4 consejos para cultivar el amor propio más allá de los rituales superficiales

La visión común del amor propio se asocia con frecuencia a prácticas superficiales, como pronunciar afirmaciones frente al espejo, consentirse con baños de burbujas o dedicarse pequeños rituales de autocuidado. Estas imágenes dominan redes sociales y publicaciones de bienestar, reforzando la idea de que el amor por uno mismo se construye a través de gestos simples y momentáneos.

No obstante, para la psicóloga clínica y terapeuta de pareja Phoebe Rogers, consultada por Mindfood, esta perspectiva es insuficiente y puede llevar a confusiones sobre lo que realmente implica desarrollar una autoestima sólida.

En declaraciones recogidas por Mindfood, Rogers sostiene que el verdadero amor propio va más allá del confort inmediato o de la búsqueda de distracciones placenteras. La experta subraya que se trata de un proceso profundo, consistente y, en ocasiones, incómodo, que exige confrontar emociones, revisar creencias aprendidas y comprometerse de manera consciente con el propio bienestar emocional.

Rogers identifica cuatro pasos clave para cultivar el amor propio auténtico y duradero, más allá de afirmaciones y rituales (Freepik)

La mirada crítica de Phoebe Rogers sobre el amor propio

Especialista en relaciones y autora, Rogers observa que la cultura popular presenta el amor propio como una fórmula universal para lograr bienestar emocional y relaciones satisfactorias. No obstante, según explicó a Mindfood, la mayoría de los consejos habituales no profundizan en las raíces emocionales del problema. “El amor propio duradero no se cultiva recitando algunas afirmaciones positivas y dándose un baño de burbujas a la luz de las velas”, afirmó la psicóloga.

La validación emocional y la reeducación del niño interior son fundamentales para fortalecer la autoestima, afirma la experta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rogers remarca que muchas personas, especialmente quienes sufrieron abandono emocional o invalidación en la infancia, consideran inalcanzable la autoaceptación y una autoestima estable.

1- El primer paso recomendado por Rogers consiste en comprender y priorizar las necesidades emocionales propias. Basándose en la Terapia de Esquemas, un modelo creado por el Dr. Jeffrey Young, la especialista explica que la carencia de amor propio suele tener origen en la infancia, cuando necesidades fundamentales, como empatía, validación emocional, autoexpresión positiva y conexión segura, no son satisfechas. “El comienzo del amor propio es saber que tus necesidades no son excesivas”, señaló Rogers.

Reconocer el derecho a anhelar elogios, presencia y empatía y asumir la responsabilidad de atender esas necesidades representa el inicio de la autoaceptación.

2- El segundo consejo de Rogers centra la atención en la validación emocional, un aspecto que considera especialmente relevante para las mujeres. Según detalló a Mindfood, numerosas mujeres han sido socializadas para cuidar a los demás, descuidando sus propias emociones y necesidades.

Rogers invita a cambiar este patrón mediante la validación interna: identificar y nombrar las propias emociones, normalizarlas y reconocer su legitimidad. “Aceptar tus sentimientos y nutrirlos es amor propio”, afirmó la experta. Este proceso exige presencia ante las emociones personales y brindarse el mismo cuidado que se esperaría de otro.+

El amor propio, según Rogers, es una práctica continua que transforma la relación con uno mismo y mejora la vida emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

3- Como tercer paso, Rogers propone reeducar al niño interior y resignificar los mensajes de la infancia. Sugiere imaginar el acto de criar de nuevo al propio yo infantil, transmitiendo mensajes de valor, aceptación y derecho al descanso y la alegría. Si en la infancia se escucharon frases como “deja de ser tan dramático”, Rogers recomienda visualizar una respuesta compasiva hacia ese niño interior, recordándole que sus sentimientos importan y que merece atención y cuidado. Este ejercicio, según la autora, contribuye a reparar heridas emocionales que dificultan el crecimiento del amor propio en la adultez.

4- Finalmente, Rogers subraya que el amor propio no es un objetivo que se alcanza definitivamente, sino una práctica constante. En sus palabras para Mindfood, la psicóloga recuerda que la autoaceptación absoluta no es indispensable para mantener relaciones sanas o una vida satisfactoria.

Rogers destaca la importancia de reconocer y priorizar las propias necesidades emocionales para lograr la autoaceptación (Imagen Ilustrativa Infobae).

Reconocer la humanidad propia, con defectos e imperfecciones, permite profundizar en la conexión con uno mismo y con los demás. Rogers concluye que el amor propio se fortalece al mirarse a través de los ojos de quienes valoran y respetan, y que este proceso requiere tanto constancia como compasión.

La puesta en práctica de estos principios, desde la perspectiva de Rogers, puede transformar la autoestima y mejorar la calidad de las relaciones personales, permitiendo una vida emocional más plena, real y satisfactoria.