Día Internacional del Arroz: 7 recetas dulces y saladas que muestran su versatilidad

El arroz tiene un papel protagónico en la alimentación diaria a nivel mundial y cada 31 de octubre, con el Día Internacional del Arroz, crece el interés por conocer nuevas maneras de prepararlo. Este cereal permite crear platos muy variados, desde preparaciones reconfortantes hasta otras que sorprenden por su simpleza y sabor.
Saladas o dulces, seis recetas que muestran diferentes opciones para disfrutar este alimento versátil:
1- Croquetas de arroz
Las croquetas de arroz ofrecen una solución práctica y económica para aprovechar restos del día anterior. Crujientes por fuera y tiernas por dentro, pueden servirse como entrada, plato principal acompañado de ensalada, o como bocadillo para reuniones informales.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz blanco o amarillo cocido
- 1 huevo
- 3 cucharadas de queso rallado
- 2 cucharadas de perejil picado
- ½ taza de pan rallado (y extra para rebozar)
- Sal y pimienta
- Aceite para freír
Paso a paso
- Mezclar el arroz cocido con el huevo, el queso rallado, el perejil, el pan rallado, sal y pimienta en un bol grande.
- Formar pequeñas bolas o cilindros con la mezcla.
- Pasar cada croqueta por pan rallado extra para cubrir bien.
- Calentar abundante aceite en una sartén.
- Freír las croquetas en tandas hasta que estén doradas.
- Escurrir sobre papel absorbente antes de servir.
2- Risotto fácil de queso
El risotto fácil de queso es una alternativa básica y sabrosa para experimentar con el clásico italiano en casa. Solo requiere ingredientes simples y no exige técnicas avanzadas, lo que permite obtener una preparación cremosa y reconfortante.
Ingredientes
- 1 taza de arroz arborio o doble carolina
- 1 litro de caldo de verduras
- 1 cebolla pequeña
- 2 cucharadas de manteca
- 50 g de queso rallado (parmesano o similar)
- Pimienta negra
- Sal
Paso a paso
- Picar la cebolla y rehogar en una olla con una cucharada de manteca.
- Incorporar el arroz y mezclar hasta que los granos queden bien cubiertos.
- Agregar un cucharón de caldo caliente, removiendo hasta que se absorba.
- Continuar añadiendo el caldo de a poco, mezclando siempre.
- Cocinar aproximadamente 18 minutos hasta que la textura esté cremosa.
- Apagar el fuego, añadir la manteca y el queso. Revolver para integrar.
- Sazonar con sal y pimienta al gusto y servir inmediatamente.
3- Sushi casero sencillo
El sushi casero sencillo permite acercarse a la cocina japonesa desde lo básico y sin complicaciones. Con arroz, verduras y algún ingrediente de mar o pollo, resulta práctico para quienes quieren animarse a preparar bocados frescos y coloridos.
Ingredientes
- 1 taza de arroz para sushi
- 1 ¼ taza de agua
- 2 cucharadas de vinagre de arroz
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 3 hojas de alga nori
- Palta, zanahoria, pepino, pollo cocido o pescado (a elección)
Paso a paso
- Enjuagar el arroz varias veces y escurrir.
- Cocinar con el agua y dejar reposar tapado una vez listo.
- Mezclar el vinagre, el azúcar y la sal, incorporar con suavidad al arroz tibio.
- Extender el arroz sobre el alga nori y colocar tiras de vegetales, pescado o pollo.
- Arrollar con la ayuda de una esterilla y cortar en bocados.
4- Arroz con leche
La receta del arroz con leche se transmite de generación en generación en múltiples culturas. Muy apreciado por su textura cremosa y sabor delicado, este postre utiliza pocos ingredientes y se prepara fácilmente.
Ingredientes
- 1 litro de leche entera
- 100 g de arroz blanco
- 120 g de azúcar
- 1 rama de canela
- Piel de 1 limón
- 1 pizca de sal
- Canela molida para decorar
Paso a paso
- Lavar el arroz en agua hasta que salga clara.
- Calentar la leche en una olla junto con la canela, la piel de limón y la sal.
- Incorporar el arroz y cocinar a fuego bajo, removiendo cada tanto.
- Cuando el arroz esté tierno, retirar la piel de limón y la canela.
- Añadir el azúcar, mezclar bien y cocinar unos minutos más.
- Distribuir en recipientes y espolvorear canela al servir.
5- Paella de verduras
La paella de verduras toma la esencia de la receta tradicional española y la adapta a una versión sencilla y nutritiva. Solo se usan vegetales y arroz, lo que la hace apta para todos los gustos.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz de grano corto
- 1 litro de caldo de verduras
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1 tomate
- 100 g de arvejas
- 1 zanahoria
- 2 dientes de ajo
- Hebras de azafrán o una pizca de cúrcuma
- Aceite de oliva
- Sal
Paso a paso
- Picar todos los vegetales y saltearlos en una paellera con aceite.
- Añadir el ajo y el tomate pelado y picado.
- Incorporar el arroz, mezclar y sumar el caldo caliente y el azafrán o cúrcuma.
- Cocinar a fuego fuerte cinco minutos y después a fuego bajo hasta que el líquido se absorba.
- Retirar del fuego, tapar y dejar reposar unos minutos antes de servir.
6- Budín de arroz fácil
El budín de arroz fácil es una receta aprovechable para consumir arroz que sobró de otras comidas. Su resultado es húmedo y dulce, ideal para la merienda o un postre improvisado.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz cocido
- ½ litro de leche
- 3 huevos
- 100 g de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 30 g de manteca
- Ralladura de un limón pequeño
Paso a paso
- Batir los huevos con el azúcar y la vainilla.
- Integrar el arroz, la leche, la manteca derretida y la ralladura de limón.
- Verter en un molde enmantecado.
- Cocinar en horno medio hasta que la superficie esté dorada y firme.
- Dejar entibiar y desmoldar.
7- Arroz chaufa fácil
El arroz chaufa fácil fusiona sabores conocidos y es ideal para aprovechar arroz cocido del día anterior. Esta adaptación rápida requiere pocos pasos y satisface con ingredientes accesibles.
Ingredientes
- 2 tazas de arroz blanco cocido
- 1 pechuga de pollo cocida y en cubos
- 2 huevos
- 1 cebolla de verdeo
- 1 pimiento chico
- 2 cucharadas de salsa de soja
- Aceite
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Saltar la cebolla de verdeo y el pimiento troceado en una sartén con un poco de aceite.
- Añadir el pollo y cocinar brevemente.
- Empujar los ingredientes a un lado, agregar los huevos batidos y mezclarlos hasta que cuajen.
- Sumar el arroz y la salsa de soja, removiendo bien.
- Probar y ajustar sal y pimienta.