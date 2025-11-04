Receta de galletitas de naranja sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Las galletitas de naranja sin harina ni azúcar ofrecen una alternativa saludable y deliciosa para todo momento (foto: Freepik)

Las galletitas de naranja sin harina ni azúcar ganan espacio entre quienes buscan alternativas saludables y sabrosas para acompañar sus momentos cotidianos. Estas preparaciones se destacan por su sencillez y por ofrecer un sabor fresco, con el clásico aroma cítrico de la naranja recién horneada. Su popularidad responde tanto a las necesidades de personas con restricciones alimentarias como a quienes desean reducir el consumo de ingredientes ultraprocesados.

La tendencia actual promueve recetas donde la harina de trigo y el azúcar refinado se reemplazan por opciones más nutritivas, como la avena fina, el coco rallado o frutos secos. El toque dulce suele provenir de frutas maduras, como la banana, o de alternativas naturales, entre ellas dátiles procesados.

Así, estos bocados se adaptan a dietas sin gluten, keto o paleo, resultando aptos para celíacos siempre que los ingredientes estén libres de contaminación cruzada. Además, la facilidad de la elaboración los convierte en una invitación para que niños y adultos disfruten la cocina en familia.

Receta de galletitas de naranja sin harina ni azúcar

La receta básica incluye jugo o pulpa de naranja, avena o almendras molidas, huevo y un poco de esencia de vainilla. La banana madura aporta la humedad y el sabor dulce necesarios, aunque puede sustituirse o complementarse con dátiles según la preferencia. Para preparar la mezcla, basta con aplastar la fruta, añadir los demás ingredientes y formar porciones con una cuchara

En pocos minutos, y con un breve horneado, el resultado son galletitas tiernas y húmedas, que pueden enriquecerse con chips de chocolate o semillas. Además, representan una alternativa deliciosa que combina practicidad, nutrición y sabor.

Tiempo de preparación

Preparar estas galletitas de naranja lleva aproximadamente 25 minutos en total:

10 minutos para preparar todos los ingredientes y mezclar.

12-15 minutos de horneado, dependiendo del tamaño y grosor de las galletitas.

2-3 minutos para dejar enfriar antes de servir.

Ingredientes

1 banana madura (grande)

100 ml de jugo de naranja natural

Ralladura de 1 naranja

1 huevo grande

100 g de avena fina (o mix de almendras molidas/coco rallado, para versión sin gluten)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

(Opcional) 2 a 3 dátiles sin hueso, picados o procesados

(Opcional) Chips de chocolate amargo o semillas (Chía, lino, girasol)

Estas galletitas aportan energía natural y son perfectas para meriendas o desayunos equilibrados (foto: Freepik)

Cómo hacer galletitas de naranja sin harina ni azúcar, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una placa con papel manteca. Pisar bien la banana en un bol grande, hasta hacerla puré. Agregar el huevo, el jugo y la ralladura de naranja, la esencia de vainilla y mezclar. Añadir la avena (o la alternativa elegida), la pizca de sal y los dátiles picados si se usan. Mezclar hasta que quede una masa húmeda pero moldeable. Incorporar los chips de chocolate o semillas (opcional). Con una cuchara, formar montoncitos y aplanarlos suavemente en la placa. Hornear durante 12-15 minutos, hasta que se vean firmes y levemente doradas en los bordes. Dejar enfriar un par de minutos en la placa antes de levantar para que no se desarmen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, obtendrás aproximadamente 12 a 15 galletitas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada galletita (tomando 15 unidades) contiene aproximadamente:

Calorías: 45 kcal

Grasas: 1,5 g

Grasas saturadas: 0,5 g

Carbohidratos: 7 g

Azúcares: 2,5 g (provenientes de fruta)

Proteínas: 1 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las galletitas se pueden conservar en frasco hermético a temperatura ambiente hasta 2 días o en la heladera hasta 5 días, manteniéndose suaves.