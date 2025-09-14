España

Huevos a la pizzaiola: una receta italiana fácil y saludable para salir de la pasta

Estos son los pasos que debes seguir para tener tu plato en 20 minutos

Aarón Caballero Illescas

Aarón Caballero Illescas

Huevos a la pizzaiola
La gastronomía italiana es una de las más famosas del mundo. La mayoría de personas la conoce por la pasta o la pizza, dos de sus emblemas. Sin embargo, hay muchas recetas saludables y sencillas que el gran público desconoce.

Una de ellas son los huevos a la pizzaiola, un plato rico en proteína y fácil de hacer. Aunque existen diferentes variedades de este plato, el común denominador es la base de tomate y el gratinado de queso.

Receta de huevos a la pizzaiola

La receta de huevos a la pizzaiola consiste en cocinar los huevos sobre una base de tomate aromatizada con ajo y albahaca, coronada con mozzarella. El resultado: huevos con claras cuajadas y yemas jugosas.

Por qué debemos conservar los huevos en la nevera si en el supermercado no están refrigerados, según una experta

Tiempo de preparación

  • Preparación: 8 minutos
  • Cocción: 12 minutos
  • Total aproximado: 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 huevos
  2. 100 g de mozzarella light
  3. 250 g de passata o salsa de tomate
  4. 10 tomates cherry (opcional)
  5. 1 diente de ajo
  6. Aceite de oliva virgen extra
  7. Sal al gusto
  8. Pimienta al gusto
  9. Hojas de albahaca fresca

Cómo hacer huevos a la pizzaiola paso a paso

  1. Preparar la mozzarella. Corta la mozzarella en rodajas finas y ponlas sobre papel de cocina para que pierda parte del suero.
  2. Aromatizar el aceite. En una sartén, añade un poco de aceite de oliva, el diente de ajo aplastado y ramas de albahaca. Retíralos cuando el ajo apenas empiece a dorar.
  3. Incorporar la passata o salsa de tomate. Vierte la passata o salsa de tomate sobre el aceite aromatizado, agrega sal y cocina a fuego medio durante cinco minutos para que adquiera sabor y reduzca un poco. Si empleas tomates cherry, córtalos por la mitad y añádelos en este momento, cocinándolos dos minutos.
  4. Añadir los huevos y la mozzarella. Haz dos huecos en la salsa y casca con cuidado los huevos en ellos. Distribuye las rodajas de mozzarella y algunas hojas frescas de albahaca por encima.
  5. Cubrir y cocinar al vapor suave. Cubre la sartén con una tapa humedecida para que se genere vapor y los huevos cuajen sin secarse.
  6. Controlar la cocción y servir. Cocina hasta que las claras se cuajen y la yema mantenga el punto cremoso (o más hecho, a tu gusto). Si buscas la yema líquida, vigila constantemente y retira del calor en cuanto cuaje la clara. Añade sal y pimienta y corona con hojas frescas de albahaca. Acompaña con pan para sacar el máximo provecho a la salsa y queso fundente.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: aproximadamente 180 kcal
  • Proteínas: 16 g
  • Grasas: 8 g
  • Hidratos de carbono: 9 g
  • Azúcares: 6 g
  • Sodio: 420 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Idealmente se consume recién hecha. Si es necesario, guárdalo en un recipiente hermético hasta 24 horas después y recalienta a fuego bajo antes de consumir.

