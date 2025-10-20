Cómo lograr el peinado perfecto para Halloween con trucos y accesorios creativos

Se acerca el 31 de octubre, una noche muy esperada por muchos: Halloween. Aquí, la creatividad sale a relucir no solo en el vestuario sino también en el maquillaje y en el cabello.
Hoy te voy a dejar ideas para que elijas la que más te gusta y así te destaques y te diviertas.
Una vitrina para la creatividad en tu cabello
Halloween, o Noche de Brujas, es originalmente, una festividad con raíces célticas y celebraciones populares en Estados Unidos y Europa, pero en los últimos años se ha convertido en una fecha adoptada por muchos países de Latinoamérica. E
n lugares como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago o Buenos Aires se organizan fiestas temáticas, pasarelas de disfraces, “casa del terror”, concursos y eventos escolares, y eso ha despertado una demanda creciente por peinados originales y llamativos para adolescentes.
Como estilista profesional que trabaja tanto en salones como en eventos especiales, lo que he observado es que ahora Halloween ya no se limita a trenzas con telarañas o moños con arañas plásticas: las tendencias 2025 muestran fusiones entre estética de moda, cultura pop, detalles artísticos y técnicas de estilismo que elevan un look temático hacia algo elegante, visible en fotos y capaz de resistir una noche intensa.
Esta nota explora tendencias, estilos, ideas y herramientas para que tú puedas crear el peinado ideal para esa noche (o para hacer en un salón). A lo largo del texto encontrarás sugerencias para chicas y chicos, estilos mixtos, materiales, tips técnicos y ejemplos de personajes o temáticas muy en tendencia este año.
Tendencias de cortes de cabello en 2025 que influyen en el peinado de Halloween
Estas tendencias en cortes de cabello permiten jugar durante Halloween, para realizarte los peinados más fácilmente. Por ejemplo:
- Un pixie texturizado puede transformarse rápidamente en un look punk gótico con gel negro y accesorios metálicos.
- El bob estructurado puede ser base para un estilo “vampiresa elegante” con volumen sutil en las puntas.
- Los hair gems (gemas aplicadas al cabello) pueden integrarse con purpurina u hojas metálicas para un efecto hechicero.
Otra tendencia: el uso de sprays de color temporal, extensiones con tonos llamativos y accesorios decorativos (gemas, hilos metálicos, plumas, cadenas finas) para “magia instantánea” sin dañar el cabello. Ya te explicaré en qué peinados usarlos.
La lección: cuando construyas un peinado temático Halloween 2025, piensa en la base (corte, textura) y cómo añadir el elemento “fantasía” encima, sin que el peinado colapse.
Estilos y peinados temáticos recomendados para adolescentes en Halloween 2025
Aquí entra lo creativo: los peinados que “son el disfraz” o complementan fuertemente el carácter que quieres proyectar. Los dividiré por tipo de inspiración (terror/ fantasía y estético “cute o elegante”) y destacaré ideas para adolescentes mujeres, hombres, o neutras.
A) Inspiración terror / horror (gótica, monstruosa)
1. Novia cadáver / Novia de Frankenstein
- Técnica: elevar la raíz con backcombing (cardado), formar un moño o recogido alto con volumen desordenado.
- Detalle clave: aplicar streaks (mechas) en blanco o plateado en los laterales o frente, imitando rayos eléctricos.
- Accesorios: pequeñas flores marchitas negras, telarañas de hilo fino (puede usarse spray blanco diluido).
- Para chicos/adolescentes de cabello corto: elevar ligeramente con cera o cera en gel, hacer un “pico” central o mohawk suave, y agregar mechas blancas laterales.
2. Reina / Reina Araña / Reina de las Arañas
- Técnica: corona trenzada o semicorona elevada, con mechones sueltos y textura mate.
- Accesorios: insertar mini arañas plásticas o hilos metálicos finos simulando patas. Combinar con spray tipo “dust” (polvo mate) para textura.
- Variante: hacer dos bun altos con tiras de telaraña entre ellos (con hilo blanco o malla fina).
- Para cabello largo: alargar visualmente las trenzas con extensiones delgadas negras o plateadas.
3. Bruja moderna / hechicera elegante
- Técnica: ondas suaves elevadas o texturizadas con rizador grande, o un peinado half-up con mechas sueltas.
