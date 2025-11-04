Tendencias

Por qué fortalecer la seguridad corporal infantil es clave en el desarrollo emocional, según un estudio

Promover la autonomía física desde los primeros años ayuda a construir confianza, empatía y vínculos saludables, afirma un estudio. Recomendaciones y 7 estrategias para ponerlo en práctica

Guardar
La seguridad corporal infantil en
La seguridad corporal infantil en la primera infancia requiere acciones preventivas desde el hogar y el entorno familiar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Promover la seguridad corporal desde los primeros años es esencial para el desarrollo emocional, la confianza en sí mismos y la construcción de vínculos saludables en la infancia, según un estudio reciente.

Fomentar la autonomía física en bebés y niños pequeños fortalece tanto la autorregulación como la empatía, lo que repercute positivamente en su bienestar futuro.

La inquietud social sobre la seguridad de niñas y niños pequeños en diferentes contextos, como el cuidado infantil, ha impulsado el interés de familias y cuidadores por herramientas que permitan acompañar a la infancia en la protección de su integridad física. Frente a ese desafío, surge la pregunta de cómo garantizar la protección de los más vulnerables incluso antes de que puedan hablar.

Según Danielle Arlanda Harris, profesora asociada en criminología y justicia penal de Griffith University, y autora de un análisis en The Conversation, existen estrategias prácticas que padres y cuidadores pueden aplicar desde el hogar para promover la autonomía corporal y la seguridad desde la primera infancia.

El uso de términos anatómicos
El uso de términos anatómicos correctos ayuda a los niños a identificar y comunicar situaciones de riesgo o malestar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recientes preocupaciones en el ámbito del cuidado infantil que se registran en distintas partes del planeta han puesto de relieve la urgencia de abordar la educación temprana en seguridad corporal ya desde los primeros meses de vida.

Si bien es necesaria la transformación de los sistemas e instituciones, el entorno familiar cumple un papel central en la prevención y formación de hábitos saludables. Familias y cuidadores tienen la responsabilidad de enseñar a los niños y niñas que su cuerpo les pertenece y que pueden acudir a una persona de confianza si algo les produce incomodidad o preocupación. La dificultad se incrementa cuando se trata de bebés y niños que aún no han desarrollado el habla.

Desde la perspectiva de la psicología infantil, la teoría de Jean Piaget sostiene que los menores de dos años pueden comprender el lenguaje y comunicarse antes de hablar. Por ello, nunca es demasiado temprano para enseñar autonomía corporal, normalizar la seguridad y construir relaciones de confianza en el entorno familiar.

Como subraya The Conversation: “Nunca es demasiado temprano para enseñarles sobre la autonomía corporal, normalizar la seguridad y mostrar confiabilidad en las relaciones”.

Narrar las acciones cotidianas durante
Narrar las acciones cotidianas durante el cuidado infantil refuerza la confianza y normaliza los límites corporales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete recomendaciones para la seguridad corporal infantil

Para responder a esta necesidad, hay siete recomendaciones concretas para padres y cuidadores:

1. Utilizar los términos anatómicos correctos: aunque resulte tentador emplear diminutivos o apodos, es fundamental nombrar las partes del cuerpo, incluidos los genitales, con sus nombres reales. Esto ayuda a eliminar la vergüenza, normaliza los límites corporales y permite que los niños puedan describir con claridad cualquier situación problemática en el futuro.

2. Narrar las acciones cotidianas: durante actividades como el cambio de pañal, se recomienda explicar cada paso con un lenguaje sencillo y directo. Por ejemplo: “Voy a levantarte ahora para cambiarte el pañal. Solo tocamos tu cuerpo para limpiarlo cuando es necesario”. Esta práctica ayuda a los niños a identificar lo que constituye un contacto normal y apropiado.

El consentimiento puede enseñarse desde
El consentimiento puede enseñarse desde el juego, permitiendo que los niños reconozcan y expresen su voluntad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Enseñar el consentimiento desde el juego: se puede introducir el concepto de consentimiento a través de juegos como las cosquillas, preguntando: “¿Queres que te haga cosquillas?”, y observando sus respuestas, ya sea con gestos o palabras. Así, los niños aprenden a expresar su voluntad y a reconocer el significado de un “sí” o un “no”.

4. Respetar el lenguaje corporal de rechazo: incluso los más pequeños pueden mostrar, mediante gestos como apartarse, girar la cabeza o intentar bajarse de los brazos, que no desean ser tocados o sostenidos. Respetar estas señales refuerza su autonomía y les enseña que tienen control sobre su propio cuerpo. Frases como “¿Quieres que te baje? Tu cuerpo es tuyo” refuerzan este mensaje.

5. No forzar muestras de afecto: es común que familiares o amigos insistan en recibir abrazos o besos de los niños, especialmente en reuniones o visitas. Es recomendable evitar presionar a los pequeños para que den muestras de cariño si no lo desean, ya que esto les enseña a establecer límites y a tomar decisiones sobre su propio cuerpo.

