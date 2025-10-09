Tendencias

Receta de pan casero de sésamo

La combinación justa de levadura, harina, aceite y sésamo ofrece como resultado un alimento adaptable, apto para quienes valoran las preparaciones sencillas y saludables sin aditivos artificiales

Por Constanza Almirón

Guardar
El pan de sésamo es
El pan de sésamo es un clásico de la gastronomía mediterránea y porteña, ideal para preparar en casa y personalizar su sabor y textura (Freepik)

El pan de sésamo forma parte de múltiples gastronomías, desde el Mediterráneo hasta las panaderías porteñas, donde suele coronar panes tipo pebete o miñón. Prepararlo en casa permite ajustar su sabor y textura, además de disfrutar de ese inconfundible toque tostado de las semillas.

Es perfecto para quienes buscan un pan que, además de sabroso, sea visualmente atractivo y nutritivo. Es un pan tan versátil que puede acompañar tanto un desayuno sencillo como una cena especial, invitando siempre a compartir.

Receta de pan casero de sésamo

La receta comienza con una combinación clásica de harina, levadura, agua tibia, sal y azúcar. Se incorpora también aceite neutro, que asegura una miga tierna. Una vez que la masa crece, se modela y se pincela cada pan antes de cubrirlo con abundantes semillas de sésamo, logrando así una corteza crocante y aromática tras el paso por el horno.

La receta de pan casero
La receta de pan casero de sésamo utiliza harina, levadura, agua tibia, aceite y semillas para lograr una miga tierna y corteza crocante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pan puede presentarse como en baguettes o bollitos individuales, según la preferencia o la ocasión. Es una excelente opción para servir en la mesa del desayuno, acompañar una tabla de fiambres, o como base de sándwiches frescos.

Tiempo de preparación

La preparación total demanda unas 2 horas y 20 minutos, distribuidas de la siguiente manera:

  • Preparación de ingredientes y amasado: 15 minutos
  • Primer levado: 1 hora
  • Armado y segundo levado: 40 minutos
  • Cocción en horno: 25 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de harina 000 o 0000
  • 25 g de levadura fresca (o 10 g de levadura seca)
  • 550 ml de agua tibia
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 2 cucharaditas de sal
  • 3 cucharadas de aceite neutro
  • 100 g de semillas de sésamo
  • 1 huevo batido (opcional, para pincelar)
El pan de sésamo puede
El pan de sésamo puede presentarse en hogazas, baguettes o bollitos, adaptándose a desayunos, cenas o sándwiches frescos (Freepik)

Cómo hacer pan casero de sésamo, paso a paso

  1. Se disuelve la levadura y el azúcar en un poco de agua tibia. Se deja reposar 10 minutos hasta que espume.
  2. A continuación, se incorpora la harina y la sal, mezclando con el agua tibia restante y el aceite hasta formar una masa.
  3. Se amasa durante 10 a 15 minutos hasta que la masa esté suave y elástica.
  4. La masa se coloca en un bol aceitado, se cubre y se deja leudar en un sitio cálido durante una hora.
  5. Se desgasifica la masa y se le da forma (hogazas, baguettes, bollitos).
  6. Los panes se disponen sobre una placa, se cubren y se dejan reposar otros 40 minutos.
  7. Se precalienta el horno a 200°C. Se pincelan los panes con huevo batido o agua y se espolvorean con semillas de sésamo.
  8. Se hornean 20-25 minutos hasta dorar y que al golpear la base suene hueca.
  9. Se enfrían sobre rejilla antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Usando 1 kg de harina, la receta rinde aproximadamente 2 panes grandes o 16 a 18 bollitos, es decir, 12 a 16 porciones usuales.

Con 1 kg de harina,
Con 1 kg de harina, la receta rinde 2 panes grandes o hasta 18 bollitos, ideales para compartir en familia o reuniones (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de 60 g aporta aproximadamente:

  • Calorías: 180
  • Grasas: 4 g
  • Grasas saturadas: 0.5 g
  • Carbohidratos: 32 g
  • Azúcares: 1.2 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pan casero de sésamo, bien envuelto y almacenado en un lugar seco, se conserva fresco por 2 a 3 días. Puede congelarse por hasta 2 meses.

Temas Relacionados

Receta de cocinaPanaderíaÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cillian Murphy: los secretos del actor que cambia su cuerpo para cada personaje

El intérprete irlandés de 49 años adapta su físico y alimentación a cada papel, adoptando dietas y entrenamiento con disciplina y compromiso

Cillian Murphy: los secretos del

Valeria Espinoza: “La menopausia no es una enfermedad, no es sinónimo de vejez”

La coach ecuatoriana comparte su experiencia personal con una menopausia temprana y cómo transformó ese shock en una misión de vida. En diálogo con Planes, habló sobre los tabúes que aún persisten, la importancia de la salud hormonal, los síntomas de la perimenopausia y el rol de los hombres en este proceso

Valeria Espinoza: “La menopausia no

Hito científico: un paciente sobrevivió 171 días tras el primer xenotrasplante de hígado de cerdo editado genéticamente

El procedimiento se hizo en China y permitió que el órgano del animal, que había sido modificado, ayudara a un hombre con insuficiencia hepática

Hito científico: un paciente sobrevivió

Dos cachorros de aguará guazú fueron hallados sin su mamá: cómo es su rehabilitación para regresar a la vida salvaje

Kuarahy y Jasy, rescatados solos en los Esteros del Iberá, reciben atención veterinaria especializada y aislamiento humano en el Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temaikèn para favorecer conductas silvestres previas a su futura liberación

Dos cachorros de aguará guazú

De ritual sagrado a símbolo de moda: la sorprendente historia del maquillaje

Desde el Antiguo Egipto hasta la industria cosmética moderna, el maquillaje refleja poder, identidad y cambios culturales a lo largo de los siglos

De ritual sagrado a símbolo
ÚLTIMAS NOTICIAS
El economista que más escucha

El economista que más escucha Milei dijo que el Gobierno “va a hacer lo imposible para que no se les vaya el tipo de cambio”

Qué es Zangi, la aplicación que habrían utilizado los autores del triple femicidio para transmitir los crímenes

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

Vuelve Luis Caputo de EEUU, a la espera del anuncio sobre el paquete de ayuda financiera de Trump

Mercados: suben fuerte las acciones y los bonos antes de la definición de la ayuda financiera de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Así fue el primer intento

Así fue el primer intento exitoso de desviar un asteroide y por qué su órbita cambió después del impacto

Putin admitió la responsabilidad rusa en el derribo del avión de Azerbaiyán que dejó 38 muertos: “No podemos devolverles la vida”

El papa León criticó la economía que margina a los pobres mientras los ricos viven en el lujo

La dictadura de Corea del Norte cumple 80 años: qué países asisten a los festejos

La novela del premio Nobel de Literatura escrita en una sola frase a lo largo de más de 400 páginas

TELESHOW
El conmovedor recuerdo de Ana

El conmovedor recuerdo de Ana Rosenfeld a cuatro años de la muerte de su esposo Marcelo: “Te extraño, Amorcito”

Las fuertes críticas a la China Suárez en el avión de regreso a Turquía con Mauro Icardi: “Quería la vida de Wanda”

El momento más emotivo en La Voz Argentina: un padre, un hijo y un tango que conmovió a Lali Espósito

Luck Ra sorprendió a las fanáticas de la coreografía viral en su show de Vélez: “Quiero hacer algo con ustedes”

Thiago Medina será dado de alta a 27 días del grave accidente que lo tuvo al borde de la muerte