- Accesorios: peine tipo alas de murciélago, ganchos con piedras oscuras, cintas satín negras.
- Variante más oscura: aplicar spray negro mate para dar un efecto sombrío.
- Para chicos: un slicked back (peinado hacia atrás con gel) con “corte sombra” hacia los lados y un centro elevado, ideal para combinaciones con sombreros de bruja.
4. Sobrenatural / espectro / “ghost girl/boy”
- Técnica: efecto “flotante”, con mechones sueltos que caen enmarcando el rostro. Aplicar spray plateado, gris o blanco, especialmente en puntas o raíces.
- Accesorios: cadenas finas metálicas colgando, hilos de encaje translúcido integrados.
- Consejo: aplicar fijador flexible para que los mechones se mantengan sin rigidez excesiva.
5. ‘80s rock / glam metal / look exagerado
- Técnica: volúmenes extremos con rizos, cardado en raíces, secado con difusor invertido.
- Accesorios: pañuelos rojos, púas metálicas, extensiones de colores vibrantes.
- Funciona tanto para chicos como chicas: un mullet tipo “rock star” o rizos descontrolados es una elección fuerte para resaltar con luces en fiestas. Los rizos de alto volumen “siempre están en estilo” para Halloween porque se adaptan a múltiples disfraces.
B) Fantasía y Estético / mágica / “más dulce”
1. Space buns con destellos
- Técnica: dividir el cabello en dos mitades horizontales y formar dos pequeños bun o moños.
- Adorno: entre los moños mezclar purpurina, cristalitos o pintura tipo “hair chalk”. También pueden intercalarse hilos metálicos finos.
- Para chicos o cabello corto: bucles pequeños o moñitos frontales, más discretos, con purpurina suave.
2. Trenzas con extensiones de color
- Técnica: trenzas francesas, holandesas o de 3 mechones enmarcando rostro.
- Inserta extensiones finas en tonos naranja, morado, verde o plateado. Estas extensiones deben ser removibles (clip-ins) para una mejor aplicación.
- Haz variaciones: trenzas dobles, trenza corona, ducha de trenzas (muchas pequeñas).
- Opcional: agrégale pequeños charms o gemas en las trenzas.
3. Gem hair / cristales en el cabello
- Inspirado en la tendencia “hair gems” de 2025: pegar pequeñas gemas o cristalitos en puntos estratégicos (mechones frontales, raíz, cola de caballo).
- Combina con spray de color metálico (plateado, violeta) para que las gemas resalten más.
- Ideal para Halloween elegante o “hadas oscuras”.
4. Mechas pintadas / color temporal
- Técnica: usar sprays de color semi-temporales o tizas de cabello para pintar mechas en puntas o laterales (rojo sangre, verde venenoso, plata fantasmal).
- Ventaja: usas tu corte habitual y sólo agregas el efecto visual.
- Consejo: prueba antes para ver cómo se ve con tus luces de fiesta y asegurarte de que se limpia bien después.
5. Half-up coronas flotantes / halo hair
- Técnica: recoger los laterales en una “media corona” dejando mechones sueltos que caen.
- Para elevarlo: agregar un relleno de cabello ligero por debajo del recogido.
- Con accesorios: insertar finas cintas de tul, hilos metálicos o cadenas pequeñas que “caen” como un halo místico.
Peinados específicos para adolescentes hombres / estilos unisex
Aunque gran parte de los ejemplos temáticos suelen enfocarse en cabello más largo o estilo femenino, los adolescentes con peinados cortos o medios también tienen opciones poderosas:
- Corte texturizado con “picos de rayo”: usando pomada mate, crea líneas estilizadas (mini crestas) que simulen relámpagos. Para Halloween, puedes acentuar esos extremos con spray plateado o blanco en algunas puntas.
- Desvanecido con mecha central: mantener una franja (mohawk suave) al centro, con los lados cortos, y aplicar color o gel negro en esa mecha como punto focal.
- Slick back con juego de luces: cabello peinado hacia atrás con gel ultra brillante, y luego añadir spray iridiscente o purpurina fina en las patillas o a lo largo de la raya. Se puede completar con accesorios metálicos.
- Corte bob o midi andrógino: si el adolescente tiene cabello mediano, usar textura crespa o ligeramente ondulada, añadir mechas de contraste (blanco, plata, violeta oscuro) y colocar gemas mínimas en la raíz o lado.
