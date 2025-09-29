Tendencias

Entre el asombro y la ciencia: así es el lago Masazir, el sorprendente tesoro rosado escondido en Azerbaiyán

Su inusual coloración, ambiente salino e historia se fusionan en un paisaje que asombra a quienes lo transitan. Por qué sus aguas adoptan esta tonalidad

Por Faustino Cuomo

Guardar
El lago Masazir, en Azerbaiyán,
El lago Masazir, en Azerbaiyán, es famoso por su color rosa y su alta concentración de sal (@Silk Voyage)

El lago Masazir, conocido también como Masazirgöl o simplemente como el lago rosa de Azerbaiyán, es una de esas maravillas poco conocidas que sorprenden a cualquier visitante.

Situado cerca de Bakú, este cuerpo de agua se encuentra entre los diez lagos más impresionantes del mundo por sus matices rosados, una característica que lo distingue y lo coloca en un selecto grupo de apenas ocho lagos rosados a nivel mundial.

La tonalidad característica de sus aguas varía en función de la concentración de sal y la luz ambiental, brindando un espectáculo cromático que atrae a fotógrafos y curiosos.

En ese sentido, la Agencia de Noticias del Estado de Azerbaiyán (AZERTAC) resalta que a pesar de que las imágenes editadas pueden exagerar el color, la realidad del lago es igual de fascinante: el rosa aparece en gamas profundas o tenues y contrasta con los depósitos de sal a lo largo de su orilla.

La tonalidad rosada del lago
La tonalidad rosada del lago varía según la luz y la concentración de sal, creando un espectáculo visual único (@Silk Voyage)

¿Por qué es rosa?

Este lago, con una superficie aproximada de 10 km², debe su existencia y su peculiar color a una combinación de factores ecológicos y biológicos.

Su alta salinidad, tanto líquida como sólida, ha propiciado el desarrollo de organismos denominados halófilos (amantes de la sal), especialmente bacterias que producen pigmentos rojizos al absorber la radiación ultravioleta, sobre todo en los meses de mayor temperatura.

La concentración salina es tan elevada que caminar hacia el lago implica cruzar gruesas costras de sal similares a nieve endurecida. Al adentrarse en él, el agua llega a las rodillas y el fondo, blando y salino, ofrece una experiencia sensorial poco común.

Caminar descalzo sobre la sal es una vivencia única en el mundo y respirar el aire salino se considera un beneficio para la salud, ya que emula terapias que suelen ofrecerse en centros urbanos especializados.

El entorno del lago está
El entorno del lago está protegido, pero la actividad industrial y la basura afectan su estado natural (foto: Wikipedia)

Extracción de sal y protección del entorno

Desde 1813, la extracción de sal ha sido parte esencial de la historia del lago Masazir, de acuerdo con lo detallado por VisitSilkRoad. Inicialmente, los lugareños recolectaban sal utilizando métodos tradicionales, pero en la actualidad, una planta procesadora domina la escena, produciendo especies como la sal de mesa yodada.

La industrialización ha transformado el panorama, restringiendo el acceso al lago mediante vallas y presencia de personal de seguridad.

Antes un tesoro nacional al alcance de todos, ahora gran parte del lago es considerado propiedad privada. Esta situación ha cambiado la experiencia del visitante, ya que solo es posible acercarse a ciertas zonas si se conoce a alguien de la región, lo que proporciona el raro privilegio de disfrutar del lago casi en soledad.

Gran parte del entorno ha quedado protegido para resguardar los intereses industriales, pero también ha limitado el contacto directo de los turistas con el agua.

La experiencia de visitar el
La experiencia de visitar el lago incluye caminar sobre costras de sal y respirar aire salino, considerado beneficioso para la salud (@experienceazerbaijan)

Experiencia para el turista: belleza y desafíos

A pesar de que el entorno natural no resulta especialmente pintoresco y la actividad industrial ha modificado la apariencia original del lago, la visita al lago Masazir sigue dejando recuerdos imborrables. El color rosa del agua y los depósitos salinos blancos y parduzcos crean una atmósfera surrealista.

Sin embargo, la experiencia no es solo visual: existe un inconveniente que resta encanto al lugar, y es la presencia de residuos y basura en las orillas.

Resulta desalentador ver cómo un paraje tan imponente se ve afectado por la actividad humana. La esperanza está puesta en que las autoridades y los visitantes asuman responsabilidad para mantener limpio el lago y asegurar su preservación a futuro.

La concienciación ambiental resulta crucial para que estas maravillas naturales sigan existiendo y sean disfrutadas por generaciones venideras.

