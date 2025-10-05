Tendencias

Quiénes son las famosas argentinas que fueron protagonistas en la Semana de la Moda de París, Milán y Nueva York

Modelos, diseñadores y celebridades argentinas participaron en los eventos más relevantes del calendario fashion internacional

Cecilia Castro

Por Cecilia Castro

Las principales capitales de la
Las principales capitales de la moda reciben a celebridades, diseñadores y periodistas para la presentación de la temporada primavera-verano

La temporada Primavera-Verano 2026 llega acompañada de un marcado avance para el talento argentino en el circuito internacional, con figuras que ocuparon tanto las pasarelas como los principales asientos de la Semana de la Moda en París, Milán y Nueva York.

La Paris Fashion Week se desarrolla desde el 29 de septiembre hasta el próximo 7 de octubre y sirve de escenario para el debut de directores creativos, homenajes póstumos a diseñadores de renombre y la presentación de más de cien firmas reconocidas a nivel global.

Milán atrajo la atención entre el 23 y el 29 de septiembre, con celebraciones especiales por el medio siglo de historia de la firma Armani y el impacto de la muerte reciente de su fundador, mientras Nueva York concentró actos festivos hasta el 16 de septiembre, transmisiones públicas y desfiles bajo el lema de acercar la alta costura al gran público.

Emilia Mernes y Duki

El álbum de fotos de
El álbum de fotos de Emilia Mernes en la Paris Fashion Week: romance, gastronomía y lujosos paseos

Emilia Mernes fue una de las argentinas más fotografiadas en París, donde asistió acompañada de su pareja Duki a presentaciones clave de la moda internacional, incluida la de Stella McCartney.

La cantante lució prendas en tonos grises y estilismo contemporáneo, optó por maquillaje natural y compartió en redes sociales el itinerario que la llevó desde el desfile a encuentros con otras figuras globales como Mia Khalifa, Becky G y la artista española BB Trickz.

Mia Khalifa
Mia Khalifa

En varios registros, se la vio junto al músico y pareja, quien acompañó sus pasos entre almuerzos parisinos, visitas a monumentos y paseos por espacios emblemáticos de la ciudad.

La interacción se reflejó en sus canales personales, donde Duki escribió: “Te amo, gracias por llevarme a la fashion week, te amo”, mientras que Emilia subrayó la dimensión inolvidable de la experiencia.

Emilia Mernes junto a Stella
Emilia Mernes junto a Stella McCartney

Mernes también registró encuentros con personalidades de la moda y el entretenimiento como Anitta, Ice Spice, Cara Delevingne y la actriz Helen Mirren, quien, recitó la letra de la canción “Come Together” en uno de los eventos principales, reforzando el homenaje a Paul McCartney.

Valeria Mazza y Benicio Gravier

Valeria Mazza asistió al desfile
Valeria Mazza asistió al desfile homenaje de la firma Armani en Milán

Valeria Mazza regresó a la pasarela italiana para ser testigo del homenaje a Giorgio Armani durante los festejos por los cincuenta años de la firma, momento cargado de significado tras el fallecimiento del diseñador.

El evento cobró otra dimensión con el debut como modelo internacional de Benicio Gravier, uno de los cuatro hijos de Mazza. El joven fue seleccionado tras ser observado en un desfile previo y se sumó a la pasarela, uniendo su historia al nombre Armani y a la tradición de la familia en el ámbito de la moda.

Valeria posa junto a su
Valeria posa junto a su hijo Benicio Gravier antes del desfile en la Galería de Arte de Brera

Según compartió Mazza, la experiencia familiar y laboral redefinió el significado del evento y proyectó una nueva generación al circuito global.

Valentina Zenere, en el epicentro de la moda

Valentina Zenere y Meryl Streep
Valentina Zenere y Meryl Streep compartieron front row en el desfile Dolce & Gabbana

Durante la Semana de la Moda de Milán, Valentina Zenere se posicionó en la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana, rodeada de actores reconocidos como Gavin Casalegno, Michele Morrone y figuras de la industria como Meryl Streep y Stanley Tucci.

La presencia de Streep y Tucci en los roles de Miranda Priestly y Nigel, personajes centrales de “El diablo viste a la moda”, avivó rumores sobre la nueva entrega de la película, lo que convirtió a la jornada en uno de los focos mediáticos del calendario.

Zenere acapara flashes al ingresar
Zenere acapara flashes al ingresar al recinto donde presenta su nueva colección la dupla italiana

Zenere apostó por un look integral negro, con transparencias y detalles que resaltaron la impronta de la marca, recibiendo elogios de la crítica especializada y viralidad en redes sociales.

La actriz compartió reacciones espontáneas a través de X (ex Twitter), donde expresó: “¡Díganme que vieron lo que acaba de pasar!!!!” y comentó en respuesta a sus seguidores sobre su cercanía con Streep: “Chicas, al lado mío casi... lloro”, ampliando el alcance mediático del episodio.

Benito Fernández en lo más alto

El equipo de Fernández acompaña
El equipo de Fernández acompaña el desfile, conformado por modelos locales y una representante argentina

Benito Fernández volvió a participar en la New York Fashion Week con la colección LATIR, una propuesta inspirada por la fuerza y resiliencia representadas por Frida Kahlo.

Su debut en el circuito neoyorquino se remonta a 2009, cuando ya era uno de los nombres fuertes del diseño nacional.

Los looks icónicos que presentó
Los looks icónicos que presentó el diseñador en el desfile

Participó con un equipo que incluyó la presencia de la modelo Malena Terra y sumó actividades paralelas como charlas con la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y conferencias de prensa.

Los diseños de Fernández
Los diseños de Fernández

Juliana Awada y Valentina Barbier

La ex primera dama Juliana Awada y su hija Valentina Barbier se integraron al selecto grupo de invitadas al desfile de Dior en la Paris Fashion Week, reafirmando la vigencia del estilo argentino en la élite internacional.

Awada optó por un conjunto de saco blanco, blusa de encaje y jeans, mientras Valentina eligió un vestido en tono marfil y tapado beige.

Juliana Awada y su hija
Juliana Awada y su hija Valentina Barbier ingresan al desfile de Dior en París tomadas de la mano

Las imágenes de madre e hija recorriendo la ciudad, participando de cenas de gala y compartiendo experiencias en restaurantes y encuentros sociales se viralizaron en redes, proyectando la imagen de una conexión generacional basada en la moda y el disfrute cultural.

Juliana Awada recibió una invitación personalizada de Dior, un gesto que subraya el reconocimiento internacional de su influencia en el ámbito del lifestyle y la moda.

La presencia argentina en la temporada de desfiles 2025-2026 reafirmó la calidad creativa y la capacidad de adaptación de los referentes del país, tanto desde la moda como en la proyección de nuevas voces y generaciones.