Lo importante es que el peinado “cuente una historia” sobre el disfraz o la intención estética, aunque el cabello no sea largo.
Estilos Halloween para cabello rizado (natural o con ondas)
El cabello rizado es perfecto para Halloween: su textura da volumen, movimiento y dramatismo natural, ideal para personajes como brujas, hadas, zombies o rockstars. La clave está en respetar el rizo, evitar el frizz innecesario y definir antes de peinar.
1. Bruja Salvaje o Hada del Bosque Oscuro
- Preparación: Lavar el cabello 1 día antes, definir rizos con crema para rizos + difusor.
- Peinado: Haz una corona trenzada o un half-up (media coleta) dejando la melena rizada suelta y alborotada.
- Toque Halloween: agrega spray de brillo oscuro (morado, negro, verde profundo) en puntas y adornos tipo ramas, cristales, mini telarañas.
- Ideal para: disfraz de bruja naturalista, druida, hechicera del bosque, elfa oscura.
2. Rockstar zombie / Glam Terror
- Preparación: Seca con difusor al revés para volumen extremo.
- Peinado: Carda la parte superior, deja los rizos laterales sueltos o recógelos con pinzas vintage.
- Toque Halloween: Spray plateado o rojo en las puntas + gemas o tachuelas metálicas.
- Ideal para: looks góticos, glam punk, fantasmas rockeros.
3. Reina de los Espíritus
- Peinado: Divide en dos partes y haz dos moños bajos con rizos sueltos.
- Toque Halloween: Inserta cadenas finas o tul translúcido entre los moños, salpicados de polvo blanco o plateado.
- Ideal para: espíritus, fantasmas, entidades elegantes o espectrales.
Tips técnicos para cabello rizado:
- Usa gel o mousse ligero para fijar sin romper el patrón del rizo.
- Nunca uses sprays muy rígidos directo sobre los rizos: primero define, luego aplica fijador con las manos.
- Para fijar accesorios: sujétalos con horquillas en las raíces, nunca en los rizos sueltos.
Estilos Halloween para cabello corto (chicos y chicas)
El cabello corto tiene una ventaja: es fácil de estructurar y se ve muy limpio con diseños de personaje bien pensados. Con spray, pomada o cera, puedes lograr peinados potentes sin necesidad de extensiones o herramientas complejas.
1. Diablillo urbano / Demonio moderno
- Peinado: picos laterales o mechas hacia arriba con pomada mate.
- Toque Halloween: spray rojo en la punta de cada pico o línea lateral, cuernos pequeños pegados en las sienes.
- Ideal para: demonios, criaturas mitológicas, seres de fuego.
2. Alien minimalista / Ciborg elegante
- Peinado: todo hacia atrás con efecto wet look + línea marcada con gel.
- Toque Halloween: líneas metálicas con delineador para cabello o spray holográfico.
- Ideal para: extraterrestres, personajes del futuro, robots.
3. Punk Undead / Cráneo andante
- Peinado: mohicano suave con cera, rapado lateral con rayas (hechas con navaja o lápiz de peinado).
- Toque Halloween: agregar blanco, gris o spray fluorescente en el centro.
- Ideal para: zombies callejeros, punks resucitados, espectros urbanos.
Tips técnicos para cabello corto:
- Usa pomadas con color (rojo, gris, negro) para crear efectos sin spray.
- Las rayas o divisiones afiladas con peine de precisión dan un look profesional.
- Los accesorios adhesivos planos (pegatinas de cristales, perlas o líneas) son ideales en cortes cortos.
Herramientas, productos y técnicas clave
Para que los peinados se vean limpios, se mantengan durante toda la noche y soporten el movimiento, es fundamental contar con las herramientas y productos correctos. Aquí los elementos indispensables:
Herramientas
- Secador con boquilla estrecha + difusor: para dar volumen o controlar el flujo de aire según necesidad.
- Plancha / rizador (barrel curls): varilla de 1 a 1½ pulgadas para ondas suaves; también plancha para alisar en secciones controladas.
- Rollers (rulos grandes/medianos): útil para volumen previo o fijación base antes de trabajar detalles.
- Peines finos / peine de cola: para hacer partings precisos y secciones definidas.
