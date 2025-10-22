Tendencias

El estilo de las sobrinas de Lady Di: quiénes son las tres damas Spencer que conquistan la moda global

Kitty, Amelia y Eliza brillan con elegancia y sofisticación en las alfombras rojas internacionales. Cómo mantienen vigente el legado de Diana de Gales

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

La influencia de Lady Di
La influencia de Lady Di permanece vigente en la moda internacional a través de las hermanas Spencer (REUTERS/Yara Nardi)

Kitty, Amelia y Eliza Spencer, sobrinas de Lady Di, se consagraron como representantes actuales del estilo de la princesa, con un lenguaje estético que cautiva a la moda global.

Con apariciones cada vez más frecuentes y visibles en eventos de relevancia, campañas de diseño y alfombras rojas, el trío evidencia cómo el linaje familiar mantiene influencia, adaptándose a las tendencias sin perder las referencias que identificaron a Diana de Gales.

En las últimas temporadas, la presencia de las Spencer se intensificó tanto en Londres, Milán y París como en revistas especializadas.

Lady Kitty en el Centrepoint
Lady Kitty en el Centrepoint Awards, en Londres (REUTERS/Hollie Adams/Pool)

La elección de cada look para galas, premiaciones, desfiles y actos sociales no solo responde a criterios estéticos, sino a una construcción deliberada de identidad.

La figura de Lady Di constituye el faro simbólico que estructura este fenómeno. Diana de Gales supo transformar su imagen en una referencia cultural que superó los márgenes de la realeza, al instalar en el imaginario colectivo mensajes sobre elegancia, cercanía y renovación.

La identidad visual de las
La identidad visual de las Spencer combina elementos aristocráticos con tendencias del siglo XXI (Europa Press)

Kitty, Amelia y Eliza, que son hermanas, retoman estos elementos, los actualizan y logran un difícil equilibrio entre sofisticación, frescura y coherencia visual.

Los rostros de las hijas de Charles Spencer -hermano de Lady Di- aparecen en producciones editoriales de impacto internacional, así como en campañas para grandes casas de moda y marcas emergentes.

Lady Eliza Spencer y Lady
Lady Eliza Spencer y Lady Amelia Spencer en la alfombra roja de la película "After the Hunt" en el Festival de Venecia (REUTERS/Remo Casilli)

Más allá de la herencia genética y el parentesco directo, la narrativa que proponen las Spencer construye un puente entre pasado y presente, entre el legado aristocrático y un consumo cultural diverso, donde las redes sociales y la industria editorial amplifican cada elección de vestuario.

Lady Kitty Spencer: rosa intenso y reminiscencias clásicas

El clasicismo actualizado y la
El clasicismo actualizado y la sofisticación caracterizan los atuendos de Kitty Spencer (PA Images)

Kitty Spencer creó un perfil que combina clasicismo y atrevimiento. Sus elecciones oscilan entre la recuperación de siluetas clásicas, como los vestidos largos strapless, y la incorporación de tendencias actuales en paletas y materiales.

Uno de sus atuendos más celebrados reunía un vestido rosa intenso de escote sin tirantes, con pliegues diagonales que realzaban la forma, junto a una chaqueta blanca adornada con texturas de pluma.

Collares y pendientes con piedras vibrantes complementaban la propuesta. El peinado recogido despejaba el rostro, acentuando el cuello y los hombros, mientras que la piel bronceada aportaba luminosidad a la imagen.

La narrativa familiar se expresa
La narrativa familiar se expresa en la elección coordinada de atuendos y accesorios para eventos (Europa Press)

Este tipo de configuración remite a los años más icónicos del vestuario de Diana de Gales, al evocar desde la paleta de color hasta la estructura de los atuendos nocturnos.

El estilo de Kitty no resulta una reproducción literal de los códigos del pasado, sino una lectura personal y adaptada al siglo XXI.

Lady Amelia Spencer: geometría y minimalismo sofisticado

El minimalismo y la elegancia
El minimalismo y la elegancia moderna distinguen la propuesta de Amelia Spencer (Photo by Oscar Gonzalez/Sipa USA)

Amelia Spencer destaca dentro del trío por su inclinación al minimalismo y la pureza de líneas. Un ejemplo claro lo refleja en su preferencia por vestidos largos en tonos metálicos y fríos. En una de sus apariciones recientes, lució un vestido en tejido gris plateado de tirantes finos, bordado con patrones geométricos y rematado en escote cuadrado.

El diseño ajustado sigue la silueta con precisión, evitando elementos superfluos y transmitiendo una elegancia limpia y contemporánea. El uso de accesorios mínimos y la apuesta por un maquillaje sobrio refuerzan esta estética rigurosa y actual.

El cabello recogido refuerza la nitidez de su propuesta, y la postura serena acompaña la decisión de no recurrir a estridencias visuales.

Lady Eliza Spencer: delicadeza y dramatismo en clave contemporánea

La teatralidad contenida define el
La teatralidad contenida define el estilo de Eliza Spencer en galas internacionales (SOPA Images Limited/Alamy Live News)

Eliza Spencer suele explorar alternativas que combinan transparencia, pedrería y contraste de materiales. Una de sus propuestas más recordadas presenta un vestido largo negro de tejido translúcido, tirantes finos y corsetería interior en tono piel.

Las aplicaciones de pedrería en motivos florales distribuidas en las zonas laterales e inferiores refuerzan la sofisticación, sin escapar a la discreción. Complementos discretos, como collares plateados, pulseras finas y pendientes largos, acompañan el conjunto sin distraer la atención del vestido.

El peinado de Eliza suele proponer recogidos pulcros, a la vez que su maquillaje enfatiza los tonos neutros y el carácter natural. La manera en que Eliza equilibra elementos dramáticos con otros más clásicos construye una identidad propia, reconocible y alineada con las tendencias predominantes de la industria.

La familia Spencer es símbolo
La familia Spencer es símbolo de unidad y reinvención en la industria global de la moda (Grosby)

La estrategia colectiva de las Spencer se hace visible cuando asisten juntas a premieres, galas y eventos vinculados al arte o la filantropía. La elección de estilos coordinados, tonos armónicos y complementos compatibles traduce en lenguaje visual la unidad familiar, pero también la capacidad de interpretación propia de cada hermana.

