Los 10 castillos más impresionantes del mundo: del cañonazo de Edimburgo a la puerta al infierno de Houska

Los castillos más emblemáticos del mundo combinan historia, arquitectura y misterio, convirtiéndose en escenarios de leyendas y relatos inolvidables

Cada tanto, la ficción parece quedarse corta ante la realidad. Existen lugares donde los pasillos no solo guardan ecos del pasado, sino que parecen haber sido diseñados para inspirar novelas, películas y leyendas. Los castillos más impresionantes del mundo no solo destacan por su arquitectura monumental, sino por las historias y secretos que albergan tras sus muros. Desde fortalezas que resistieron asedios hasta residencias convertidas en prisión, cada uno ofrece una mirada única a siglos de cultura, poder y misterio.

Castillo de Edimburgo, Escocia

Fortaleza icónica de la ciudad, famosa por su cañón histórico y el cementerio de perros militares

El imponente Castillo de Edimburgo es mucho más que el símbolo de la ciudad: domina el horizonte desde lo alto de una roca volcánica, a la que debe su posición estratégica y su resistencia histórica. Su interior alberga el cañón Mons Meg, una pieza de artillería forjada en el siglo XV capaz de lanzar proyectiles de piedra de 150 kilos a distancias superiores a tres kilómetros, una hazaña tecnológica para su época.

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Esta arma no solo sirvió en conflictos, sino que también protagonizó eventos públicos, hasta que explotó en 1681 durante un saludo de honor. Desde 1861, otra tradición mantiene viva la relación entre el castillo y la ciudad: cada día, exactamente a las 13 horas, se dispara una salva, conocida como el Cañonazo de la Una, que durante mucho tiempo permitió a los barcos en el Fiordo de Forth ajustar sus relojes. Además, el castillo cuenta con un pequeño cementerio, único en su tipo, donde descansan los perros de los oficiales del ejército, con lápidas grabadas a mano, lo que añade una dimensión emotiva y casi doméstica a esta fortaleza militar.

Castillo de Leap, Irlanda

Castillo asociado a fenómenos paranormales y hallazgos macabros en su calabozo oculto

En el corazón de Irlanda, el Castillo de Leap es célebre por sus historias de ocultismo y fenómenos paranormales. La figura de Mildred Darby sobresale entre sus propietarios: escritora y aficionada al espiritismo, organizó sesiones y experimentos esotéricos en el castillo durante la segunda mitad del siglo XIX. Sus relatos sobre la presencia de un “Elemental”, un espíritu inquietante que supuestamente atormentaba a los habitantes, se popularizaron en publicaciones de la época y convirtieron al castillo en un destino de referencia para los buscadores de misterios.

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Durante la Guerra Civil Irlandesa, la fortaleza fue saqueada e incendiada, quedando en ruinas durante décadas. A finales del siglo XX, el músico e historiador Sean Ryan emprendió una restauración minuciosa, descubriendo entre los escombros un calabozo oculto que contenía huesos humanos y relojes de bolsillo victorianos, evidencia de que las trampas mortales se utilizaron mucho tiempo después de la Edad Media. Hoy, Leap sigue siendo foco de leyendas y recorridos nocturnos.

Castillo de Houska, República Checa

Levantado sobre una grieta mítica, es célebre por sus leyendas y frescos demoníacos (Captura de video)

En medio de los espesos bosques de la República Checa, el Castillo de Houska desafía la lógica tanto por su ubicación como por su iconografía. Construido en el siglo XIII, su capilla central se erige sobre una grieta natural considerada, según la tradición local, una puerta al infierno. Para sellarla, se levantó el castillo encima, y sus muros se decoraron con frescos góticos inusuales: destacan figuras demoníacas y un centauro zurdo, imagen que en la iconografía medieval se vinculaba con la herejía.

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Una de las leyendas más repetidas cuenta que, antes de tapar la sima, los nobles ofrecieron el perdón a un prisionero condenado a muerte si accedía a descender. El hombre gritó aterrorizado tras unos metros y, al ser rescatado, tenía el cabello blanco y aspecto envejecido. Visitantes y equipos de investigación actuales mencionan que en la capilla se oyen pasos y ecos donde no existen pisos inferiores, lo que alimenta la fama sobrenatural del lugar.

Castillo de Hermitage, Escocia

Conocido por traiciones y prisiones en pozos, rodeado de leyendas oscuras del folclore local

En la frontera sur de Escocia, el Castillo de Hermitage se levanta sobre un terreno pantanoso, lo que ha contribuido a su leyenda y a su deterioro paulatino. Su historia está marcada por traiciones y violencia: aquí fue prisionero el sheriff Sir Alexander Ramsay, quien en 1342 fue encerrado en un pozo y sobrevivió 17 días gracias a los granos de avena que caían por las grietas del granero situado justo encima.

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La fortaleza también está asociada a la figura legendaria de Lord Soulis y el demonio Redcap, famoso en el folclore por teñir su gorro con sangre de sus víctimas. La estructura, construida con enormes bloques de piedra, ha ido hundiéndose lentamente en el fango, lo que ha dado pie a supersticiones locales sobre la tierra “tragando” el edificio como castigo por los horrores ocurridos en su interior.

