George Clooney a los 64 años: cómo es la rutina de ejercicios que impulsa su vitalidad lejos de Hollywood

Desde el trabajo manual en su finca hasta nuevas tecnologías de entrenamiento muscular, las claves del día a día del célebre actor

Por Cecilia Castro

Clooney realiza ejercicio diariamente para mantener su fuerza muscular (REUTERS/Caitlin Ochs)

El actor estadounidense George Clooney, célebre por películas icónicas como La gran estafa, consolidó una rutina lejos de los reflectores de Hollywood, marcada por su vida en su granja de Francia, su involucramiento en las tareas domésticas y una firme disciplina de entrenamiento físico.

Según le dijo a Esquire, estas prácticas forman parte de un estilo de vida que considera clave para su bienestar y el de su familia.

Rutinas de ejercicio

El cuidado físico ocupa un espacio central en la agenda del actor. Tal como explicó el intérprete, se ejercita a diario y pone especial énfasis en la capacidad de mantenerse fuerte pese al paso del tiempo. “Trabajo todos los días”, afirmó. Y señaló que la edad impulsa la búsqueda de alternativas para conservar la masa muscular.

En ese contexto, para entrenar, el actor utiliza un equipo que combina chaleco y bandas para las piernas, diseñado para enviar impulsos eléctricos a los músculos y simular la resistencia de una rutina de pesas. “Parte de envejecer es que ya no se puede desarrollar músculo. El cuerpo simplemente no lo logra. Pero esto me ha vuelto muy fuerte. Mis brazos están el doble de grandes que nunca”, aseguró Clooney.

El actor adoptó la vida
El actor adoptó la vida rural para ofrecer a sus hijos una educación alejada de la fama (REUTERS/Remo Casilli)

Clooney integra también otras actividades físicas, buscando medir su estado general. “Cada año subo a la montaña en bicicleta, solo para comprobar que no estoy demasiado viejo”, explicó.

Tiro al arco: otra faceta de la vida rural

Entre las destrezas que cultiva en Francia, Clooney practica regularmente tiro al arco. Mencionó también esta disciplina como parte de las experiencias que ofrece a sus hijos fuera de la rutina digital: “Tienen que cenar con adultos y llevar sus platos. Tienen una vida mucho mejor”.

Desde hace algunos años, Clooney y su familia residen gran parte del tiempo en una finca en Francia, lejos del clamor mediático. En ese entorno, tanto él como su esposa, Amal Clooney, impulsan una educación práctica para sus hijos, alejada de la exposición a la fama y a la tecnología excesiva. El propio actor ha precisado que en la granja cultivan uvas y olivos y que el trabajo manual es parte de la dinámica diaria: “La granja tiene cien hectáreas de uvas y mil doscientos olivos, y un tractor en el que llevo a los chicos”, relató.

George Clooney y Amal Clooney
George Clooney y Amal Clooney REUTERS/Yara Nardi

En esa propiedad no hay espacio para la delegación absoluta. Clooney se ocupa de reparaciones y mantenimiento, involucrando a sus hijos en actividades como pintar una cerca. “No había un pintor contratado. Salí con Ella y Alexander y la pintura, y los pinceles”, contó. Tras un inicio dubitativo de los niños, el actor los animó a lanzarse a la labor en serio: “Y luego se volvieron locos pintando la cerca y terminaron todos cubiertos de pintura y aceite”. Esta forma de asumir las tareas cotidianas, según describió, es una herencia de su propia infancia, marcada por la necesidad de resolver problemas prácticos y aprender oficios desde temprano.

Además, el actor de la aclamada serie ER Emergencias se considera “muy hábil” en el arreglo de electrodomésticos y sistemas domésticos, rehuyendo la dependencia de técnicos externos.

La intención de Clooney al asumir estos hábitos es clara: desarrollar la autosuficiencia individual y familiar. “Es importante para mí que puedan sobrevivir”, expresó, aludiendo tanto a la enseñanza doméstica como a la proyección de un modelo de resiliencia. El actor destaca que privilegia experiencias de vida lejos de la cultura de Hollywood e insiste en que no desea que sus hijos sean comparados con los descendientes de otros personajes públicos.

La rutina de George Clooney se aleja del prototipo de celebridad desvinculado de lo cotidiano, abarcando desde oficios domésticos hasta un régimen físico sofisticado.

