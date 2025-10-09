Referente de la alta costura y figura clave en desfiles: quién es la modelo que conquistó a Leonardo DiCaprio

Nacida en Brescia en 1998, Vittoria Ceretti es considerada una de las modelos italianas de mayor proyección internacional en la última década (vittoria)

Pocas modelos pueden presumir de un ascenso tan veloz y sostenido como el de Vittoria Ceretti en el universo de la alta costura. Desde sus inicios en Brescia, Italia, hasta sus más recientes apariciones en los principales eventos globales de la moda, su nombre es garantía de originalidad y sofisticación. En 2012, aún adolescente, Ceretti irrumpió en la escena internacional tras resultar finalista del concurso Elite Model Look, un semillero de talentos desde donde despuntó hacia las grandes pasarelas.

Su rostro ha sido portada en ediciones de Vogue, Harper’s Bazaar, Elle y otras revistas especializadas (vittoria)

Ceretti definió su propio código estético, fusionando elegancia italiana y vanguardia, lo que la volvió indispensable para las casas más exigentes. Chanel, Dolce & Gabbana, Prada, Fendi, Givenchy, Alexander McQueen, Louis Vuitton: todas han solicitado su presencia, reconociendo la capacidad de la italiana para adaptarse a estilos tan opuestos como el minimalismo y la exuberancia barroca. La joven de hoy 27 años desfiló en más de 400 shows internacionales y logró ocupar la portada de publicaciones como Vogue, Harper’s Bazaar y Elle. No es solo una cara de moda: es un termómetro de tendencias y una figura de aspiración para nuevas generaciones.

Vittoria Ceretti reside en Nueva York desde 2015, desde donde desarrolla una presencia activa en pasarelas y campañas alrededor del mundo (vittoria)

La reina del look transformador

La lista de vestuarios inolvidables que ha dejado Ceretti es larga y diversa. Su dominio no se acota a la pasarela; abarca alfombras rojas, ediciones de revistas, campañas y hasta looks casuales que marcan agenda. Para cada ocasión selecciona piezas que sintetizan el espíritu del momento y su propia visión del estilo.

En festivales y ceremonias de gala, Vittoria Ceretti suele apostar por vestidos largos satinados. Un ejemplo es el diseño champagne de tirantes finos y espalda descubierta que vistió recientemente, donde la caída fluida resaltó su porte clásico y sofisticado. La elección de tonos suaves y tejidos que reflejan la luz enfatiza un glamour sin esfuerzo, acentuando el aire de refinamiento característico de la moda europea.

La modelo mantiene colaboraciones constantes con diseñadores y creadores que encabezan tendencias en la industria del lujo y la alta costura (vittoria)

En sesiones nocturnas y fiestas de verano, la modelo opta por el impacto visual de los mini vestidos. El ejemplo más comentado es el mini vestido negro satinado, de escote tipo lencero y falda drapeada. La silueta ajustada y la textura brillante proyectan confianza, sensualidad y dominio del espacio, adaptándose tanto a entornos mediterráneos como a los after parties más sofisticados.

Entre sus apariciones más recordadas en las fashion weeks internacionales figura el look de pasarela de lencería blanca con pedrería y alas de plumas. Este tipo de atuendo, popularizado por los desfiles de Victoria’s Secret, va más allá de lo visual: construye una narrativa de fantasía, poder y teatralidad en la que Ceretti sobresale como protagonista indiscutida.

Protagoniza campañas publicitarias para marcas de prestigio internacional como Fendi, Givenchy y Alexander McQueen, entre otras (vittoria)

Su aproximación al street style también le ganó seguidores en el mundo de la moda urbana. Ha sido captada con combinaciones de camiseta gris, chaqueta de cuero oversize y prendas de encaje negro, sumando detalles inesperados como la presencia de un gato negro. El contraste entre la rudeza del cuero y la delicadeza del encaje define una personalidad indómita que desafía rígidos cánones de la feminidad.

Amistades de pasarela y romances de portada

El mundo de Vittoria Ceretti no se limita a la moda, ya que es amiga de grandes celebridades. Gigi Hadid, por ejemplo, mantiene una estrecha amistad con ella: han trabajado juntas en diferentes proyectos y fueron fotografiadas abrazadas en el Met Gala de 2021. Ese entorno de compañerismo incluye también a figuras de la música, el cine y el arte, que suelen coincidir con la modelo en eventos exclusivos.

A lo largo de su vida profesional, la italiana se ha consolidado como una inspiración para jóvenes modelos (vittoria)

El vínculo con Leonardo DiCaprio amplificó todavía más su perfil mediático. Las primeras imágenes de la pareja datan de agosto de 2023, cuando fueron captados juntos en California y luego en la discoteca Hï Ibiza. Según People, tras ese primer verano, la relación avanzó con viajes, apariciones públicas precisas y muestras de cariño lejos de los flashes, aunque sin ocultarse ante la prensa. La pareja compartió vacaciones en el Mediterráneo y coincidió con famosos como Tobey Maguire, consolidando su posición como referentes del jet set internacional.

Leonardo Di Caprio junto a su pareja Vittoria Ceretti en sus vacaciones en Cerdeña, Italia en 2024 Photo © 2024 Backgrid UK/The Grosby Group

El recorrido de Vittoria Ceretti no se mide solo en kilómetros de pasarela ni en cantidad de portadas. En su imagen conviven la elegancia de la vieja escuela, la provocación de las nuevas tendencias, el talento para elegir piezas clave y la capacidad de resistir bajo la presión mediática más intensa. Esta combinación la define como un referente para la industria, una inspiración para quienes aspiran a la moda de alto nivel y una figura que, más allá de ser “la pareja de”, impone su propio nombre y estilo.