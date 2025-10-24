Tendencias

3 señales claves que ayudan a identificar una relación basada en la codependencia

El experto Mark Travers, en su columna para Forbes, destacó que ciertos patrones pueden indicar que el vínculo depende más de la dinámica emocional que de un afecto genuino, y reconocerlos es clave para la salud emocional

Por Dante Martignoni

Guardar
La codependencia en las relaciones
La codependencia en las relaciones afecta la identidad, el equilibrio emocional y la autoestima (Crédito: Freepik)

Mantener una relación implica esfuerzo y compromiso, pero nunca debería suponer que el bienestar propio quede relegado a un segundo plano.

Muchas personas permanecen en relaciones codependientes, en las que se enfocan en cuidar a la otra persona hasta el punto de descuidar su propio bienestar, según el análisis del psicólogo Mark Travers para Forbes.

La codependencia afecta la identidad, el equilibrio emocional y la autoestima. Un estudio de la Revista Internacional de Salud Mental y Adicciones señaló tres patrones frecuentes: falta de identidad clara, desequilibrio emocional y relacional, y experiencias tempranas de abandono o control excesivo, que dificultan relaciones saludables.

1. Autoestima vinculada al comportamiento de la pareja

Según el psicólogo de la Universidad de Cornell, una de las señales más evidentes de codependencia es que la autoestima dependa de la actitud o el estado emocional de la pareja.

También enfatizó que en estos casos la satisfacción del otro actúa como termómetro de seguridad personal, mientras que la crítica o el distanciamiento provocan ansiedad y pérdida de confianza.

La autoestima vinculada al comportamiento
La autoestima vinculada al comportamiento de la pareja es una señal clara de relaciones codependientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno está relacionado con un “locus de control externo”, cuando el bienestar emocional depende de factores externos, como la opinión o el estado de ánimo de otra persona, en lugar de los propios valores o decisiones.

Travers mencionó estrategias para restablecer la autonomía. Entre ellas se encuentran observar los cambios de humor propios y de la pareja, y expresar los sentimientos como propios, evitando asumir la responsabilidad sobre los del otro.

La diferenciación emocional permite acompañar sin absorber las emociones ajenas, y la autovalidación consiste en reconocer y valorar los propios sentimientos.

2. Dificultad para identificar y expresar necesidades

Otra señal de codependencia aparece cuando se priorizan de manera constante las necesidades de la pareja, ignorando las propias. Travers detalló en análisis que este patrón puede incluir fingir bienestar, esforzarse en exceso para mantener la paz o atender al otro todo el tiempo.

Anotar en un diario los
Anotar en un diario los momentos en que se ignoran las necesidades personales ayuda a reconocer patrones de codependencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad frente a la distancia emocional y la tendencia a sobre compensar con mensajes, disculpas o gestos de complacencia son también indicadores claros.

Un estudio publicado en Current Psychology señaló que niveles elevados de codependencia conducen a interpretaciones negativas de las acciones propias y ajenas en momentos de estrés, y dificultan expresar auténticamente las necesidades.

Para reconectar con ellas, el psicólogo sugirió practicar la “microhonestidad” en las decisiones diarias, registrar en un diario los momentos en los que se relegan las necesidades propias, aprender a decir “no” sin dar explicaciones extensas y dedicar tiempo a actividades y objetivos exclusivamente personales.

3. Tolerancia a la falta de respeto

La codependencia se manifiesta cuando se soporta la falta de respeto o la indisponibilidad emocional, sustentados en la esperanza de que la pareja cambie.

En el análisis publicado por Forbes se describe cómo esta dinámica puede convertirse en un ciclo de refuerzo intermitente, similar a una adicción, donde las recompensas impredecibles mantienen el vínculo aunque resulte doloroso.

Tolerar la falta de respeto
Tolerar la falta de respeto y esperar cambios en la pareja perpetúa el ciclo codependiente (Freepik)

Travers propuso reconstruir la autoestima redefiniendo el amor como respeto y consistencia, estableciendo límites claros y fortaleciendo apoyos externos como terapia o amistades. También insistió en que la soledad se entiende como un espacio de autocuidado, no un castigo, para reconectar con el valor personal.