El consentimiento puede enseñarse desde
El consentimiento puede enseñarse desde el juego, permitiendo que los niños reconozcan y expresen su voluntad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Gestionar la resistencia en situaciones necesarias: cuando un niño se resiste a actividades como el baño o el cambio de pañal, es importante explicar con calma el motivo de la acción. Por ejemplo: “Necesitamos bañarnos para quitar la suciedad del parque”. Esta explicación contribuye a que comprendan la diferencia entre un contacto necesario y uno inapropiado.

7. Reconocer señales no verbales de malestar: los niños que aún no hablan pueden manifestar su incomodidad a través de cambios en el comportamiento, como rabietas frecuentes, retraimiento, dolor o enrojecimiento genital inexplicado, alteraciones en el apetito, regresión en el control de esfínteres o del sueño, miedo repentino a personas o lugares, y cambios bruscos de humor o personalidad. Identificar estas señales de alerta en niños pequeños puede advertir sobre posibles situaciones de abuso o malestar.

Respetar el lenguaje corporal de
Respetar el lenguaje corporal de rechazo fortalece la autonomía y el control de los niños sobre su propio cuerpo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos adicionales para padres y cuidadores

Además de estas recomendaciones, la especialista citada por The Conversation sugiere que los padres y cuidadores mantengan una comunicación abierta y constante con los niños, adaptando el lenguaje y las explicaciones a su nivel de desarrollo.

La clave está en crear un ambiente de confianza donde los pequeños se sientan seguros para expresar sus emociones y experiencias, incluso antes de dominar el lenguaje verbal.

Reconocer y responder a las señales tempranas de los niños no solo fortalece la relación entre padres e hijos, sino que también facilita la detección oportuna de situaciones de riesgo, contribuyendo a una protección más efectiva desde la primera infancia.

Temas Relacionados

Seguridad corporal infantilPrevención de abuso infantilAutonomía corporalCentros de cuidado infantilConsentimiento infantilNewsroom BUE

Últimas Noticias

Dos personas están en terapia intensiva por botulismo en Mendoza: qué es y cómo prevenirlo

Un hombre de 51 años y su hija de 15 permanecen internados en el Hospital Scaravelli de Tunuyán. Los detalles

Dos personas están en terapia

Receta de galletitas de naranja sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Con una preparación simple se logra el equilibrio ideal entre placer y cuidado alimentario, adaptándose a restricciones o preferencias

Receta de galletitas de naranja

Avance en la psoriasis: descubren un mecanismo que regula la entrada de células inmunitarias a la piel

Un equipo de investigadores de cinco países detectó que los glóbulos blancos se desprenden de una barrera azucarada para infiltrarse

Avance en la psoriasis: descubren

Los cuatro cuidados que hay que tener si se planta un eucalipto en el jardín de casa

Cultivar esta especie australiana en el hogar requiere seleccionar el lugar correcto, aportar el suministro de agua necesario y ofrecer la luz que favorece su vigor

Los cuatro cuidados que hay

Establecer objetivos e identificar logros personales impulsa la resiliencia y ayuda a reducir la ansiedad

Según un estudio, dedicar unos minutos a reflexionar o escribir sobre valores y reconocer avances, además de planificar metas, refuerza la autoconfianza y el equilibrio emocional. Cómo aplicar esta sencilla herramienta para lograr efectos duraderos

Establecer objetivos e identificar logros
DEPORTES
Los mejores memes de una

Los mejores memes de una nueva fecha de la Champions League: Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, entre los destacados

“Lo avergonzaron”: el incómodo momento que vivió Ancelotti por una feroz crítica de una leyenda de Brasil

Así fue el gol de Alexis Mac Allister con el que Liverpool venció al Real Madrid por la Champions League

Gran jugada de Giuliano Simeone y estupenda definición de Julián Álvarez: el golazo del Atlético ante Union Saint-Gilloise

Las fotos de Stefano Di Carlo con el plantel de River Plate y Marcelo Gallardo en su primer día de gestión

TELESHOW
Bizarrap y Daddy Yankee revolucionan

Bizarrap y Daddy Yankee revolucionan las redes con el anuncio de su colaboración: cuándo será el esperado estreno

La polémica reacción de Alex Caniggia contra el juicio que le iniciaría Wanda Nara: “Peppa Pig, volvé al establo”

La China Suárez regresa a la Argentina junto a los dos hijos que tiene con Benjamín Vicuña

Valentina Zenere sorprendió con un rotundo cambio de look que encendió las redes

Las postales de las vacaciones de Pampita y sus hijos más chicos en Estados Unidos

INFOBAE AMÉRICA

El hambre puede reprogramar el

El hambre puede reprogramar el cerebro y cambiar la empatía social, revela un estudio en ratones

Donald Trump recibirá en la Casa Blanca al presidente sirio Ahmed al Sharaa para discutir la paz en Medio Oriente

Por qué los cerebros de mamíferos y aves son más grandes, según un estudio

Lula aseguró que “volverá a llamar a Trump” si no avanzan las negociaciones por los aranceles

Bruce Springsteen sorprendió con un concierto íntimo en la Biblioteca Pública de Nueva York