Día Internacional del Arroz: 7 recetas dulces y saladas que muestran su versatilidad

La versatilidad del arroz lo convierte en ingrediente principal tanto en preparaciones simples como en platos elaborados de diferentes culturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz tiene un papel protagónico en la alimentación diaria a nivel mundial y cada 31 de octubre, con el Día Internacional del Arroz, crece el interés por conocer nuevas maneras de prepararlo. Este cereal permite crear platos muy variados, desde preparaciones reconfortantes hasta otras que sorprenden por su simpleza y sabor.

Saladas o dulces, seis recetas que muestran diferentes opciones para disfrutar este alimento versátil:

1- Croquetas de arroz

Las croquetas de arroz permiten reutilizar restos de arroz transformándolos en bocados dorados y crujientes, ideales para entradas o acompañamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las croquetas de arroz ofrecen una solución práctica y económica para aprovechar restos del día anterior. Crujientes por fuera y tiernas por dentro, pueden servirse como entrada, plato principal acompañado de ensalada, o como bocadillo para reuniones informales.

Ingredientes

2 tazas de arroz blanco o amarillo cocido

1 huevo

3 cucharadas de queso rallado

2 cucharadas de perejil picado

½ taza de pan rallado (y extra para rebozar)

Sal y pimienta

Aceite para freír

Paso a paso

Mezclar el arroz cocido con el huevo, el queso rallado, el perejil, el pan rallado, sal y pimienta en un bol grande. Formar pequeñas bolas o cilindros con la mezcla. Pasar cada croqueta por pan rallado extra para cubrir bien. Calentar abundante aceite en una sartén. Freír las croquetas en tandas hasta que estén doradas. Escurrir sobre papel absorbente antes de servir.

2- Risotto fácil de queso

El risotto fácil de queso ofrece una versión cremosa y reconfortante de la clásica receta italiana, perfecta para experimentar en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El risotto fácil de queso es una alternativa básica y sabrosa para experimentar con el clásico italiano en casa. Solo requiere ingredientes simples y no exige técnicas avanzadas, lo que permite obtener una preparación cremosa y reconfortante.

Ingredientes

1 taza de arroz arborio o doble carolina

1 litro de caldo de verduras

1 cebolla pequeña

2 cucharadas de manteca

50 g de queso rallado (parmesano o similar)

Pimienta negra

Sal

Paso a paso

Picar la cebolla y rehogar en una olla con una cucharada de manteca. Incorporar el arroz y mezclar hasta que los granos queden bien cubiertos. Agregar un cucharón de caldo caliente, removiendo hasta que se absorba. Continuar añadiendo el caldo de a poco, mezclando siempre. Cocinar aproximadamente 18 minutos hasta que la textura esté cremosa. Apagar el fuego, añadir la manteca y el queso. Revolver para integrar. Sazonar con sal y pimienta al gusto y servir inmediatamente.

3- Sushi casero sencillo

El sushi casero sencillo invita a descubrir la cocina japonesa con ingredientes básicos y una preparación práctica para quienes disfrutan de bocados frescos y coloridos (Freepik)

El sushi casero sencillo permite acercarse a la cocina japonesa desde lo básico y sin complicaciones. Con arroz, verduras y algún ingrediente de mar o pollo, resulta práctico para quienes quieren animarse a preparar bocados frescos y coloridos.

Ingredientes

1 taza de arroz para sushi

1 ¼ taza de agua

2 cucharadas de vinagre de arroz

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de sal

3 hojas de alga nori

Palta, zanahoria, pepino, pollo cocido o pescado (a elección)

Paso a paso

Enjuagar el arroz varias veces y escurrir. Cocinar con el agua y dejar reposar tapado una vez listo. Mezclar el vinagre, el azúcar y la sal, incorporar con suavidad al arroz tibio. Extender el arroz sobre el alga nori y colocar tiras de vegetales, pescado o pollo. Arrollar con la ayuda de una esterilla y cortar en bocados.

4- Arroz con leche

El arroz con leche es un postre tradicional transmitido por generaciones, apreciado por su textura cremosa, sabor delicado y fácil preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta del arroz con leche se transmite de generación en generación en múltiples culturas. Muy apreciado por su textura cremosa y sabor delicado, este postre utiliza pocos ingredientes y se prepara fácilmente.

Ingredientes

1 litro de leche entera

100 g de arroz blanco

120 g de azúcar

1 rama de canela

Piel de 1 limón

1 pizca de sal

Canela molida para decorar

Paso a paso

Lavar el arroz en agua hasta que salga clara. Calentar la leche en una olla junto con la canela, la piel de limón y la sal. Incorporar el arroz y cocinar a fuego bajo, removiendo cada tanto. Cuando el arroz esté tierno, retirar la piel de limón y la canela. Añadir el azúcar, mezclar bien y cocinar unos minutos más. Distribuir en recipientes y espolvorear canela al servir.

5- Paella de verduras

La paella de verduras adapta el plato español a una versión nutritiva y sencilla, reuniendo una variedad de vegetales y arroz de grano corto (Adobe Stock)

La paella de verduras toma la esencia de la receta tradicional española y la adapta a una versión sencilla y nutritiva. Solo se usan vegetales y arroz, lo que la hace apta para todos los gustos.

Ingredientes

2 tazas de arroz de grano corto

1 litro de caldo de verduras

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 tomate

100 g de arvejas

1 zanahoria

2 dientes de ajo

Hebras de azafrán o una pizca de cúrcuma

Aceite de oliva

Sal

Paso a paso

Picar todos los vegetales y saltearlos en una paellera con aceite. Añadir el ajo y el tomate pelado y picado. Incorporar el arroz, mezclar y sumar el caldo caliente y el azafrán o cúrcuma. Cocinar a fuego fuerte cinco minutos y después a fuego bajo hasta que el líquido se absorba. Retirar del fuego, tapar y dejar reposar unos minutos antes de servir.

6- Budín de arroz fácil

El budín de arroz fácil es una propuesta dulce que aprovecha el arroz cocido sobrante, brindando una solución práctica para meriendas y postres improvisados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El budín de arroz fácil es una receta aprovechable para consumir arroz que sobró de otras comidas. Su resultado es húmedo y dulce, ideal para la merienda o un postre improvisado.

Ingredientes

2 tazas de arroz cocido

½ litro de leche

3 huevos

100 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

30 g de manteca

Ralladura de un limón pequeño

Paso a paso

Batir los huevos con el azúcar y la vainilla. Integrar el arroz, la leche, la manteca derretida y la ralladura de limón. Verter en un molde enmantecado. Cocinar en horno medio hasta que la superficie esté dorada y firme. Dejar entibiar y desmoldar.

7- Arroz chaufa fácil

El arroz chaufa fácil combina ingredientes accesibles y es ideal para aprovechar las sobras de arroz en una comida sabrosa y práctica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz chaufa fácil fusiona sabores conocidos y es ideal para aprovechar arroz cocido del día anterior. Esta adaptación rápida requiere pocos pasos y satisface con ingredientes accesibles.

Ingredientes

2 tazas de arroz blanco cocido

1 pechuga de pollo cocida y en cubos

2 huevos

1 cebolla de verdeo

1 pimiento chico

2 cucharadas de salsa de soja

Aceite

Sal y pimienta

Paso a paso

Saltar la cebolla de verdeo y el pimiento troceado en una sartén con un poco de aceite. Añadir el pollo y cocinar brevemente. Empujar los ingredientes a un lado, agregar los huevos batidos y mezclarlos hasta que cuajen. Sumar el arroz y la salsa de soja, removiendo bien. Probar y ajustar sal y pimienta.