- Cepillos redondos (mango térmico): para blowouts suaves o volumen con estilo.
- Difusor invertido para secado de raíces
- Ganchos, horquillas finas, pinchos, clips de sección
- Relleno de cabello de respaldo para cabello ligero o fino: para dar elevación sin cargar peso excesivo.
- Pistola de pegamento para pestañas / adhesivo de cosmética: para colocar gemas, cristales pequeños o accesorios que no dañen el cabello.
- Sprays de textura / polvo fijador tipo “texture dust”: para creación de textura sin rigidez excesiva.
Productos (mínimos recomendados)
- Spray fijador fuerte (hairspray de alto rendimiento): que no se baje al calor ni al movimiento.
- Gel o pomada mate de fijación intermedia para definir lineas o partes
- Spray de textura / volumen (volumizing spray)
- Aceite ligero o serum para brillo (aplicar en puntas o mechones sueltos)
- Polvos fijadores / “hair powder / dust” para levantar raíces
- Sprays de color temporal / tizas de cabello
- Pegamento cosmético (delicado) para gemas / cristales
- Productos protectores de calor (spray térmico )
Técnicas y consejos profesionales
- Pre-fijación base: antes de agregar detalles, crea la estructura del peinado con rulos, secado o cardado, para que los elementos decorativos tengan soporte.
- Secciones limpias: usar el peine de cola para dividir secciones definidas asegura que el peinado final se vea profesional.
- Usar capas de fijado: al trabajar con accesorios como gemas, primero fijar con un spray ligero, luego colocar el adorno y aplicar unas pequeñas gotitas de adhesivo o pegamento cosmético.
- Balance entre elementos: si el peinado tiene purpurina, usar menos accesorios metálicos; si hay muchas gemas, mantener textura sencilla.
- Textura mixta: combinar partes lisas y partes desordenadas da contraste visual (por ejemplo, raíces lisas + puntas despeinadas).
- Probar con luces frías / cálidas: muchas fotos en fiestas usan luz colorida; es ideal probar cómo se ve el color (sprays, purpurina) con luz cálida (amarilla) y luz fría (LED blanco) antes de finalizar.
- Ensayo previo: si puedes, practica el peinado uno o dos días antes para ajustar tiempos, caída del cabello y asegurar que los adornos no se suelten.
- Usar fijadores ligeros entre elementos: cuando agregues gemas o hilos, no empapes todo el peinado de spray fuerte; aplica fijado localizado para conservar flexibilidad.
- Retiro fácil: considera que muchos adolescentes querrán lavar su cabello al día siguiente. Usa adhesivos cosméticos removibles y sprays de color lavables, no permanentes.
- Fotos de referencia: lleva imágenes (fotos de revistas o redes) al salón para que tú y el estilista vean exactamente qué buscar.
Ideas de looks/personajes adaptados a 2025
Para inspirarte, aquí algunas combinaciones de peinados + disfraces que están “en onda” para adolescentes este Halloween 2025:
- Vampiresa elegante / Conde vampiro
- Peinado: Ultraslick bun con raya definida y acabado brillante, o cabello suelto con ondas dramáticas y raíces oscuras.
- Detalles: gemas rojas en la raíz o cerca del rostro, spray de brillo leve.
- Funciona especialmente con labios rojos, colmillos falsos, vestuario negro/terciopelo.
- Hada oscura / Reina de las sombras
- Peinado: half-up halo con gemas y raíces oscuras, mechas plateadas o moradas.
- Vestuario: vestido con transparencias, alas negras, maquillaje con sombras oscuras.
- Zombie chic / espíritu etéreo
- Peinado: raíces oscuras + puntas plateadas / grises, textura despeinada calculada.
- Accesorios: telas de red, pequeños cráneos miniatura, polvo “fantasmal” blanco en ciertas zonas.
- Ciberbruja / bruja futurista
- Peinado: moños altos con extensiones holográficas, colores neón (verde ácido, azul eléctrico), gemas reflectantes.
- Vestuario: negro + neones, maquillaje con pigmentos UV.
- Rockstar del otro mundo
- Peinado: rizos voluminosos, cardado, profundidad en la raíz negra y puntas de color (rojo, violeta).
- Vestuario: chaquetas con tachas, micrófonos antiguos, actitud punk/gótico.
*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años, donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.