Burg Eltz, Alemania

Castillo familiar que resistió asedios y conserva innovaciones medievales y estancias originales

En el recóndito valle del Mosela, Burg Eltz sobresale como uno de los castillos mejor conservados de Alemania. A lo largo del siglo XIV, resistió un asedio de dos años ordenado por el arzobispo de Tréveris, prueba de su carácter inexpugnable. Pero su innovación no se limitó a la defensa: en la Edad Media ya contaba con un sistema sanitario avanzado, compuesto por veinte inodoros que se limpiaban mediante un ingenioso uso del agua de lluvia, un lujo al alcance de muy pocos en ese tiempo.

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La habitación Rübenach atesora una armadura original del siglo XVI que pesa 25 kilos y una cama con dosel pintada a mano, instalada en el mismo lugar desde 1520. Burg Eltz sigue siendo propiedad de la misma familia desde hace más de 800 años, y se mantiene abierto al público con muchas de sus estancias intactas.

Castillo de Dragsholm, Dinamarca

Antigua prisión real, hoy mezcla historia, gastronomía y relatos de fantasmas (Digital StillCamera)

En la costa occidental de Dinamarca, Dragsholm Slot es un ejemplo de adaptación arquitectónica y cambio de funciones a lo largo de los siglos. Originalmente construido como palacio episcopal a principios del siglo XIII, la fortaleza fue transformada en prisión real tras la Reforma Protestante. Entre sus prisioneros más notorios figura el Conde de Bothwell, esposo de María Estuardo, quien murió aquí en condiciones precarias y cuyo cuerpo permaneció momificado y expuesto durante siglos.

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Hoy, Dragsholm es famoso por albergar un restaurante gourmet que utiliza productos recolectados en los propios jardines y técnicas de fermentación medieval, lo que añade una dimensión contemporánea a su historia. Las leyendas sobre fantasmas y apariciones forman parte del atractivo turístico del edificio y de su entorno.

Castillo de Moosham, Austria

Escenario de juicios de brujas, alberga un museo de tortura y criptozoología (Arne Müseler)

En Salzburgo, el Castillo de Moosham es recordado por su papel en los juicios de brujas y por la figura del verdugo Schörgen-Toni, célebre por sus crueles métodos de interrogatorio. Durante el apogeo de la caza de brujas, bastaba con ser mendigo o sospechoso para ser encarcelado, y hay constancia de menores acusados y procesados como “generadores de tormentas”.

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El museo del castillo alberga una inquietante colección de instrumentos de tortura junto a piezas de caza y animales taxidermizados que reflejan la fascinación histórica de la región por lo sobrenatural, incluyendo criaturas que alimentaron la criptozoología local. Moosham es hoy un lugar de memoria y reflexión sobre los excesos de la superstición y la intolerancia.

Castillo de Predjama, Eslovenia

Integrado en una cueva, destaca por su galería secreta y torneos medievales

Encaramado en un acantilado de piedra caliza, el Castillo de Predjama parece fusionarse con la cueva que protege. Su fama se debe, en parte, a la historia de Erazem Lueger, un caballero que utilizó una galería natural como ruta de escape durante un prolongado asedio. Este túnel, formado por una falla kárstica típica de la región, fue bloqueado en el siglo XVII cuando se convirtió en vía de acceso para ladrones.

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La cueva bajo el castillo alberga una de las colonias de murciélagos más grandes del país, motivo por el cual permanece cerrada al público durante el invierno. Cada julio, los prados a sus pies se transforman en escenario de un torneo de justas medievales que reúne a recreadores de toda Europa, reviviendo el esplendor caballeresco del pasado.

Castillo de Himeji, Japón

Emblema japonés, conocido por su defensa sofisticada y su blancura característica

En el corazón de Japón, Himeji es conocido como el “castillo de la garza blanca” por el color y la elegancia de sus muros. Es célebre por su arquitectura defensiva: cuenta con cerca de mil troneras, de distintas formas y tamaños, diseñadas con precisión para permitir el disparo de flechas y arcabuces desde posiciones protegidas.

Una de las historias más repetidas es la de la piedra redonda incrustada en la base del castillo, donada por una anciana viuda, que ilustra el nivel de implicación de la comunidad en la construcción. A diferencia de los castillos europeos, la torre principal no se usaba como residencia, sino como almacén de armas y refugio de última instancia. Himeji es Patrimonio de la Humanidad y uno de los ejemplos más completos de la fortificación japonesa feudal.

Castillo de Brissac, Francia

El más alto del Loira, mezcla estilos arquitectónicos y alberga criptas y canales subterráneos

En el valle del Loira, el Castillo de Brissac destaca por su altura y por la singularidad de su arquitectura, resultado de una remodelación inconclusa en el siglo XVII que fusionó torres medievales con una fachada ornamentada de estilo renacentista.

En 1620, fue sede de la “Paz de Angers”, donde Luis XIII y María de Médici firmaron una tregua que puso fin temporalmente a la guerra civil. El castillo posee una capilla y un canal subterráneo por donde fluye el río Aubance, así como una cripta familiar donde la temperatura desciende de manera perceptible al descender a las bodegas abovedadas. Hoy, Brissac abre sus puertas a visitantes y mantiene viva la memoria de la diplomacia y la arquitectura francesa.