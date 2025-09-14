Huevos a la pizzaiola: una receta italiana fácil y saludable para salir de la pasta

La gastronomía italiana es una de las más famosas del mundo. La mayoría de personas la conoce por la pasta o la pizza, dos de sus emblemas. Sin embargo, hay muchas recetas saludables y sencillas que el gran público desconoce.
Una de ellas son los huevos a la pizzaiola, un plato rico en proteína y fácil de hacer. Aunque existen diferentes variedades de este plato, el común denominador es la base de tomate y el gratinado de queso.
Receta de huevos a la pizzaiola
La receta de huevos a la pizzaiola consiste en cocinar los huevos sobre una base de tomate aromatizada con ajo y albahaca, coronada con mozzarella. El resultado: huevos con claras cuajadas y yemas jugosas.
Tiempo de preparación
- Preparación: 8 minutos
- Cocción: 12 minutos
- Total aproximado: 20 minutos
Ingredientes
- 2 huevos
- 100 g de mozzarella light
- 250 g de passata o salsa de tomate
- 10 tomates cherry (opcional)
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Hojas de albahaca fresca
Cómo hacer huevos a la pizzaiola paso a paso
- Preparar la mozzarella. Corta la mozzarella en rodajas finas y ponlas sobre papel de cocina para que pierda parte del suero.
- Aromatizar el aceite. En una sartén, añade un poco de aceite de oliva, el diente de ajo aplastado y ramas de albahaca. Retíralos cuando el ajo apenas empiece a dorar.
- Incorporar la passata o salsa de tomate. Vierte la passata o salsa de tomate sobre el aceite aromatizado, agrega sal y cocina a fuego medio durante cinco minutos para que adquiera sabor y reduzca un poco. Si empleas tomates cherry, córtalos por la mitad y añádelos en este momento, cocinándolos dos minutos.
- Añadir los huevos y la mozzarella. Haz dos huecos en la salsa y casca con cuidado los huevos en ellos. Distribuye las rodajas de mozzarella y algunas hojas frescas de albahaca por encima.
- Cubrir y cocinar al vapor suave. Cubre la sartén con una tapa humedecida para que se genere vapor y los huevos cuajen sin secarse.
- Controlar la cocción y servir. Cocina hasta que las claras se cuajen y la yema mantenga el punto cremoso (o más hecho, a tu gusto). Si buscas la yema líquida, vigila constantemente y retira del calor en cuanto cuaje la clara. Añade sal y pimienta y corona con hojas frescas de albahaca. Acompaña con pan para sacar el máximo provecho a la salsa y queso fundente.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Energía: aproximadamente 180 kcal
- Proteínas: 16 g
- Grasas: 8 g
- Hidratos de carbono: 9 g
- Azúcares: 6 g
- Sodio: 420 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Idealmente se consume recién hecha. Si es necesario, guárdalo en un recipiente hermético hasta 24 horas después y recalienta a fuego bajo antes de consumir.