El lago está ubicado en
El lago está ubicado en las afueras de Bakú, la capital y ciudad más poblada de Azerbaiyán, del mar Caspio y del Cáucaso (foto: Google Maps)

Un destino fuera de lo común

Azerbaiyán ha ganado reputación como destino turístico en los últimos años, impulsado por su riqueza natural y cultural. VisitSilkRoad señala que el lago se consolidó como una de las paradas obligadas para quienes desean ver paisajes poco convencionales.

Contrario a otros destinos mundialmente famosos, aquí no se encuentran mercados, tiendas de souvenirs ni instalaciones turísticas al uso. Se trata, más bien, de un sitio para observar, fotografiar y reflexionar sobre la diversidad natural.

Durante el verano y en el mes de diciembre, el lago adquiere una tonalidad aún más rojiza, transformando el paisaje completamente. Si bien la infraestructura turística no se ha desarrollado alrededor del lago, la experiencia de acercarse a uno de los pocos lagos rosados del mundo y respirar el aire salado es motivo suficiente para incluirlo en cualquier itinerario por Azerbaiyán.

Así, el lago Masazir permanece como un tesoro oculto que desafía las expectativas y regala momentos únicos a quienes se atreven a visitarlo. Los rumores y mitos quedan atrás: su color es real, su historia intensa y su futuro depende de cómo se gestione el delicado equilibrio entre la explotación y la conservación. Visitar el lago Masazir es contemplar un fenómeno natural casi irrepetible y reconocer la importancia de cuidar estos espacios tan singulares.

Temas Relacionados

Lago MasazirAzerbaiyánLagos rosadosSalinasConservación ambientalTurismo naturalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un ranking evaluó a 80 hospitales de América Latina: el argentino que quedó en el top 5

El listado internacional analizó criterios como seguridad, resultados clínicos, gestión del conocimiento, eficiencia, tecnología y experiencia del paciente. Los otros centros de salud del país que fueron mencionados

Un ranking evaluó a 80

De Madonna a Emilia Mernes, qué celebridades deslumbraron en la Semana de la Moda de París con sus looks

Estrellas de diferentes ámbitos se reunieron en la capital francesa para una de las citas más esperadas del calendario fashionista. Sus elecciones de vestuario

De Madonna a Emilia Mernes,

Receta de pan de tres cereales, rápida y fácil

Combinación de practicidad, ingredientes naturales y un resultado irresistible, ideal para quienes buscan alternativas más completas y duraderas que el pan blanco habitual

Receta de pan de tres

Dos platos parrilleros de Argentina están entre los mejores 10 del mundo, según un ranking

Se trata de un listado de Taste Atlas que analiza distintas categorías de recetas. Los detalles

Dos platos parrilleros de Argentina

Cirugías estéticas en la menopausia: qué procedimientos recomiendan los expertos y cómo se realizan

Según la OMS, los cambios hormonales de esta etapa pueden afectar al bienestar físico, emocional, mental y social. Expertos consultados por Infobae precisaron cuáles son las opciones disponibles para tratar las transformaciones en la piel y las mamas, desde procedimientos quirúrgicos hasta tratamientos no invasivos, y cómo acompañar de manera integral

Cirugías estéticas en la menopausia:
ÚLTIMAS NOTICIAS
La escuela de los alumnos

La escuela de los alumnos que se grabaron con cánticos antisemitas adelantó las primeras medidas tras la viralización del video

Jornada financiera: el dólar oficial subió a $1.380, creció la brecha y el riesgo país cruzó los 1.100 puntos

Ya son tres los menores detenidos por el robo de un auto a un vecino de La Boca: el video

Un ranking evaluó a 80 hospitales de América Latina: el argentino que quedó en el top 5

De Madonna a Emilia Mernes, qué celebridades deslumbraron en la Semana de la Moda de París con sus looks

INFOBAE AMÉRICA
Cómo aprovechar Disney Springs para

Cómo aprovechar Disney Springs para un día de compras en tu viaje familiar

Zelensky llamó a Europa a unirse en un “escudo aéreo conjunto” frente a la amenaza rusa

El presidente de Madagascar destituyó a su gobierno tras las protestas que dejaron al menos 22 muertos

Un nuevo método permite cultivar arroz con menos fertilizantes y más nutrientes

Reino Unido exigirá a los inmigrantes “ganarse el derecho a vivir” en el país mediante nuevos estrictos requisitos

TELESHOW
El secreto de Pampita en

El secreto de Pampita en la previa de los Martín Fierro: “Me pido una hamburguesa con papas fritas”

Noelia Marzol mostró el accidente que sufrió su hijo mientras jugaba en la plaza: “Ya no tendré que repetirle”

Daniela Celis, a pura emoción compartió la primera reacción de Thiago Medina al verla: “Me preguntó por las nenas”

Eva De Dominici arrasó en el Catalina Film Festival y sumó un nuevo premio internacional a su carrera

La autocrítica de Marcelo Tinelli por el anuncio de la separación de Milett Figueroa: “Ella se sintió afectada”