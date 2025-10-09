El pan de sésamo forma parte de múltiples gastronomías, desde el Mediterráneo hasta las panaderías porteñas, donde suele coronar panes tipo pebete o miñón. Prepararlo en casa permite ajustar su sabor y textura, además de disfrutar de ese inconfundible toque tostado de las semillas.
Es perfecto para quienes buscan un pan que, además de sabroso, sea visualmente atractivo y nutritivo. Es un pan tan versátil que puede acompañar tanto un desayuno sencillo como una cena especial, invitando siempre a compartir.
Receta de pan casero de sésamo
La receta comienza con una combinación clásica de harina, levadura, agua tibia, sal y azúcar. Se incorpora también aceite neutro, que asegura una miga tierna. Una vez que la masa crece, se modela y se pincela cada pan antes de cubrirlo con abundantes semillas de sésamo, logrando así una corteza crocante y aromática tras el paso por el horno.
Este pan puede presentarse como en baguettes o bollitos individuales, según la preferencia o la ocasión. Es una excelente opción para servir en la mesa del desayuno, acompañar una tabla de fiambres, o como base de sándwiches frescos.
Tiempo de preparación
La preparación total demanda unas 2 horas y 20 minutos, distribuidas de la siguiente manera:
- Preparación de ingredientes y amasado: 15 minutos
- Primer levado: 1 hora
- Armado y segundo levado: 40 minutos
- Cocción en horno: 25 minutos
Ingredientes
- 1 kg de harina 000 o 0000
- 25 g de levadura fresca (o 10 g de levadura seca)
- 550 ml de agua tibia
- 2 cucharadas de azúcar
- 2 cucharaditas de sal
- 3 cucharadas de aceite neutro
- 100 g de semillas de sésamo
- 1 huevo batido (opcional, para pincelar)
Cómo hacer pan casero de sésamo, paso a paso
- Se disuelve la levadura y el azúcar en un poco de agua tibia. Se deja reposar 10 minutos hasta que espume.
- A continuación, se incorpora la harina y la sal, mezclando con el agua tibia restante y el aceite hasta formar una masa.
- Se amasa durante 10 a 15 minutos hasta que la masa esté suave y elástica.
- La masa se coloca en un bol aceitado, se cubre y se deja leudar en un sitio cálido durante una hora.
- Se desgasifica la masa y se le da forma (hogazas, baguettes, bollitos).
- Los panes se disponen sobre una placa, se cubren y se dejan reposar otros 40 minutos.
- Se precalienta el horno a 200°C. Se pincelan los panes con huevo batido o agua y se espolvorean con semillas de sésamo.
- Se hornean 20-25 minutos hasta dorar y que al golpear la base suene hueca.
- Se enfrían sobre rejilla antes de cortar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Usando 1 kg de harina, la receta rinde aproximadamente 2 panes grandes o 16 a 18 bollitos, es decir, 12 a 16 porciones usuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de 60 g aporta aproximadamente:
- Calorías: 180
- Grasas: 4 g
- Grasas saturadas: 0.5 g
- Carbohidratos: 32 g
- Azúcares: 1.2 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pan casero de sésamo, bien envuelto y almacenado en un lugar seco, se conserva fresco por 2 a 3 días. Puede congelarse por hasta 2 meses.