cinco países detectó que los glóbulos blancos se desprenden de una barrera azucarada para infiltrarse

Avance en la psoriasis: descubren

Los cuatro cuidados que hay que tener si se planta un eucalipto en el jardín de casa

Cultivar esta especie australiana en el hogar requiere seleccionar el lugar correcto, aportar el suministro de agua necesario y ofrecer la luz que favorece su vigor

Los cuatro cuidados que hay

Establecer objetivos e identificar logros personales impulsa la resiliencia y ayuda a reducir la ansiedad

Según un estudio, dedicar unos minutos a reflexionar o escribir sobre valores y reconocer avances, además de planificar metas, refuerza la autoconfianza y el equilibrio emocional. Cómo aplicar esta sencilla herramienta para lograr efectos duraderos

Establecer objetivos e identificar logros

Aumentan los casos de enfermedad de Chagas fuera de América Latina

Un estudio publicado en la revista The Lancet Infectious Diseases advierte sobre la expansión en regiones como Estados Unidos y Europa occidental. Qué razones dificultan el diagnóstico y el tratamiento oportuno

Aumentan los casos de enfermedad

El video viral de Antonela Roccuzzo con un reloj de lujo y la insólita pregunta de un influencer de joyas

Un creador de contenidos abordó a la esposa de Lionel Messi luego de un partido de pádel en Miami. La reacción de la empresaria y los detalles de su exclusivo accesorio

El video viral de Antonela
DEPORTES
Así fue el gol de

Así fue el gol de Alexis Mac Allister con el que Liverpool venció al Real Madrid por la Champions League

Gran jugada de Giuliano Simeone y estupenda definición de Julián Álvarez: el golazo del Atlético ante Union Saint-Gilloise

Las fotos de Stefano Di Carlo con el plantel de River Plate y Marcelo Gallardo en su primer día de gestión

Franco Colapinto sorprendió con un posteo enigmático en el umbral de su confirmación sobre su futuro en la F1

Otra hazaña del argentino Faustino Oro: empató frente al gran maestro indio Santosh Vidit en la Copa del Mundo de Ajedrez

TELESHOW
Las postales de las vacaciones

Las postales de las vacaciones de Pampita y sus hijos más chicos en Estados Unidos

Wanda Nara aclaró con Valentina Cervantes una incómoda situación: “Bienvenida a la fama”

Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026: su primer concierto será en Buenos Aires

Juana Repetto recordó cómo decidió ser madre soltera: “La experiencia más espectacular de mi vida”

El desgarrador llanto de Flavio Mendoza para despedir a su perro: “Tengo el corazón destrozado”

INFOBAE AMÉRICA

Lula aseguró que “volverá a

Lula aseguró que “volverá a llamar a Trump” si no avanzan las negociaciones por los aranceles

Bruce Springsteen sorprendió con un concierto íntimo en la Biblioteca Pública de Nueva York

De Yoko a Linda: quiénes son las actrices que se suman al universo de The Beatles de Sam Mendes

Gonzalo Celorio, flamante premio Cervantes: “Escribo para olvidar, una vez que lo hago desaparece el conflicto”

Donald Trump sopesa las opciones y los riesgos de los ataques contra Venezuela