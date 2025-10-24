Tendencias

Así es la estricta rutina de entrenamiento y alimentación de Amal, la esposa de George Clooney

La abogada de 47 años combina caminatas, ejercicios de fuerza y pilates, además de una dieta centrada en vegetales y pescados azules

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
La rutina diaria de Amal
La rutina diaria de Amal Clooney destaca la importancia del equilibrio entre actividad física y vida profesional (REUTERS/Maja Smiejkowska)

A los 47 años, Amal Clooney, pareja de George Clooney, combina su exigente carrera como abogada y defensora de los derechos humanos con una vida activa y una alimentación planificada.

Su rutina diaria incorpora ejercicio físico en diversas modalidades y un desayuno poco habitual.

Rutina de entrenamiento: fuerza, pilates y actividad diaria

La base de la rutina de ejercicio de Amal abarca desde caminatas diarias hasta entrenamiento de fuerza y pilates.

La abogada dedica cada día al menos una hora a caminar a paso ligero, lo que contribuye a mejorar la resistencia y la salud cardiovascular. Esta actividad ayuda a contrarrestar el sedentarismo, un problema común en quienes pasan largas jornadas frente al ordenador.

El entrenamiento de fuerza y
El entrenamiento de fuerza y pilates fortalece la salud muscular y ósea en mujeres a partir de los 45 años (Geisler-Fotopress GmbH)

Además, Clooney incorpora 20 minutos diarios de levantamiento de pesas, una práctica que, según ella, vuelve el cuerpo más firme, definido y funcional, sin que ello implique un aumento excesivo de masa muscular.

El entrenamiento de fuerza es especialmente relevante para la salud femenina, ya que fortalece huesos y músculos y favorece el equilibrio hormonal, aspectos importantes en la perimenopausia.

El pilates también ocupa un lugar destacado en la rutina de Clooney, y centrar el trabajo en el fortalecimiento del core y la funcionalidad muscular. Cuando el tiempo lo permite, la abogada y George optan por el tenis como actividad recreativa, lo que añade variedad y motivación a su programa de ejercicio.

Alimentación: dieta pescetariana, calidad y variedad

La dieta pescetariana elegida por
La dieta pescetariana elegida por Amal Clooney prioriza el consumo de pescado azul por sus beneficios cardiovasculares (REUTERS/Yara Nardi)

En el ámbito de la alimentación saludable, Clooney sorprendió al incorporar la sopa de algas como desayuno habitual, una elección que, aunque común en Asia, resulta poco frecuente en Occidente. Según afirmó en una entrevista para Vogue, el ingrediente secreto de Amal es el alga marina.

Este superalimento, ampliamente consumido en países asiáticos, aporta una alta concentración de vitaminas, minerales, proteínas y aminoácidos, lo que contribuye a mantener la energía y el bienestar general.

El consumo de algas, según datos de la Clínica Universidad de Navarra, ofrece beneficios como el aporte de yodo, hierro, calcio, magnesio y vitaminas A, C, E y K, además de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios.

Además, su alto contenido en fibra ayuda a generar sensación de saciedad, lo que puede contribuir al control de los antojos y a la regulación del metabolismo. No obstante, es importante la moderación, ya que un consumo excesivo de algas puede acarrear riesgos por el alto contenido de yodo.

El tenis y las caminatas
El tenis y las caminatas rápidas forman parte del estilo de vida activo de la abogada y defensora de los derechos humanos (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La dieta de Clooney no se limita a las algas. Según ha divulgado la abogada, es pescetariana y consume pescado azul al menos tres veces por semana, con preferencia por el salmón, la caballa, el atún y el pez espada.

Estos pescados, abundantes en ácidos grasos omega 3, favorecen la salud cardiovascular y hormonal.

La combinación de ejercicio cardiovascular, entrenamiento de fuerza y una alimentación rica en nutrientes se traduce en beneficios tangibles para la salud femenina a partir de los 45 años. Este enfoque integral contribuye al bienestar físico y emocional, al control del peso y a la prevención de enfermedades asociadas al envejecimiento.

