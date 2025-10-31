Tendencias

Día Internacional del Arroz: 7 recetas dulces y saladas que muestran su versatilidad

Cada 31 de octubre se conmemora esta fecha, que resalta el protagonismo de este alimento en la gastronomía global, a través de preparaciones adaptadas a todos los gustos

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
La versatilidad del arroz lo
La versatilidad del arroz lo convierte en ingrediente principal tanto en preparaciones simples como en platos elaborados de diferentes culturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz tiene un papel protagónico en la alimentación diaria a nivel mundial y cada 31 de octubre, con el Día Internacional del Arroz, crece el interés por conocer nuevas maneras de prepararlo. Este cereal permite crear platos muy variados, desde preparaciones reconfortantes hasta otras que sorprenden por su simpleza y sabor.

Saladas o dulces, seis recetas que muestran diferentes opciones para disfrutar este alimento versátil:

1- Croquetas de arroz

Las croquetas de arroz permiten
Las croquetas de arroz permiten reutilizar restos de arroz transformándolos en bocados dorados y crujientes, ideales para entradas o acompañamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las croquetas de arroz ofrecen una solución práctica y económica para aprovechar restos del día anterior. Crujientes por fuera y tiernas por dentro, pueden servirse como entrada, plato principal acompañado de ensalada, o como bocadillo para reuniones informales.

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz blanco o amarillo cocido
  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de queso rallado
  • 2 cucharadas de perejil picado
  • ½ taza de pan rallado (y extra para rebozar)
  • Sal y pimienta
  • Aceite para freír

Paso a paso

  1. Mezclar el arroz cocido con el huevo, el queso rallado, el perejil, el pan rallado, sal y pimienta en un bol grande.
  2. Formar pequeñas bolas o cilindros con la mezcla.
  3. Pasar cada croqueta por pan rallado extra para cubrir bien.
  4. Calentar abundante aceite en una sartén.
  5. Freír las croquetas en tandas hasta que estén doradas.
  6. Escurrir sobre papel absorbente antes de servir.

2- Risotto fácil de queso

El risotto fácil de queso
El risotto fácil de queso ofrece una versión cremosa y reconfortante de la clásica receta italiana, perfecta para experimentar en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El risotto fácil de queso es una alternativa básica y sabrosa para experimentar con el clásico italiano en casa. Solo requiere ingredientes simples y no exige técnicas avanzadas, lo que permite obtener una preparación cremosa y reconfortante.

Ingredientes

  • 1 taza de arroz arborio o doble carolina
  • 1 litro de caldo de verduras
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 cucharadas de manteca
  • 50 g de queso rallado (parmesano o similar)
  • Pimienta negra
  • Sal

Paso a paso

  1. Picar la cebolla y rehogar en una olla con una cucharada de manteca.
  2. Incorporar el arroz y mezclar hasta que los granos queden bien cubiertos.
  3. Agregar un cucharón de caldo caliente, removiendo hasta que se absorba.
  4. Continuar añadiendo el caldo de a poco, mezclando siempre.
  5. Cocinar aproximadamente 18 minutos hasta que la textura esté cremosa.
  6. Apagar el fuego, añadir la manteca y el queso. Revolver para integrar.
  7. Sazonar con sal y pimienta al gusto y servir inmediatamente.

3- Sushi casero sencillo

El sushi casero sencillo invita
El sushi casero sencillo invita a descubrir la cocina japonesa con ingredientes básicos y una preparación práctica para quienes disfrutan de bocados frescos y coloridos (Freepik)

El sushi casero sencillo permite acercarse a la cocina japonesa desde lo básico y sin complicaciones. Con arroz, verduras y algún ingrediente de mar o pollo, resulta práctico para quienes quieren animarse a preparar bocados frescos y coloridos.

