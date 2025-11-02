Desde Tokio hasta Nueva York: las 10 mejores ciudades gastronómicas del mundo

La gastronomía se volvió un eje central para el turismo internacional, cada ciudad presenta una escena culinaria única y diferenciada

Viajar permite descubrir no solo paisajes y culturas, sino también sabores únicos que definen la identidad de cada destino. Las ciudades tienen escenas culinarias particulares que invitan a explorar mercados, restaurantes y tradiciones propias, lo que convierte a la gastronomía en uno de los mayores atractivos para quienes buscan experiencias completas.

Este listado reúne las mejores ciudades del mundo para los amantes de la buena mesa, según el ranking elaborado por Condé Nast Traveler en sus Reader’s Choice Awards.

Basado en las preferencias de miles de viajeros, el reconocimiento destaca los destinos con propuestas culinarias relevantes tanto por su historia como por su innovación y calidad.

1. Tokio (Japón)

En Tokio la variedad va desde puestos de sushi exprés hasta una de las mayores concentraciones de estrellas Michelin del mundo (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

La capital japonesa emerge como una meca gastronómica incomparable. En sitios como Tsukiji Outer Market, los puestos de sushi exprés se mezclan con restaurantes que suman decenas de estrellas Michelin, lo que posiciona a Tokio por encima de París y Nueva York en ese aspecto.

El sushi es protagonista en Tokio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad invita a recorrerla a través de sus sabores: ramen en la medianoche, pastelerías en los subterráneos comerciales llamados “depachika”, y un abanico de experiencias culinarias que deja una huella inconfundible en quien la visita.

2. Santa Fe (Estados Unidos)

Santa Fe combina tradiciones indígenas y coloniales, el chile asado y el maíz aportan identidad a la gastronomía del desierto (AP foto/Susan Montoya Bryan)

En pleno desierto de Nuevo México, Santa Fe transmite su herencia a través de la cocina. El aroma del chile asado y del maíz remite a siglos de tradiciones indígenas y coloniales, plasmadas en recetas simples que narran historias locales.

Cada plato, cada tortilla rellena con ingredientes frescos, revela cómo el tiempo y la fusión cultural dejaron su marca en la mesa.

3. Madrid (España)

Los clásicos churros con chocolate y el jamón ibérico destacan en Madrid, donde la comida se convierte en un auténtico rito social (REUTERS/Guillermo Martinez)

Madrid convierte la gastronomía en un verdadero rito social. Desde los clásicos churros con chocolate al amanecer hasta el corte milimétrico del jamón ibérico en sus barras, la ciudad ofrece un recorrido sensorial que va más allá de comer.

Madrid alberga a grandes chefs (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mercados bulliciosos abastecen a chefs innovadores, las tapas prolongan las charlas y la vida cotidiana se inserta en una costumbre culinaria que abarca todo el día.

4. Chiang Mai (Tailandia)

Chiang Mai es famosa por sus mercados callejeros, el laab ped y la nam prik ong muestran el equilibrio culinario de la ciudad (REUTERS/Artorn Pooksasook)

El norte tailandés encuentra en Chiang Mai un punto de encuentro para sabores intensos y auténticos. El bullicio de los mercados callejeros, los woks en acción y las especias flotando en el aire ofrecen una escena abierta a todos, sin distinciones.

Opciones locales como el laab ped (una ensalada de pato picante) o la nam prik ong (una pasta de chile con carne de cerdo y tomate), ilustran la mezcla de profundidad y sencillez que define a esta ciudad, donde el comer sucede tanto a la orilla del río como bajo el vasto cielo del sudeste asiático.

5. Quito (Ecuador)

Quito mezcla raíces indígenas y herencias costeras, el llapingacho y el encebollado reflejan la diversidad de la cocina andina (REUTERS/Henry Romero)

La cocina quiteña florece en la altitud andina con una propuesta sorprendente. Los mercados están repletos de frutas tropicales, junto a empanadas recién hechas y tortillas de plátano rellenas de queso.

Platos emblemáticos como el llapingacho o el encebollado reflejan la unión de raíces indígenas y herencias costeras. Nuevas generaciones de chefs exploran esa tradición, dándole un aire contemporáneo y diverso.

6. Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

En Ciudad del Cabo confluyen influencias africanas malayas indias y europeas, la geografía ofrece productos frescos del mar y del campo (Freepik)

En la punta sur del continente africano, Ciudad del Cabo fusiona tradiciones culinarias africanas, malayas, indias y europeas en recetas que privilegian los productos del mar y de los campos cercanos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia se completa con vinos locales y una vista privilegiada del Atlántico, en una ciudad que expresa su identidad mirando siempre hacia el porvenir.

7. Lisboa (Portugal)

Lisboa conserva recetas sencillas como las sardinas asadas y los pasteles de nata, el licor de cereza destaca en los encuentros locales (REUTERS/Pedro Nunes)

Lisboa despliega su carácter en sabores sencillos y entrañables, como sardinas asadas o pasteles de nata recién salidos del horno. Detalles como el licor de cereza compartido entre amigos ayudan a pintar el retrato de la ciudad.

Las tabernas y bodegas tradicionales dan paso a nuevos espacios donde lo auténtico se mantiene intacto, lejos de modas pasajeras.

8. San Sebastián (España)

San Sebastián combina la alta cocina de estrellas Michelin con la tradición vasca, los pintxos y el txakolí marcan el pulso del lugar (REUTERS/Vincent West)

La ciudad vasca se ganó un lugar en los mapas gastronómicos por su concentración de restaurantes con estrellas Michelin, pero mantiene un equilibrio con la cultura popular.

Las barras de la Parte Vieja ofrecen pintxos y copas de txakolí, elementos esenciales para entender el vínculo entre cocina de alta gama y gusto por lo tradicional. Cada calle esconde una invitación a explorar nuevos sabores.

9. Palma (Mallorca, España)

Palma transforma la experiencia mediterránea, chefs y mercados renuevan recetas mallorquinas en terrazas y calles históricas (REUTERS/Enrique Calvo)

Palma trasciende su imagen de destino playero al plantear una escena culinaria en constante renovación. Chefs locales redescubren ingredientes mallorquines para elevar recetas clásicas, mientras los mercados y panaderías invitan tanto a cocinar como a degustar en el momento.

Los postres y las tarrazas son parte del escenario gastronómico de Palma - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cenar en una terraza durante la puesta del sol o recorrer las calles históricas en busca de un postre son parte fundamental de su atractivo gastronómico.

10. Nueva York (Estados Unidos)

Nueva York fusiona cocinas globales, la pizza de barrio en Brooklyn y los restaurantes de mantel blanco comparten protagonismo (REUTERS/Lucas Jackson)

Nueva York es sinónimo de diversidad culinaria. El ritmo acelerado de la ciudad se refleja en una oferta inabarcable, con restaurantes de mantel blanco y carritos callejeros que rivalizan en sabores.

En Brooklyn, la pizza conserva su sabor de barrio, mientras Manhattan mezcla sofisticación y una creatividad que no tiene límites. Comer en esta ciudad es dejarse guiar por el antojo: cada rincón impone su propio sello.