La elección de Clooney de desayunar sopa de algas generó reacciones encontradas. Mientras algunos entusiastas del bienestar elogian su compromiso con la alimentación limpia, otros consideran extraña la idea de incorporar estos ingredientes en la primera comida del día.

Según Cleveland Clinic, “los componentes químicos vegetales naturales de las algas (fitoquímicos) y su bajo contenido de calorías y grasas las convierten en una fuente de nutrición o superalimento. Las algas marinas contienen varios nutrientes que ayudan a prevenir enfermedades, como polifenoles y ácidos grasos omega-3. También son ricas en carotenoides como el betacaroteno y la luteína”.

Temas Relacionados

Amal ClooneySalud y bienestarRutina de ejercicioAlimentación saludableSopa de algasMujeres mayores de 45 añosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Se consagró como una de las mujeres más en forma del mundo según CrossFit Games 2025 y compartió el paso a paso de su rutina

Un reporte de The Independent detalló cómo la atleta británica, Aimee Cringle, combina bloques de alta intensidad con movimientos gimnásticos y cardiovasculares que ponen a prueba potencia, resistencia y coordinación

Se consagró como una de

3 señales claves que ayudan a identificar una relación basada en la codependencia

El experto Mark Travers, en su columna para Forbes, destacó que ciertos patrones pueden indicar que el vínculo depende más de la dinámica emocional que de un afecto genuino, y reconocerlos es clave para la salud emocional

3 señales claves que ayudan

El deporte recomendado por Harvard para ganar fuerza, flexibilidad y salud, sin gimnasio ni equipamiento

Las rutinas con peso corporal permiten fortalecer todos los grupos musculares, prevenir lesiones y mejorar la movilidad. Por qué cada vez más atletas de elite optan por esta práctica

El deporte recomendado por Harvard

Los cuatro miedos que alimentan la ansiedad y cómo reconocerlos a tiempo

El temor al juicio social, a la falta, al fracaso y a que todo salga mal son los cuatro pilares que sostienen la ansiedad. Identificarlos permite entender su origen, reducir su impacto y recuperar el equilibrio emocional, según coinciden los especialistas en salud mental

Los cuatro miedos que alimentan

La peculiar historia de Kari y Alfred, una mujer que salvó al puercoespín que conquistó a internet

El animal silvestre logró recuperarse de una lesión gracias a la atención de su ‘vecina humana’, quien documentó la experiencia en redes sociales

La peculiar historia de Kari
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025 en vivo: las

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

Rige la veda electoral por las elecciones 2025: qué está prohibido hacer y hasta cuándo durará

El último mensaje de Milei antes de la veda electoral: “No perdamos la esperanza, vayamos a votar”

Dónde voto: consultá el padrón electoral de las elecciones nacionales legislativas 2025

Dónde voto en Mendoza: consultá el padrón electoral del domingo 26 de octubre de las elecciones 2025

INFOBAE AMÉRICA
Un adolescente de 16 años

Un adolescente de 16 años construyó una mano robótica avanzada con piezas de juguete

La creatividad podría rejuvenecer el cerebro hasta 7 años, según la ciencia

Marco Rubio: “Hamas no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro gobierno de Gaza”

El día a día de Francisco, la cría de elefanta marina que nació en una playa de Maldonado y lleva días en la arena

Sin tregua: un bombardeo de Putin dejó dos muertos en Kherson y un dron ucraniano estalló cerca de Moscú

TELESHOW
El emotivo mensaje de Valeria

El emotivo mensaje de Valeria Gastaldi para Lourdes y Bandana: “Gracias al equipo que fuimos”

“¿No hay un piquito para mí?“: Martín Seefeld contó la historia detrás de la escena viral de Los Simuladores

Pelao Khe y el libro que encendió su imaginación: “Me ayudó a construir historias”

Virginia da Cunha de Bandana, a flor de piel: “Sabíamos que Lourdes estaba con él y podía salir perjudicada”

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”