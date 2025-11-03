Cuál es el insólito rol de murciélago en la elaboración de una tradicional bebida mexicana, según un estudio

La polinización del agave por murciélagos es esencial para la producción sostenible de tequila y mezcal en México (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)

La producción de tequila y mezcal en México depende de un proceso invisible para muchos: la polinización del agave realizada por murciélagos.

Estos mamíferos nocturnos resultan fundamentales para mantener la biodiversidad, asegurar la reproducción natural de la planta y salvar las bases de toda una cadena productiva que sostiene a comunidades rurales y tradiciones ancestrales.

Sin la labor de los murciélagos, no solo se pondría en peligro la bebida más emblemática del país, sino también el equilibrio ecológico y la economía local que gira en torno al agave. La relación entre estas especies y el paisaje mexicano ha forjado un vínculo tan complejo como esencial.

Un vínculo natural forjado durante millones de años

La coevolución entre murciélagos y agaves garantiza la biodiversidad y la reproducción natural de la planta en paisajes mexicanos (Chris Galloway/Horizonline Pictures/Bat Conservation International via AP)

La relación entre murciélagos y agaves es fruto de la coevolución. Especies como el murciélago magueyero menor, el magueyero mayor y el murciélago de lengua larga mexicano migran desde el sur de México hasta el suroeste de Estados Unidos, abarcando más de 1.600 km para alimentarse del néctar del agave.

Al consumir las flores de la planta, transportan polen y garantizan la reproducción del agave y la supervivencia de su propia especie.

Este ciclo natural mantiene un delicado equilibrio, ya que el agave silvestre proporciona sustento indispensable para distintas especies y preserva el ambiente en zonas rurales; cualquier alteración impacta en toda la cadena ecológica.

Amenazas crecientes para murciélagos y agaves

La deforestación y el cambio climático amenazan la supervivencia de 42 especies de agave y de los murciélagos nectarívoros (WENDY HODGSON/ANNALS OF BOTANY)

La deforestación, el avance agrícola y la destrucción de hábitats han reducido drásticamente la presencia de agaves silvestres. De las 168 especies existentes, al menos 42 están amenazadas.

Esta situación afecta gravemente a los murciélagos nectarívoros, que dependen del agave en flor para alimentarse durante sus migraciones.

Por su parte, el cambio climático agrava el problema, haciendo más difícil la supervivencia de plantas y animales. El corte prematuro del tallo floral para obtener piñas grandes impide la floración y, por ende, la polinización natural, reduciendo la diversidad genética del agave y su capacidad de resistir enfermedades y plagas.

Impacto en la industria y la biodiversidad

La disminución de agaves silvestres pone en riesgo la industria tequilera y mezcalera, así como la economía rural mexicana (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM)

La falta de diversidad amenaza la viabilidad de la industria tequilera y mezcalera. Con menos polinización natural, los agaves se vuelven vulnerables a riesgos ambientales.

Se estima que, de continuar la tendencia, los murciélagos verán reducido en 75% su acceso al néctar del agave para 2050, afectando a toda la cadena productiva.

Marco Antonio Reyes Guerra, biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Bat Friendly Project, recalca: “Sin los murciélagos, el tequila y el mezcal ni siquiera existirían”, lo que subraya la conexión entre biodiversidad silvestre y desarrollo local.

Proyectos de conservación con enfoque comunitario

Proyectos como Bat Friendly Project y Agave Restoration Initiative impulsan la plantación de agaves nativos y la polinización natural (EFE/ Francisco Guasco)

Iniciativas como la Agave Restoration Initiative y el Bat Friendly Project promueven la recuperación ecológica con la plantación de más de 180.000 agaves nativos y el mantenimiento de 150.000 en viveros.

Una estrategia central es permitir que al menos el 5% de los agaves florezcan, facilitando la alimentación y la polinización. Este esfuerzo ha permitido la producción de 300.000 botellas de tequila y mezcal con certificado “amigable con los murciélagos”.

La participación comunitaria es esencial. En México, el 53% del terreno es comunal y la colaboración de los habitantes garantiza la protección de la vida silvestre y el respeto a los saberes locales, como señala Ana Ibarra, de Bat Conservation International.

Educación, percepción social y beneficios económicos

La educación ambiental ha cambiado la percepción social sobre los murciélagos, ahora reconocidos como aliados clave del campo mexicano (Chris Galloway/Horizonline Pictures/Bat Conservation International via AP)

Las campañas educativas han transformado la percepción sobre los murciélagos: de ser vistos como plagas, hoy son reconocidos como aliados del campo.

Lissette Leyequien, directora del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra La Mojonera, resalta que la comunidad ya “ama a los murciélagos” y presta apoyo a seis refugios clave, mientras los programas llegan a más de 1,5 millones de personas.

El rescate del conocimiento tradicional ha resultado vital para la conservación.

Recuperación ecológica y nuevas oportunidades

La certificación de tequilas y mezcales 'amigables con los murciélagos' abre nuevas oportunidades de mercado y fomenta la conservación ecológica (Freepik)

La restauración del corredor biológico por la siembra de agaves ha devuelto el verdor y abrió nuevas oportunidades de mercado con tequilas certificados como “amigables con los murciélagos”.

Esto incentiva prácticas agrícolas respetuosas y refuerza los lazos entre científicos, agricultores y comunidades.

Garantizar la supervivencia del agave y de los murciélagos no solo protege tradiciones mexicanas, sino que también fortalece la salud del ecosistema y el bienestar de los pobladores que dependen de este vínculo inquebrantable.