Los cuatro cuidados que hay que tener si se planta un eucalipto en el jardín de casa

Cultivar esta especie australiana en el hogar requiere seleccionar el lugar correcto, aportar el suministro de agua necesario y ofrecer la luz que favorece su vigor

El Eucalyptus gunnii es una
El Eucalyptus gunnii es una de las variedades más elegidas en jardinería por su porte compacto y adaptabilidad a maceta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de incorporar eucalipto en la decoración del hogar viene creciendo por sus hojas estilizadas y sus matices de verde azulado, además de su característico aroma fresco.

Más allá del atractivo visual y aromático, cultivar este árbol en el jardín requiere cuidados específicos que favorecen su desarrollo y ayudan a mantener su vigor. Adoptar medidas adecuadas desde la plantación hasta el mantenimiento resulta fundamental para que la planta prospere de manera saludable y segura en el entorno doméstico.

Qué tipo de árbol es el eucalipto

La poda anual antes de
La poda anual antes de primavera ayuda a controlar la altura y la forma del eucalipto, promoviendo un crecimiento vigoroso (Inta)

El género Eucalyptus agrupa más de 700 especies originarias de Australia, desde variedades arbustivas hasta árboles que superan los 60 metros en su hábitat natural. Las especies más reconocidas por su uso ornamental y doméstico son Eucalyptus globulus, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus deglupta y especialmente Eucalyptus gunnii, destacado por su tamaño más compacto y facilidad de adaptación a macetas grandes. Este último puede llegar a 25 metros, aunque en jardinería se mantiene a menor altura mediante poda y contención.

Las hojas adultas del eucalipto presentan tonos verde grisáceos o azulados y desprenden aceites esenciales ricos en eucaliptol, con propiedades expectorantes, antisépticas y repelentes naturales. Este árbol es perenne, lo que significa que mantiene su follaje todo el año y no entra en una fase de caída estacional.

Cómo cuidar al eucalipto

El impacto visual del eucalipto
El impacto visual del eucalipto en espacios exteriores se potencia con exposición solar directa al menos seis horas diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eucalipto demanda ciertas condiciones básicas para prosperar. Según los expertos en jardinería, el lugar de plantación debe ser un espacio exterior con abundante luz solar y alejado de construcciones, debido a la fortaleza y expansión de sus raíces invasivas. Es recomendable mantenerlo lejos de tuberías, aceras y otras estructuras para evitar daños con el tiempo. Para el cultivo en maceta, se sugiere usar contenedores grandes y sustrato con excelente drenaje.

El riego es otro aspecto esencial, en especial durante los primeros años y para ejemplares en maceta. Se debe dejar que la capa superior del suelo seque antes de volver a regar, evitando el encharcamiento que favorece enfermedades radiculares. En pleno crecimiento, el eucalipto puede requerir agua entre tres y cuatro veces por semana en verano, mientras que el resto del año se reduce la frecuencia acorde a las condiciones climáticas.

La poda anual resulta importante para controlar el tamaño y la forma de la copa, así como para eliminar ramas débiles o enfermas. La mejor época para podar es a finales del invierno o principios de primavera, antes del brote de nuevas hojas. La fertilización puede realizarse en primavera y verano, empleando abonos ricos en nitrógeno si el suelo es pobre, y disminuyendo los aportes en otoño e invierno.

Cuánto sol necesita el eucalipto

Las hojas de eucalipto destacan
Las hojas de eucalipto destacan por su tono azul verdoso y su capacidad para aromatizar cualquier ambiente del hogar (Freepik)

La exposición solar directa es una condición central para la salud del eucalipto. El eucalipto necesita recibir al menos seis horas de sol al día para mantener el color y la salud de sus hojas. Si crece en zonas de sombra, puede presentar desarrollo reducido, menor intensidad aromática y una mayor susceptibilidad a las plagas.

Por eso se recomienda situar el árbol en espacios abiertos del jardín o, si se cultiva en maceta, ubicarlo en balcones o terrazas con abundante luz natural. Su capacidad de adaptación a climas cálidos y templados favorece su cultivo al aire libre, aunque ciertas variedades pueden requerir resguardo frente a heladas fuertes.

Cómo saber si le falta agua a mi eucalipto

Las hojas de eucalipto marchitas
Las hojas de eucalipto marchitas o descoloridas suelen indicar falta de agua o problemas en las raíces (Imagen ilustrativa Infobae)

Detectar la necesidad de riego en el eucalipto implica observar el aspecto de sus hojas. Hojas marchitas, decoloradas o caídas suelen indicar déficit hídrico, especialmente en épocas de calor o sequía prolongada. En verano los riegos deben ser frecuentes para mantener la humedad adecuada, principalmente en plantas jóvenes. Por el contrario, un exceso de agua puede derivar en amarillamiento y caída foliar, asociado a pudrición de raíces.

La recomendación es comprobar la humedad del sustrato, evitando mantener el suelo saturado. El uso de mantillo alrededor de la base ayuda a conservar la humedad, siempre evitando el contacto directo con el tronco.

