Tendencias

Por qué sentimos sueño después del almuerzo y cómo evitarlo según expertos

La somnolencia tras comer, conocida como “marea alcalina”, afecta a gran parte de la población. Especialistas explican sus causas metabólicas y ofrecen estrategias para mantenerse alerta

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
La somnolencia tras el almuerzo,
La somnolencia tras el almuerzo, conocida como marea alcalina, afecta a gran parte de la población y puede dificultar la concentración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del almuerzo, muchas personas perciben una sensación de cansancio que puede dificultar la concentración y el desempeño en sus actividades diarias. Esta somnolencia afecta a individuos de distintas edades y estilos de vida, se presenta sobre todo entre las 13:00 y las 16:00, en hogares y oficinas, y fue motivo de estudio para determinar sus razones. El fenómeno despertó el interés de la comunidad científica por sus posibles causas metabólicas y sus consecuencias para la productividad y la salud.

De acuerdo con el Dr. Elmer Huerta, asesor médico de RPP, este fenómeno se denomina “marea alcalina”. Sucede porque el estómago libera una gran cantidad de ácido para iniciar la digestión, lo que modifica la composición de la sangre al hacerla más alcalina y provoca sensación de somnolencia. Según el especialista, esta reacción es común y la mayoría de las personas la experimenta luego de consumir alimentos al mediodía.

El fenómeno de la marea
El fenómeno de la marea alcalina se produce por cambios metabólicos durante la digestión, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el Dr. Huerta también explicó que alrededor de un 30% de la población desarrolla una forma más intensa, llamada somnolencia diurna excesiva (SDE). Este cuadro produce un sueño profundo que puede comprometer la capacidad de realizar tareas luego del almuerzo.

De acuerdo con el análisis citado por el médico, la SDE puede tener raíces en la composición de la dieta y responde a factores más allá del simple cansancio o mala calidad de descanso nocturno.

Según un estudio reciente publicado en la revista The Lancet eBioMedicine, los expertos buscaron clarificar la relación entre los alimentos y esta sensación de cansancio. El trabajo evaluó muestras de sangre de seis mil personas, lo que permitió identificar dos compuestos predominantes en quienes registraron mayores niveles de somnolencia tras las comidas: la tiramina y la esfingomielina.

Un 30% de las personas
Un 30% de las personas experimenta somnolencia diurna excesiva, un cuadro más intenso que compromete el rendimiento tras el almuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tiramina se encuentra principalmente en quesos, leche fermentada, tofu y alimentos sometidos a procesos de fermentación. El Dr. Huerta explicó que la presencia elevada de tiramina en la dieta, sobre todo durante el almuerzo, se correlaciona con una mayor propensión a experimentar somnolencia.

Por su parte, las esfingomielinas son comunes en alimentos con alto contenido de proteínas, como carnes rojas y huevos. La combinación de proteínas concentradas puede intensificar el efecto de fatiga luego de comer.

Según el mismo estudio, consumir grandes porciones o alimentos ricos en estos compuestos durante la comida principal del día contribuye al desarrollo de la marea alcalina o la SDE. El informe recomienda, para evitar el cansancio, optar por almuerzos ligeros, compuestos principalmente por frutas frescas, verduras y semillas. Estas alternativas favorecen una digestión menos demandante para el organismo y reducen la somnolencia posterior al almuerzo.

Estudios recientes identifican la tiramina
Estudios recientes identifican la tiramina y la esfingomielina como compuestos clave en la aparición de la fatiga posprandial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores de la investigación identificaron también la influencia positiva de ciertos nutrientes. Entre ellos, los ácidos grasos omega-3 y omega-6, presentes en el salmón, las nueces, el lino, las semillas y los frutos secos, se relacionan con una menor incidencia de somnolencia posprandial. Escoger estos alimentos en vez de carnes pesadas, lácteos fermentados o postres azucarados podría ayudar a mantenerse alerta tras la comida.

De acuerdo con el Dr. Huerta, los especialistas aconsejan evitar bebidas azucaradas, como gaseosas, durante el almuerzo. El consumo de estas bebidas eleva los niveles de azúcar en sangre de forma rápida y, tras este pico, suele producirse una caída abrupta que genera fatiga. Este ciclo de subida y bajada de energía puede complicar la capacidad de concentración e impactar en el rendimiento laboral y académico durante la tarde.

