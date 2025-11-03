Tendencias

Receta de salsa inglesa, rápida y fácil

Preparar una versión exprés de este clásico condimento británico es posible con ingredientes simples y sin fermentaciones largas, ideal para realzar carnes

Guardar
Cada porción de salsa inglesa
Cada porción de salsa inglesa casera aporta solo 15 calorías, bajo contenido de grasas y un perfil nutricional equilibrado (Freepik)

La salsa inglesa, conocida internacionalmente como salsa Worcestershire, aporta profundidad y sabor umami a una amplia variedad de platos, desde carnes y guisos hasta adobos y cócteles.

Es habitual encontrar una botella de salsa inglesa en las heladeras argentinas para realzar el asado, ya que su perfil de sabor complejo y su versatilidad la convierten en un condimento muy apreciado.

Originaria de Worcester, Inglaterra, esta salsa fue creada en el siglo XIX por accidente mientras se intentaba reproducir una receta india. Su éxito mundial llegó gracias al sorprendente resultado de aquella combinación de ingredientes.

En Argentina, la salsa inglesa suele emplearse para marinar carnes, mejorar el sabor de las empanadas e incluso como ingrediente en salsas para pastas. Existen numerosas variantes caseras, ideales cuando no se dispone de la versión original o se prefieren ingredientes más naturales.

Receta de salsa inglesa rápida y fácil

La preparación casera de la salsa inglesa no requiere fermentaciones largas ni ingredientes difíciles de conseguir. Esta versión express ofrece un perfil de sabor muy similar al original combinando salsas base, ácidos, azúcares y distintas especias. Logra un equilibrio perfecto entre lo salado, dulce, ácido y ligeramente picante, resultando versátil en múltiples usos culinarios.

La mezcla de salsa de soja, vinagre, azúcar, especias y, opcionalmente, anchoa o salsa de anchoas, permite obtener rápidamente una salsa sabrosa, apta para utilizar en el momento como adobo, condimento o dip.

El origen de la salsa
El origen de la salsa inglesa se remonta al siglo XIX en Worcester, Inglaterra, y su popularidad creció por su perfil de sabor complejo (Freepik)

Tiempo de preparación

El tiempo estimado de preparación total es de 10 minutos:

  • 5 minutos para medir y mezclar los ingredientes.
  • 5 minutos para calentar y disolver, integrando todos los sabores.

Ingredientes

  • 4 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharada de vinagre de manzana (o de vino blanco)
  • 1 cucharada de salsa de anchoas o 1 filete de anchoa bien picado (opcional)
  • 1 cucharadita de azúcar mascabo o azúcar común
  • 1/2 cucharadita de mostaza en polvo o mostaza clásica
  • 1 pizca de jengibre en polvo o ralladura fresca
  • 1 pizca de pimienta negra molida
  • 1 pizca de ajo en polvo o 1/2 diente de ajo
  • 1 pizca de cayena o pimentón picante (opcional)
  • 1 cucharada de agua
  • 1 pizca de sal (ajustar a gusto)

Cómo hacer salsa inglesa rápida y fácil, paso a paso

  1. Colocar todos los ingredientes en una olla: salsa de soja, vinagre, azúcar, mostaza, jengibre, pimienta, ajo y, si se desea, anchoa picada.
  2. Añadir la cucharada de agua y mezclar bien.
  3. Llevar a fuego bajo y revolver de manera constante para disolver todos los ingredientes e integrar los sabores, evitando que la mezcla hierva.
  4. Cocinar durante 3 a 5 minutos, mezclando hasta lograr una integración homogénea de los sabores.
  5. Probar la salsa y, de ser necesario, ajustar la sal y el picante al gusto. Si se prefiere una textura más suave, se puede agregar una cucharadita adicional de agua.
  6. Colar la mezcla en caso de haber utilizado ajo fresco o anchoa, y dejar enfriar completamente.
  7. Reservar la salsa en un frasco limpio con tapa y conservar en la heladera hasta el momento de usar.
La receta permite ajustar el
La receta permite ajustar el nivel de sal y picante al gusto, logrando una salsa personalizada para diferentes preparaciones culinarias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación obtenida equivale a aproximadamente 6 porciones de 1-1,5 cucharadas cada una, cantidad suficiente para marinar 1 kg de carne o condimentar varios platos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por cada porción de 15 ml se estima el siguiente valor nutricional:

  • Calorías: 15
  • Grasas: 0,2 g
  • Grasas saturadas: 0 g
  • Carbohidratos: 2 g
  • Azúcares: 1,7 g
  • Proteínas: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta salsa inglesa casera conserva sus cualidades en la heladera durante 2 a 3 semanas si se guarda en un recipiente limpio y hermético. Se recomienda comprobar aroma y color antes de su uso.

Temas Relacionados

Receta de cocinaSalsasRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

¿Verano con más calor y menos lluvias?: qué dice el informe climático del Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico trimestral para noviembre, diciembre y enero difundido por el SMN prevé que varias regiones del país podrían registrar temperaturas por encima de los valores habituales. Qué se espera para la Costa Atlántica

¿Verano con más calor y

Parches con virus: en qué consiste el avance científico para eliminar las bacterias de los alimentos

La innovación diseñada por investigadores canadienses permite combatir peligros invisibles en comidas listas para consumir. Cómo podría transformar la forma en que se enfrenta los patógenos difíciles de detectar

Parches con virus: en qué

Emergencias médicas en los aviones: frecuencia real y la actuación de los profesionales en vuelo

Un informe de Forbes reveló cuán recurrentes son los episodios de salud a más de 10.000 metros de altura y cómo las aerolíneas, junto con tripulaciones entrenadas, enfrentan situaciones críticas con recursos limitados

Emergencias médicas en los aviones:

El alimento que ayuda a reducir el colesterol y cuánto se puede comer por día

Una pequeña porción alcanza para aprovechar su aporte de proteínas, fibra y micronutrientes esenciales que protegen la salud cardiovascular. Aunque suele considerarse un fruto seco, es una legumbre

El alimento que ayuda a

Las siete etapas de la conciencia, el modelo de Wilfried Nelles que redefine el crecimiento personal y emocional

El psicólogo alemán propone un mapa interior que acompañan al ser humano desde antes del nacimiento hasta la vejez. Explica cómo evolucionan la identidad, la madurez y el sentido de vida a lo largo del tiempo

Las siete etapas de la
DEPORTES
Argentina hace su estreno en

Argentina hace su estreno en el Mundial Sub 17 ante Bélgica

El conflicto da que hablar en la NBA: una estrella tuvo un “inapropiado” cruce con su entrenador y fue suspendido

Real Madrid confirmó que Franco Mastantuono sufre una lesión y estará “pendiente de evolución” para volver a jugar

Impacto en la F1: Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

El guiño de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil y la expectativa por su renovación con Alpine

TELESHOW
Cristian Castro y Mariela Sánchez

Cristian Castro y Mariela Sánchez anunciaron la fecha de su boda en Villa Carlos Paz

La insólita respuesta de María Becerra en España sobre su deseo de ser anónima por un día

La tierna foto de Benjamín Vicuña con su hija Magnolia a la distancia que emocionó por un detalle especial

Georgina Barbarossa habló de su vínculo con Moria Casán a días de competir en la TV: “La quise mucho pero se cortó”

El accidente que provocó Cachete Sierra en Masterchef que alertó a Evangelina Anderson: “Casi me deja pelada”

INFOBAE AMÉRICA

¿Verano con más calor y

¿Verano con más calor y menos lluvias?: qué dice el informe climático del Servicio Meteorológico Nacional

Cuando la cultura también transforma

Cuenta regresiva en Bolivia para el cambio de mando con expectativa por soluciones a la crisis económica

El derrumbe en una torre medieval de Roma dejó un herido grave y un trabajador atrapado entre los escombros

El avistamiento inusual de un cuco común en Long Island desata la emoción entre aficionados