La salsa arrabiata es un clásico italiano famoso por su sabor picante y preparación sencilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salsa arrabiata es una de esas joyas de la gastronomía italiana que conquista por su sencillez y explosión de sabor. Imaginarse una tarde en Roma saboreando una buena pasta penne con esta salsa es transportarse a la esencia de la cocina casera italiana, donde el picante despierta todos los sentidos.

Esta opción (“all’arrabbiata”, literalmente “enfadada” en italiano) procede de la región de Lacio, concretamente de Roma. Es un clásico de la cocina popular, famosa por su característico toque picante, resultado del uso generoso de ají seco o peperoncino.

Tradicionalmente, se sirve con pasta corta como penne rigate, pero en la mesa argentina es común aprovecharla para acompañar cualquier tipo de pasta, pizza, o incluso como salsa para carnes. Existen algunas variantes que incorporan albahaca o aceitunas para darle un giro personal, aunque la receta original es bien simple y directa.

Receta de salsa arrabiata rápida y fácil

La receta de salsa arrabiata se basa en ingredientes frescos y pocos pasos sencillos, lo que la convierte en una opción ideal para resolver una comida sabrosa en poco tiempo. Se trata de sofreír ajo y ají picante en aceite de oliva, añadir tomate, sal y dejar que los sabores se integren, logrando una salsa espesa y de color rojo intenso.

Originaria de Roma, la salsa arrabiata se destaca por el uso de ají seco o peperoncino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al llevar pocos ingredientes y prescindir de procesos largos, esta salsa es perfecta tanto para principiantes como para amantes de la cocina. Se puede hacer en apenas unos minutos y personalizar con algún toque especial, como perejil fresco al final para realzar el color y perfumar la preparación.

Tiempo de preparación

Para preparar salsa arrabiata rápida y fácil, calcular unos 5 minutos para preparar los ingredientes (picar ajo y ají, triturar tomates si son frescos), 5 minutos para sofreír el ajo y el ají, y unos 10-15 minutos para cocinar la salsa y reducirla. En total, se necesitan entre 20 y 25 minutos.

Ingredientes

500 g de tomate triturado (puede ser natural o en lata)

2 dientes de ajo

1 o 2 ajíes picantes secos (tipo peperoncino) , según tolerancia al picante

3 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de sal

1 pizca de azúcar (opcional, para equilibrar la acidez)

1 puñado de perejil fresco (opcional, para decorar)

La receta incluye tomate triturado, ajo, ají picante, aceite de oliva, sal y azúcar como ingredientes principales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer salsa arrabiata rápida y fácil, paso a paso

1- Pelar y picar finamente los dientes de ajo.

2- Picar los ajíes secos o triturarlos, eliminando las semillas si se desea menos picante.

3- Calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio.

4- Incorporar el ajo picado y el ají picante, y sofreír durante 1 a 2 minutos hasta que el ajo desprenda aroma, sin dejar que se dore.

5- Agregar el tomate triturado y mezclar bien.

6- Añadir la sal y una pizca de azúcar si el tomate resulta demasiado ácido.

7- Cocinar a fuego medio-bajo durante 10 a 15 minutos, revolviendo de vez en cuando, hasta que la salsa espese y el color se intensifique.

8- Apagar el fuego y añadir perejil fresco picado si se desea.

9- Utilizar la salsa inmediatamente para acompañar la pasta, la pizza o la preparación que más guste.

La receta rinde para 4 porciones y cada una aporta aproximadamente 90 calorías (Freepik)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta de salsa arrabiata rinde aproximadamente para 4 porciones de pasta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de salsa arrabiata contiene aproximadamente:

Calorías: 90

Grasas: 6 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 8 g

Azúcares: 6 g

Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La salsa arrabiata se puede conservar en heladera hasta 4 días, bien tapada y en un recipiente hermético. También se puede congelar hasta 3 meses.