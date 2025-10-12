Tendencias

Estilo “showgirl”: cómo las celebridades lideran el regreso de la moda exuberante en alfombras rojas

Brillos intensos, texturas llamativas y detalles de impacto se apoderan de los grandes eventos internacionales. Figuras reconocidas reinterpretan los códigos visuales del espectáculo clásico y actualizan una estética basada en lentejuelas, plumas y guiños teatrales

El glamour del cabaret y los espectáculos musicales influye en los looks de alfombra roja de celebridades

El “estilo showgirl” consolidó su regreso en la moda internacional, al trasladar la exuberancia y el espectáculo a alfombras rojas y eventos de relevancia global. Ligada históricamente a coristas y espectáculos musicales del siglo pasado, se caracteriza por materiales brillantes, lentejuelas, plumas, flecos y transparencias.

Sus referencias provienen del music hall, los grandes musicales y el cine clásico estadounidense, donde la vestimenta buscaba fascinar mediante reflejos, textura y movimiento. Actualmente, estos códigos visuales se integran al lenguaje estético de eventos de gala y premiaciones internacionales.

A continuación, cómo cinco figuras emblemáticas definen, a través de sus elecciones, la nueva era del “estilo showgirl”.

1- Amal Clooney: sofisticación y equilibrio

Amal Clooney apuesta por sofisticación y teatralidad en eventos destacados al elegir prendas con detalles brillantes y plumas (Geisler-Fotopress GmbH)

Amal Clooney sorprendió en el estreno de “Jay Kelly” en el Festival de Cine de Londres BFI con un vestido sin tirantes recubierto de lentejuelas rosas, flecos en la falda y un chal de plumas de Tamara Ralph. Esta elección representó un contraste frente a su característico estilo sobrio.

Clooney fusionó elegancia clásica y teatralidad de las coristas, lo que renueva su imagen con una paleta vibrante y detalles que evocan el espectáculo. Los accesorios, como pendientes tipo araña y un peinado retro, reforzaron el mensaje visual del conjunto y acercaron el glamour clásico a los códigos narrativos del showgirl.

2- Taylor Swift: presencia pop y escenografía

Taylor Swift fusiona música, performance y moda, adoptando vestuarios inspirados en el showgirl clásico

La cantante Taylor Swift impulsó el “estilo showgirl” en su reciente etapa tras el lanzamiento de su álbum “The Life of a Showgirl”. En sus videos, lució trajes de brillos metálicos, bordados, transparencias y cortes estructurados que realzan el movimiento escénico.

La cantante integra la indumentaria en su relato artístico, fusionando música, performance y moda en un gesto visual propio. Vestidos ajustados, apliques de piedras y accesorios voluminosos protagonizan sus apariciones, conectando tradiciones del espectáculo con la actualidad pop.

3- Blake Lively: glamour retro y modernidad

Blake Lively reinventa el glamour de Hollywood dorado con vestidos ceñidos, cristales y accesorios modernos (REUTERS/Caitlin Ochs)

Blake Lively convirtió este estilo en una declaración de glamour contemporáneo. Prefiere vestidos largos de silueta marcada, recubiertos de cristales, plumas o flecos metálicos.

Suele elegir cortes inspirados en el music hall, combinados con detalles actuales como aberturas laterales, escotes asimétricos y espaldas descubiertas.

La interpretación de Lively mezcla guiños a los años dorados de Hollywood con elementos modernos: accesorios destacados, sandalias altas y peinados vintage. Sus estilismos destacan por su textura y brillo, proyectando sofisticación y audacia en apariciones de red carpet.

4- Jennifer Lopez: exuberancia máxima

Jennifer Lopez lleva el maximalismo y la exuberancia del “estilo showgirls” a premiaciones y galas internacionales (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jennifer Lopez lleva el estilo showgirl a un nivel superior, vinculando su imagen pública con la teatralidad y la moda exuberante. Elige vestidos ultraceñidos llenos de lentejuelas, capas voluminosas de tul, transparencias y tocados distintivos.

El maximalismo define su aproximación: trajes confeccionados en tejidos reflectantes, pedrería y accesorios como botas brillantes o joyería grande completan su presencia en galas y premiaciones. Su imagen enfatiza el magnetismo y la espectacularidad, integrando recursos del escenario en la moda global.

5- Halle Berry: brillo sofisticado

Halle Berry elige versiones refinadas del look escénico, destacándose por prendas metalizadas y detalles delicados (REUTERS/Stephane Mahe)

Halle Berry opta por una versión personal y refinada del estilo. Elige prendas de materiales resplandecientes, bordados con cristales, estructuras ajustadas y detalles de plumas o flecos que capturan la luz y aportan volumen.

Polleras metalizadas, espaldas al descubierto y acabados intensamente brillantes son habituales en sus atuendos de alfombra roja y festivales. Berry equilibra la elegancia y la sensibilidad escénica, realzando el brillo como símbolo de autenticidad y confianza.

Su estilo confirma que el universo showgirl puede adaptarse a distintos perfiles, transmitiendo fuerza visual y sofisticación.

Como se ve, diversas celebridades eligen prendas que resaltan su personalidad y las convierten en el centro de atención en cada evento. Además, las principales casas de alta costura apostaron por elaboradas construcciones, apliques de cristales, capas emplumadas y cortes pensados para captar todas las miradas en una sola aparición pública.