Las recomendaciones orientadas a evitar la somnolencia diurna excesiva incluyen mantener horarios regulares para comer, evitar porciones abundantes y priorizar alimentos frescos y naturales, bajos en grasas saturadas y azúcares. De igual forma, introducir nueces y semillas puede aportar nutrientes que ayudan a conservar el estado de alerta.

Alimentos como quesos, carnes rojas
Alimentos como quesos, carnes rojas y huevos aumentan la probabilidad de sentir sueño después de comer - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones citadas por especialistas evidencian que la combinación de factores metabólicos y hábitos alimenticios influye en la somnolencia después de las comidas.

Elegir adecuadamente los ingredientes y las cantidades ingeridas a la hora del almuerzo puede prevenir el cansancio crónico y mejorar la calidad de vida. La promoción de menús saludables y la reducción del consumo de productos ultraprocesados ofrecen una herramienta eficaz para reducir la fatiga posprandial y fomentar el bienestar diario.

Temas Relacionados

Somnolencia posprandialAlimentaciónSaludTiraminaEsfingomielinaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cocodrilo aparece en la piscina de un lujoso complejo turístico de Queensland y sorprende a los huéspedes

El animal, una hembra joven llamada Sheraton, fue rescatado y trasladado a un parque de vida silvestre

Cocodrilo aparece en la piscina

Un hallazgo en la sangre de perros reveló claves sobre el envejecimiento en humanos

Investigadores de los Estados Unidos e Israel analizaron muestras de casi 800 animales. Por qué los resultados podrían cambiar la comprensión de los procesos biológicos compartidos entre distintas especies

Un hallazgo en la sangre

El síndrome de burnout en los médicos: cuáles son las causas y el grupo más afectado

En Infobae en Vivo, el cardiólogo Alejandro Meretta dio detalles de un informe realizado por 23 sociedades científicas y advirtió que algunas especialidades críticas sufren una crisis por falta de profesionales jóvenes

El síndrome de burnout en

El divertido rescate de un mapache atrapado en el techo causa furor en redes sociales

El rescate del mamífero fue grabado y compartido en TikTok, donde algunos usuarios dudaron de su autenticidad

El divertido rescate de un

Receta de merengue francés, rápida y fácil

Una preparación tradicional que se destaca por su textura crocante y su interior suave, ideal para decorar tortas o disfrutar como golosina en cualquier ocasión

Receta de merengue francés, rápida
ÚLTIMAS NOTICIAS
Según Wall Street Journal, EEUU

Según Wall Street Journal, EEUU condiciona la asistencia financiera a la Argentina: China, minerales críticos e inversiones

La CGT criticó la nueva reforma laboral del Gobierno, pero no peligra su presencia en el Consejo de Mayo

Iba a ser padre en tres días y lo mataron a tiros delante de sus vecinos: intensa búsqueda del asesino

Gerardo Werthein renunció a la Cancillería y comienza el recambio en el Gabinete

Eduardo Vázquez, el femicida de Wanda Taddei, podría acceder al período a prueba para salidas transitorias

INFOBAE AMÉRICA
Economistas y politólogos nicaragüenses advirtieron

Economistas y politólogos nicaragüenses advirtieron de efectos “devastadores” si Estados Unidos le aplica aranceles del 100%

Françoise, la mujer que deslumbró a Picasso: arte, celos y una bofetada que marcó su historia

Exigen que la dictadura cubana declare la emergencia sanitaria por la grave situación epidemiológica que atraviesa el país

De Roma a Canadá: el significado de la devolución de objetos indígenas por parte del Vaticano

Para el detective de arte más famoso del mundo, el robo del Louvre “es igual a Ocean’s Eleven”

TELESHOW
Así fue la noche gourmet

Así fue la noche gourmet de Rod Stewart en Buenos Aires: asado, malbec y cultura argentina antes de sus tres shows

Maxi López contó cuál es el particular antojo de Daniela Christiansson: “Tengo que cocinarle de madrugada”

Marcelo Tinelli recordó su cita fallida con Pamela Anderson: “Fuimos a tomar algo”

Topa reveló su profunda admiración por Xuxa y los sacrificios que hizo para conocerla: “Fue todo una locura”

Romance confirmado: la primera foto en público de Adrián Suar y Rocío Robles