Ingredientes

  • 1 taza de arroz para sushi
  • 1 ¼ taza de agua
  • 2 cucharadas de vinagre de arroz
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • 3 hojas de alga nori
  • Palta, zanahoria, pepino, pollo cocido o pescado (a elección)

Paso a paso

  1. Enjuagar el arroz varias veces y escurrir.
  2. Cocinar con el agua y dejar reposar tapado una vez listo.
  3. Mezclar el vinagre, el azúcar y la sal, incorporar con suavidad al arroz tibio.
  4. Extender el arroz sobre el alga nori y colocar tiras de vegetales, pescado o pollo.
  5. Arrollar con la ayuda de una esterilla y cortar en bocados.

4- Arroz con leche

El arroz con leche es
El arroz con leche es un postre tradicional transmitido por generaciones, apreciado por su textura cremosa, sabor delicado y fácil preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta del arroz con leche se transmite de generación en generación en múltiples culturas. Muy apreciado por su textura cremosa y sabor delicado, este postre utiliza pocos ingredientes y se prepara fácilmente.

Ingredientes

  • 1 litro de leche entera
  • 100 g de arroz blanco
  • 120 g de azúcar
  • 1 rama de canela
  • Piel de 1 limón
  • 1 pizca de sal
  • Canela molida para decorar

Paso a paso

  1. Lavar el arroz en agua hasta que salga clara.
  2. Calentar la leche en una olla junto con la canela, la piel de limón y la sal.
  3. Incorporar el arroz y cocinar a fuego bajo, removiendo cada tanto.
  4. Cuando el arroz esté tierno, retirar la piel de limón y la canela.
  5. Añadir el azúcar, mezclar bien y cocinar unos minutos más.
  6. Distribuir en recipientes y espolvorear canela al servir.

5- Paella de verduras

La paella de verduras adapta
La paella de verduras adapta el plato español a una versión nutritiva y sencilla, reuniendo una variedad de vegetales y arroz de grano corto (Adobe Stock)

La paella de verduras toma la esencia de la receta tradicional española y la adapta a una versión sencilla y nutritiva. Solo se usan vegetales y arroz, lo que la hace apta para todos los gustos.

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz de grano corto
  • 1 litro de caldo de verduras
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 1 tomate
  • 100 g de arvejas
  • 1 zanahoria
  • 2 dientes de ajo
  • Hebras de azafrán o una pizca de cúrcuma
  • Aceite de oliva
  • Sal

Paso a paso

  1. Picar todos los vegetales y saltearlos en una paellera con aceite.
  2. Añadir el ajo y el tomate pelado y picado.
  3. Incorporar el arroz, mezclar y sumar el caldo caliente y el azafrán o cúrcuma.
  4. Cocinar a fuego fuerte cinco minutos y después a fuego bajo hasta que el líquido se absorba.
  5. Retirar del fuego, tapar y dejar reposar unos minutos antes de servir.

6- Budín de arroz fácil

El budín de arroz fácil
El budín de arroz fácil es una propuesta dulce que aprovecha el arroz cocido sobrante, brindando una solución práctica para meriendas y postres improvisados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El budín de arroz fácil es una receta aprovechable para consumir arroz que sobró de otras comidas. Su resultado es húmedo y dulce, ideal para la merienda o un postre improvisado.

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz cocido
  • ½ litro de leche
  • 3 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 30 g de manteca
  • Ralladura de un limón pequeño

Paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar y la vainilla.
  2. Integrar el arroz, la leche, la manteca derretida y la ralladura de limón.
  3. Verter en un molde enmantecado.
  4. Cocinar en horno medio hasta que la superficie esté dorada y firme.
  5. Dejar entibiar y desmoldar.

7- Arroz chaufa fácil

El arroz chaufa fácil combina
El arroz chaufa fácil combina ingredientes accesibles y es ideal para aprovechar las sobras de arroz en una comida sabrosa y práctica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz chaufa fácil fusiona sabores conocidos y es ideal para aprovechar arroz cocido del día anterior. Esta adaptación rápida requiere pocos pasos y satisface con ingredientes accesibles.

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz blanco cocido
  • 1 pechuga de pollo cocida y en cubos
  • 2 huevos
  • 1 cebolla de verdeo
  • 1 pimiento chico
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • Aceite
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Saltar la cebolla de verdeo y el pimiento troceado en una sartén con un poco de aceite.
  2. Añadir el pollo y cocinar brevemente.
  3. Empujar los ingredientes a un lado, agregar los huevos batidos y mezclarlos hasta que cuajen.
  4. Sumar el arroz y la salsa de soja, removiendo bien.
  5. Probar y ajustar sal y pimienta.

Temas Relacionados

Día Internacional del ArrozArrozRecetas fácilesÚltimas noticias

Últimas Noticias

5 ideas fáciles para hacer en casa y mantener el orden en todos los ambientes

Los consejos de una experta para optimizar armarios y cajones mediante métodos simples y la reutilización de elementos cotidianos

5 ideas fáciles para hacer

Una reforma inteligente le dio nueva vida y diseño a una casa centenaria en Martínez

El proceso de restauración de la vivienda de 1912 fusionó pasado y presente, logrando ambientes vibrantes y creativos que reflejan la evolución familiar

Una reforma inteligente le dio

Los mejores trucos para que tu árbol de palta se llene de frutos

Recomendaciones clave de un especialista para lograr que el árbol prospere en entornos urbanos. Desde la elección del sitio hasta la poda, superando los desafíos del clima para maximizar la producción

Los mejores trucos para que

Disfraces de Halloween para perros, imaginación y diversión en casa

Siete propuestas sencillas y prácticas hacen posible que los animales de compañía se luzcan durante la noche más escalofriante del año

Disfraces de Halloween para perros,

Científicos desarrollaron un antiveneno innovador que protege contra 17 serpientes

El antídoto creado por investigadores de Dinamarca y el Reino Unido podría mejorar el manejo de emergencias por envenenamiento. Cuáles son los desafíos según experto de la Asociación Toxicológica Argentina consultado por Infobae

Científicos desarrollaron un antiveneno innovador
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar futuro: el BCRA enfrenta

Dólar futuro: el BCRA enfrenta una rueda clave tras el récord de ventas en septiembre

Ricardo Arriazu: “Cuando el riesgo país caiga por debajo de los 500 puntos, Argentina volverá al mercado de capitales”

Científicos desarrollaron un antiveneno innovador que protege contra 17 serpientes

Por efecto de la apertura de importaciones, las pick-up argentinas cayeron al 16% del mercado en dos años

Antes de la reunión en Olivos, en Casa Rosada le bajan el tono a los dichos de Macri sobre el futuro del PRO

INFOBAE AMÉRICA
Científicos desarrollaron un antiveneno innovador

Científicos desarrollaron un antiveneno innovador que protege contra 17 serpientes

La actividad industrial de China acumuló siete meses de caída y evidencia el desgaste del modelo impuesto por Xi Jinping

Qué leer esta semana: “Sobre Dios”, de Byung Chul Han; una novela para acompañar trastornos alimenticios y “La fatiga por azúcar”

Cómo un veterano de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en uno de los cazafantasmas más prolíficos de Inglaterra

Cómo celebrar un cumpleaños inolvidable en los parques temáticos de Walt Disney World Resort

TELESHOW
Quién es Dulceida, la influencer

Quién es Dulceida, la influencer española creadora de los Premios ÍDOLO

Guía para seguir los Premios ÍDOLO Argentina 2025, la gran gala del mundo digital

El paso de Marley por las hornallas de MasterChef Celebrity: de la chicana de Wanda Nara a los elogios del jurado

Milo J reveló qué actividad tuvo que dejar de hacer a raíz de su fama: “Lo amaba con el corazón”

Momi Giardina presentó un plato de rana en MasterChef Celebrity y el jurado fue letal: “Alto chicle”