Identificación y prevención

Forbes destacó que identificar estas señales permite acudir a medidas concretas para restablecer la autonomía y proteger la salud emocional. La ausencia de un sentido claro de identidad, la dependencia del bienestar ajeno y la tolerancia a la falta de respeto constituyen un mapa de alerta que exige atención consciente.

Travers subrayó que la codependencia no refleja amor genuino, sino un patrón de comportamiento que requiere estrategias específicas de recuperación personal.

Diversos estudios reunieron testimonios de quienes han estado en relaciones codependientes. Un participante relató: “Estaba en relaciones desiguales, desagradables y me quedaba en ellas pasara lo que pasara: ¡Es mi deber, Dios me dio esto!”. Este testimonio refleja cómo la codependencia puede llevar a permanecer en situaciones perjudiciales a pesar de señales evidentes de maltrato emocional o negligencia.

La información recopilada por Forbes ofrece criterios para identificar patrones de codependencia y tomar acciones concretas. El psicólogo concluyó que observar las emociones propias, priorizar necesidades personales, establecer límites y afianzar apoyos externos permiten recuperar el equilibrio emocional y construir relaciones más saludables.

Temas Relacionados

CodependenciaRelacionesParejasBienestar emocionalAutoestimaMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Los cuatro miedos que alimentan la ansiedad y cómo reconocerlos a tiempo

El temor al juicio social, a la falta, al fracaso y a que todo salga mal son los cuatro pilares que sostienen la ansiedad. Identificarlos permite entender su origen, reducir su impacto y recuperar el equilibrio emocional, según coinciden los especialistas en salud mental

Los cuatro miedos que alimentan

La peculiar historia de Kari y Alfred, una mujer que salvó al puercoespín que conquistó a internet

El animal silvestre logró recuperarse de una lesión gracias a la atención de su ‘vecina humana’, quien documentó la experiencia en redes sociales

La peculiar historia de Kari

Musicoterapia: qué es y cinco recomendaciones para optimizar sus beneficios en la salud mental

En exclusiva para Infobae, especialistas de Ineco precisaron que esta experiencia multisensorial activa múltiples áreas del cerebro de forma simultánea

Musicoterapia: qué es y cinco

La increíble casa que revive la memoria familiar: pisos de pinotea rescatados y armonía con la naturaleza en General Rodríguez

El emotivo homenaje a los abuelos en una vivienda que une pasado y presente con estilo propio

La increíble casa que revive

De brotes de enfermedades a retroceso de glaciares: qué alertan los últimos datos sobre el cambio climático

En el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, investigadores advierten sobre el avance de nuevas amenazas ambientales y la necesidad de respuestas efectivas

De brotes de enfermedades a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Utilizarán drones de alta tecnología

Utilizarán drones de alta tecnología para buscar los restos de la familia Gill en Entre Ríos

Buscan identificar a un hombre que asesinó a otro en enero pero aún no tienen datos concretos sobre él

Condenaron al ex jefe comunal de Villa Saralegui y a su hijo por haber atacado a golpes al cuñado de Espert

El extraordinario legado de Naciones Unidas, a 80 años de su creación

La emergencia pública como vía libre para gobernar

INFOBAE AMÉRICA
Los cuatro miedos que alimentan

Los cuatro miedos que alimentan la ansiedad y cómo reconocerlos a tiempo

Zelensky se reúne en Londres con la Coalición de Voluntarios para reforzar el apoyo militar y aumentar la presión sobre Rusia

Sanae Takaichi prometió elevar “a nuevas alturas” la relación con Trump durante su visita a Japón

El régimen de Corea del Norte construirá un memorial por sus soldados caídos en la guerra entre Rusia y Ucrania

Daniel Noboa denunció que fue presuntamente víctima de un intento de envenenamiento: “Es imposible que haya sido accidental”

TELESHOW
Pelao Khe y el libro

Pelao Khe y el libro que encendió su imaginación: “Me ayudó a construir historias”

Virginia da Cunha de Bandada, a flor de piel: “Sabíamos que Lourdes estaba con él y podía salir perjudicada”

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: “Amo ser su mamá”

Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes